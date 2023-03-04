У «Зенита» и Joma нет контракта. Форму предоставил технический партнер – Wildberries («Чемпионат»)
У «Зенита» и производителя экипировки Joma нет действующего контракта.
Ранее питерский клуб представил форму с логотипом испанской компании. В ней команда будет играть до конца сезона-2023/24
По информации «Чемпионата», новые футболки «Зениту» предоставил технический партнер, Wildberries, а договора с Joma у действующих чемпионов России нет.
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А игроки меряли форму в пункте выдачи?
Возвратов много было?
Сейчас эта дама с Вайлдберриз скажет, что это абибас шьют вьетнамцы. Что и есть правда. Качество же отвратительное и на самопал очень похоже
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2580&language=uk
Там даже без знания украинского понятно, что речь идёт о фишинговых доменах, а не о файерволле и входе в интернет по паспорту.
В теории, они могли заключить контракт с вайлдберрис на поставку формы с логотипом найк, адидас, каппа и т.д.
А заключили с джума.
Это вайлдберрис заказывает форму зенита для продажи. Для всех возрастов и вариантов. И продает ее зениту.
В теории, звучит креативно. В сложившейся ситуации.
Видимо крупные компании от этой идеи отказались.
Так и на нормальных футболистов посмотрим))))