У «Зенита» и Joma нет контракта. Форму предоставил технический партнер – Wildberries («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия игровая форма стиль Joma Чемпионат.com Футбол

У «Зенита» и производителя экипировки Joma нет действующего контракта.

Ранее питерский клуб представил форму с логотипом испанской компании. В ней команда будет играть до конца сезона-2023/24

По информации «Чемпионата», новые футболки «Зениту» предоставил технический партнер, Wildberries, а договора с Joma у действующих чемпионов России нет.

«Карпаты» отказались от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России: «Презентация формы «Зенита» подтвердила правильность решения»

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32 комментария

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Gibraltar
Да пофиг, форма фартовая ⚽️⚽️⚽️
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fil_spb
Ответ eRo
у тебя в стране этот список и закон уже лет 10 работает, а потом ещё всем айти-министерством перебанили полинтернета, пытаясь "запретить телеграм", потому что на бумажке было проще написать, чем сделать.))) все впны поставили и смотрят что хотят. "министры работают", наверх начальнику рапортуют, что с утра до ночи бьются за чистоту идеалогии партии. а на счёт весёлых последствий - у нас в России уже пятый год за репосты и лайки сажают и называние воландеморта воландемортом. тебе же говорил соловььеб - братские народы.
Ахах, как быстро ты, за 15 минут от рассказов, что ничего подобного и всё не так однозначно, перешёл к переводу стрелок в стиле "ну и что, подумаешь, в России точно также". Какой ты интересный и главное не подверженный пропаганде собеседник, бгг. Правда вот в России не так, и никто не собирает информацию о людях, который по прежнему инстаграм посещают. Так что ты соврал.
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karlsson27
Скоро все в Заспорте будут либо Боско
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Distroff
Вот он какой параллельный импорт?
А игроки меряли форму в пункте выдачи?
Возвратов много было?
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Юрий Чехов
Ответ zhukas58
Какой же прогресс в стране, если от сотрудничества с нашими футбольными клубами шарахаются все спонсоры…
Плакать из-за шляпы которую клепают найк и адидас из года в год не стоит, у нас есть интересные производители спортивной экипировки, надеюсь воспользуются шансом и займут свою нишу.
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eRo
Ответ fil_spb
Да-да, мне все внушили путинские пропагандисты. А на самом деле не только мне это внушили, но и Интернет-ассоциации Украины где отметили, "что украинские власти могут начать блокировать неудобные для них ресурсы". И где требуют отменить это распоряжение (спойлер - не отменят) Так что в этот список может попасть любой сайт, на который укажут СБУ и НБУ. А дальше информация о пользователе, который попробует туда зайти, тут же уходит в госорганы, с соответствующими веселыми последствиями для пользователя.
у тебя в стране этот список и закон уже лет 10 работает, а потом ещё всем айти-министерством перебанили полинтернета, пытаясь "запретить телеграм", потому что на бумажке было проще написать, чем сделать.))) все впны поставили и смотрят что хотят. "министры работают", наверх начальнику рапортуют, что с утра до ночи бьются за чистоту идеалогии партии. а на счёт весёлых последствий - у нас в России уже пятый год за репосты и лайки сажают и называние воландеморта воландемортом. тебе же говорил соловььеб - братские народы.
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San9
Ответ Жирный Лукаку
Они обычные реселлеры. Закупили базовых футболок бренда, нанесли поверх логотипы — форма готова
Только у Зенита не базовая футболка, а специальная к 320-летию Спб. С изображением дельты Невы и тп, золотой воротник.
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MAXIMum1
Сидят теперь в фк "Карпаты" и думают... что же мы наделали, погорячились. Хотели быть первыми, отличиться. А оказались у разбитого корыта в вышиванках.
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rb
Цирк
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fil_spb
Ответ eRo
ну вот, я не из Украины, но, справедливости ради, закон в такой трактовке тебе продали путинские соловьебы. https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2580&language=uk Там даже без знания украинского понятно, что речь идёт о фишинговых доменах, а не о файерволле и входе в интернет по паспорту.
Да-да, мне все внушили путинские пропагандисты. А на самом деле не только мне это внушили, но и Интернет-ассоциации Украины где отметили, "что украинские власти могут начать блокировать неудобные для них ресурсы". И где требуют отменить это распоряжение (спойлер - не отменят) Так что в этот список может попасть любой сайт, на который укажут СБУ и НБУ. А дальше информация о пользователе, который попробует туда зайти, тут же уходит в госорганы, с соответствующими веселыми последствиями для пользователя.
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Жирный Лукаку
Ответ Ярик01
А зачем лого оставлять, если не технический спонсор команды, бесплатно рекламируя другую фирму?
Они обычные реселлеры. Закупили базовых футболок бренда, нанесли поверх логотипы — форма готова
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ЛексЛютый
Ответ zhukas58
Какой же прогресс в стране, если от сотрудничества с нашими футбольными клубами шарахаются все спонсоры…
Шарахаются чисто из-за угроз санкций от своих же правительств. Очевидно же, что таким компаниям бизнес вести в другое время здесь было более чем комфортно.
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Анатолий
Bosco что ли не может заняться спортивной формой или они теперь только Шампанское делают
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Анатолий
У нас что, нет своих спортивных брендов? Серьёзно?
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Wiley Fox
Ахаха

Сейчас эта дама с Вайлдберриз скажет, что это абибас шьют вьетнамцы. Что и есть правда. Качество же отвратительное и на самопал очень похоже
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crazy_elky
Ответ eRo
ну вот, я не из Украины, но, справедливости ради, закон в такой трактовке тебе продали путинские соловьебы. https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2580&language=uk Там даже без знания украинского понятно, что речь идёт о фишинговых доменах, а не о файерволле и входе в интернет по паспорту.
Не важно, ключевое там было - раскрыть вражеского тролля просто.
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eRo
Ответ fil_spb
Комментарий удален модератором
ну вот, я не из Украины, но, справедливости ради, закон в такой трактовке тебе продали путинские соловьебы.
https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=2580&language=uk
Там даже без знания украинского понятно, что речь идёт о фишинговых доменах, а не о файерволле и входе в интернет по паспорту.
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F_Totti
Я совсем запутался. Это как так-то.
В теории, они могли заключить контракт с вайлдберрис на поставку формы с логотипом найк, адидас, каппа и т.д.
А заключили с джума.
Это вайлдберрис заказывает форму зенита для продажи. Для всех возрастов и вариантов. И продает ее зениту.
В теории, звучит креативно. В сложившейся ситуации.
Видимо крупные компании от этой идеи отказались.
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San9
Так же Joma и ответит всяким уаф и карпатам 😁
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Парень со двора Шмурнова
Ответ zhukas58
Какой же прогресс в стране, если от сотрудничества с нашими футбольными клубами шарахаются все спонсоры…
Это настолько поверхностный вывод, что даже грустно, что столько пользователей вас поддержало.
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fil_spb
Ответ zhukas58
Какой же прогресс в стране, если от сотрудничества с нашими футбольными клубами шарахаются все спонсоры…
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eRo
Ответ zhukas58
Какой же прогресс в стране, если от сотрудничества с нашими футбольными клубами шарахаются все спонсоры…
Скоро будут играть в майке Дель Пьеро и Недведа с лужниковского рынка, как в моем детстве)))))
Так и на нормальных футболистов посмотрим))))
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Екн Лор
Так що, це перемога, а не зрада?
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Ярик01
А зачем лого оставлять, если не технический спонсор команды, бесплатно рекламируя другую фирму?
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Vasily Stavchansky
Кажется ребята из Львова поели кое-что бесплатно
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