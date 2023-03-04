Хави: «Барселона» – самая сложная работа. Вы обыгрываете «Реал» 1:0, и победу называют неубедительной из-за владения. В обратном случае это был бы национальный праздник»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике игры команды с «Реалом» (1:0).

Каталонцы в матче Кубка Испании не допустили ни одного удара в створ их ворот, но мячом владели 35,3% времени.

«Это создало небольшой переполох, потому я и говорю, что «Барселона» – самый сложный клуб в мире [для работы]. Недостаточно просто побеждать. Вы обыгрываете «Реал» 1:0, и эта победа считается неубедительной [из-за низкого процента владения мячом]. В обратном случае это был бы национальный праздник.

Я говорил об этом в прошлом сезоне и за это был прибит. В «Барселоне» нужно побеждать убедительно. Такова цель. Но мы играли против победителей Ла Лиги и Лиги чемпионов. Когда «Реал» прессингует высоко, становится тяжело.

Абсурдно говорить о владении, когда соперник использует персональную опеку. Мы не планировали сидеть низким блоком, это «Реал» нас вынудил. Таков футбол.

Несомненно, это самый сложный клуб в мире. Здесь есть четкое понимание того, как нужно играть, если ты играешь иначе – это неудовлетворительно. Но мы выиграли там, где сделать это очень сложно», – сказал Хави.

«Реал» поборол «Барсу» во владении и прессинге, но проиграл. Нам подсунули класико из альтернативной вселенной

 

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34 комментария

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xDe xDe
Здесь Хави прав. При неубедительной игре взяли заслуженную победу, такой вот парадокс. Барса-автобус, и Реал, у которого ничего не получается - не таким хотелось бы видеть классико. Одно хорошо, ответный матч гарантированно таким же не будет. Мадрид сделает выводы, ну а Барса, несмотря на то, что может теперь играть по счёту, второй раз так закрываться не станет.
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Арман Бижанов
Ответ TJ tigra
Что не исключает правоты Хави, именно из-за стиля работать в Барсе сложно. И как бы Барса не хвасталась, это философия команды. Это ее культура. Никуда от нее не деться. Когда Вальверде выигрывал с Барсой в другом стиле (и это действительно был ужас, а не игра), то даже побеждая в Ла лиге, его хейтили сильно.
Вальверде хейтили из за камбеков от Ромы и Ливерпуля, хотя тогда мы представить не могли что в скором времени будем мечтать хотя бы про выход в плей офф ЛЧ
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BarcelonaForeverIsTheBest
Ответ M93
Вот почему такой нытик и пустозвон? Он вообще историю знает? Самый сложный клуб. Ну да ...) Капелло уволили за скучный стиль. Анчелотти уволили после проигрыша чемпионата. Из последнего можно вспомнить Бенитеса, которого уволили спустя можно сказать полгода. Фанаты тоже настолько нетерпеливы, что чуть что устраивают инквизиции даже лидерам клуба. Видимо для Хави тут легче.)
Это чисто прихоти арезидента
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NartApsua
Ответ Руслан Мамедрзаев
надо ставить на Реал в ответке,что не зашло сейчас зайдет в следующей игре
А что у Реала не зашло в первой игре?) Ни одного момента толком не создали.
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QueenAmidala
Вообще-то это барсаманы праздновали 0-4 гораздо дольше, чем в Мадриде праздновали ЛЧ и Ла Лигу
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M93
Вот почему такой нытик и пустозвон? Он вообще историю знает? Самый сложный клуб. Ну да ...)

Капелло уволили за скучный стиль. Анчелотти уволили после проигрыша чемпионата. Из последнего можно вспомнить Бенитеса, которого уволили спустя можно сказать полгода.

Фанаты тоже настолько нетерпеливы, что чуть что устраивают инквизиции даже лидерам клуба.

