Хави: «Планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории. Мы стали лучше во многом»
Хави после победы над «Валенсией» (1:0) высказался о требованиях к «Барселоне».
«Барселона» – это самая сложная команда. Такова планка здесь. Мы ориентируемся на прошлый год – команда стала лучше во многих аспектах.
Наш планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории», – сказал главный тренер каталонского клуба.
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