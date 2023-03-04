Хави: «Барселона» – самая сложная работа. Вы обыгрываете «Реал» 1:0, и победу называют неубедительной из-за владения. В обратном случае это был бы национальный праздник»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике игры команды с « » (1:0).

Каталонцы в матче Кубка Испании не допустили ни одного удара в створ их ворот, но мячом владели 35,3% времени.

«Это создало небольшой переполох, потому я и говорю, что « » – самый сложный клуб в мире [для работы]. Недостаточно просто побеждать. Вы обыгрываете «Реал» 1:0, и эта победа считается неубедительной [из-за низкого процента владения мячом]. В обратном случае это был бы национальный праздник.

Я говорил об этом в прошлом сезоне и за это был прибит. В «Барселоне» нужно побеждать убедительно. Такова цель. Но мы играли против победителей и Лиги чемпионов. Когда «Реал» прессингует высоко, становится тяжело.

Абсурдно говорить о владении, когда соперник использует персональную опеку. Мы не планировали сидеть низким блоком, это «Реал» нас вынудил. Таков футбол.

Несомненно, это самый сложный клуб в мире. Здесь есть четкое понимание того, как нужно играть, если ты играешь иначе – это неудовлетворительно. Но мы выиграли там, где сделать это очень сложно», – сказал .

«Реал» поборол «Барсу» во владении и прессинге, но проиграл. Нам подсунули класико из альтернативной вселенной