Видимо для Хави тут легче.)
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Александр Р
Ответ TJ tigra
Что не исключает правоты Хави, именно из-за стиля работать в Барсе сложно. И как бы Барса не хвасталась, это философия команды. Это ее культура. Никуда от нее не деться. Когда Вальверде выигрывал с Барсой в другом стиле (и это действительно был ужас, а не игра), то даже побеждая в Ла лиге, его хейтили сильно.
Точно хотя играли не хуже прошлогоднего Реала и вполне реально претендовали на требл. Финал кубка , полуфинал лч с первым матчем 3-0 , уверенное лидерство в чемпионате, сейчас о таких результатах можно только мечтать
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svaz
дтвсе больше думают о вылетах в ек и проигрышам Альмерии
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bulldozer
Есть хорошая фраза на этот счет: игра забудется, а результат останется! Самоа главное - это пройти, все остальное вторично. По крайней мере, на данном этапе.
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Homelender_666
Ответ barca1899messi
Всего 186 матчей: 73 побед «Реала», 79 победы «Барселоны», 35 ничьих. Статистика до 23 марта 22 года
Ложь. В официальных матчах 101:96 в пользу Реала. Если прибавить товарняки, то 119:105 в пользу Барсы
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Мадрид наказывает!
Автобусник опять ноет
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Руслан Мамедрзаев
надо ставить на Реал в ответке,что не зашло сейчас зайдет в следующей игре
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Homelender_666
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Десяток? Эка ты хапанул, дружок, превратил 2-3 года в целое десятилетие. Или уже забылись 5:1, 4:0, 4:0, 3:0 и прочие приятные счета? Так они возвращаются даже в последние, не самые простые годы🤓
Твой комментарий на уровне mumu futbola. Видимо, разгромные победы над Реалом для некоторых болел это главный трофей. Тот парень прав. В начале десятых у Барсы была победная серия, в конце - у Реала. А так, чаще всего, команды по очереди обыгрывают друг друга.
P.S. 🤓Ты ж без этого смайлика жить не можешь)
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barca1899messi
Ответ Ruslan Magomaev
Какая там статистика по личным встречам ?
Всего 186 матчей: 73 побед «Реала», 79 победы «Барселоны», 35 ничьих.
Статистика до 23 марта 22 года
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barca1899messi
Ответ Ruslan Magomaev
Какая там статистика по личным встречам ?
По личным встречам теперь Барселона выигрывает на одну встречу
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barca1899messi
Ответ Танец Винисиуса
Какое же ты трепло . В последний десяток лет Барсе удается раз через раз побеждать Реал а вы только и умеете трепаться ! Если бы Реал победил в такой манере вы бы заклевали бы болельщиков Реала .
Так Реал только в такой манере побеждает.
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Валентин Шишкин
Ответ Танец Винисиуса
Какое же ты трепло . В последний десяток лет Барсе удается раз через раз побеждать Реал а вы только и умеете трепаться ! Если бы Реал победил в такой манере вы бы заклевали бы болельщиков Реала .
Напомни, сколько игроков из этого состава Мадрида хоть раз крупно обыгрывали Барсу?
А Бускетсу сложно будет даже посчитать, он явно не каждое унижение сливотных помнит, настолько их много у него было.
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TJ tigra
Ответ Армен Онфрой
Именно Барселона хвастается своим ДНК и стилем игры, говоря об этом на каждом углу, где нужно и где не нужно, так что предъявы за уход от принципов - вполне естественно
Что не исключает правоты Хави, именно из-за стиля работать в Барсе сложно. И как бы Барса не хвасталась, это философия команды. Это ее культура. Никуда от нее не деться. Когда Вальверде выигрывал с Барсой в другом стиле (и это действительно был ужас, а не игра), то даже побеждая в Ла лиге, его хейтили сильно.
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Pamir88
Что он ноет? Выиграли потому что повезло. В такой игре всегда может парочка залететь. Отсюда и негодование. Играли-то отвратительно. Хотя и понимаю, что с составом у Хави проблема. Однако он прекрасно знает какую игру ждут кулес. Так что нечего жаловаться.

ПС: Уверен, что на Камп Ноу будет совсем другая игра.
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Inalar Hudinagov
Ответ А. Мостовой
Для Барселоны обыгрыш Реала не праздник - а обыденность. Это когда Реал обыгрывает Барсу (раз в 5 лет) они записывают игру на DVD и показывают свои внукам.
у Реала и Барселоны очень близкая статистика побед в личных встречах. В Википедии почему-то статистика 5 не обновлялась, но ваше утверждение точно бред)
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Xabi Alonso78
Ответ А. Мостовой
Для Барселоны обыгрыш Реала не праздник - а обыденность. Это когда Реал обыгрывает Барсу (раз в 5 лет) они записывают игру на DVD и показывают свои внукам.
Раз в 5 лет, скорее Рычаг случайно выигрывает Ла лигу. А Реал дерет Бчк каждый год, по нескольку раз
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Gheorghe Rusu
Этому физручело никогда не стать топ тренером. Фарт когда-то закончиться, и тогда он вернется к своим верблюдам.
+1
-7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Танец Винисиуса
Какое же ты трепло . В последний десяток лет Барсе удается раз через раз побеждать Реал а вы только и умеете трепаться ! Если бы Реал победил в такой манере вы бы заклевали бы болельщиков Реала .
Десяток? Эка ты хапанул, дружок, превратил 2-3 года в целое десятилетие. Или уже забылись 5:1, 4:0, 4:0, 3:0 и прочие приятные счета? Так они возвращаются даже в последние, не самые простые годы🤓
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rigobersong
Ответ Эразм
Не из-за владения, а из-за автобуса, в Ла Лиге ты можешь обыгрывать всех 1-0, но только выходишь с такой "игрой" в Европу и тебя вкатывают в газон и стата набитая Тер Стегеном в Ла Лиге меркнет с умопомрачительной игрой в обороне на внешнем уровне.
Барселона 2я команда чемпионата по забитым голам, и первая по забитым с игры. всего на 2 мяча меньше, чем у МЧК, при том что те 10 пеналей левых пробили, а у Барселоны 1:))
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Ruslan Magomaev
Ответ А. Мостовой
Для Барселоны обыгрыш Реала не праздник - а обыденность. Это когда Реал обыгрывает Барсу (раз в 5 лет) они записывают игру на DVD и показывают свои внукам.
Какая там статистика по личным встречам ?
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-2
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