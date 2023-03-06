Хави: «Планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории. Мы стали лучше во многом»

Теги Барселона Валенсия Хави Ла Лига Футбол

Хави после победы над «Валенсией» (1:0) высказался о требованиях к «Барселоне».

«Барселона» – это самая сложная команда. Такова планка здесь. Мы ориентируемся на прошлый год – команда стала лучше во многих аспектах.

Наш планка – «Барса» прошлого года, а не лучшая «Барса» в истории», – сказал главный тренер каталонского клуба.

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11 комментариев

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Ramal Ali
Ответ Блуждающий странник
На самом деле это дискуссионный вопрос насколько Барселона стала сильнее нежели деградировал уровень испанского чемпионата. В еврокубках никакого прогресса и я не по результатам сужу, у Барсы были серьезные игровые проблемы. Были проблески как первый тайм с Баварией и один тайм с Интером и с МЮ, но в целом команда с европейскими клубами не готова конкурировать. Испанский чемпионат с такими слабыми Валенсией и Севильей вообще воспринимать трудно, надеюсь летучие мыши не вылетят. И вопрос это прогресс благодаря тренеру или благодаря трансферам Левандовски, Кессье, Кунде, Рафиньи и Алонсо. Пока склоняюсь ко второму варианту. Если смотреть на ожидаемые статистические показатели, то схожие цифры с прошлым сезоном, просто там влетало в ворота Барселоны, а в этом году нет
Отчётливо высказал
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Falsegoalkeeper
Ответ Гамаль Хайдаров
вот еще один гений, у него сейчас команда такая, где топари защитники, а не нападающие, сложно играть с Фати Рафиньей и Торресом.
Вернуться Педри, Дембеле и Лева и Барса будет трешки класть командам. Реалу например как в Суперкубке
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Блуждающий странник
На самом деле это дискуссионный вопрос насколько Барселона стала сильнее нежели деградировал уровень испанского чемпионата. В еврокубках никакого прогресса и я не по результатам сужу, у Барсы были серьезные игровые проблемы. Были проблески как первый тайм с Баварией и один тайм с Интером и с МЮ, но в целом команда с европейскими клубами не готова конкурировать. Испанский чемпионат с такими слабыми Валенсией и Севильей вообще воспринимать трудно, надеюсь летучие мыши не вылетят. И вопрос это прогресс благодаря тренеру или благодаря трансферам Левандовски, Кессье, Кунде, Рафиньи и Алонсо. Пока склоняюсь ко второму варианту. Если смотреть на ожидаемые статистические показатели, то схожие цифры с прошлым сезоном, просто там влетало в ворота Барселоны, а в этом году нет
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U. M. A. Muhammad
Не ну по факту же, в прошлом сезоне вылетели из Лч и продули лигу Европы и в этом тоже все по делу говорит
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Muhammad Juraev
Ответ TheFrosty
"Наш ориентир - три подряд Лиги Европы. Это очень сложно." – сказал главный тренер каталонского клуба.
Дайте этому 🤡 награду "шутка года"!
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Rule1
На лучшую в Истории вообще не надо сейчас заглядываться. Это новая Барса,совсем с другими подбором игроков. Выделить и хоть как-то сравнить можно разве что Педри и Гави. В остальном это новая Барселона,которая спотыкаясь,падая но всё же идёт верным курсом.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Сикарио
Гонит катарец. Ориентир у него - автобус Семионе.
вот еще один гений, у него сейчас команда такая, где топари защитники, а не нападающие,
сложно играть с Фати Рафиньей и Торресом.
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-1
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Сикарио
Гонит катарец. Ориентир у него - автобус Семионе.
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-8
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DolJun
какая планка? чави уже который год деклассируют в еврокубках а он все еще у руля) из ле вон вообще вылетел от команды, которая от ливепуля 7ру потянула - и ничего)
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-6
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TheFrosty
"Наш ориентир - три подряд Лиги Европы. Это очень сложно." – сказал главный тренер каталонского клуба.
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-6
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Falsegoalkeeper
Плохой перевод или автор хотел кликбейта. Ориентир - это к чему стремятся. А Хави говорил, что сравнение, что нужно отталкиваться от того какой Барса была в прошлом году и с ней сравнивать себя
+24
-1
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