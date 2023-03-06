Хави: «Планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории. Мы стали лучше во многом»

после победы над «Валенсией» (1:0) высказался о требованиях к «Барселоне».

« » – это самая сложная команда. Такова планка здесь. Мы ориентируемся на прошлый год – команда стала лучше во многих аспектах.

Наш планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории», – сказал главный тренер каталонского клуба.

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