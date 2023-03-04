У «Зенита» и Joma нет контракта. Форму предоставил технический партнер – Wildberries («Чемпионат»)

У «Зенита» и производителя экипировки Joma нет действующего контракта.

Ранее питерский клуб представил форму с логотипом испанской компании. В ней команда будет играть до конца сезона-2023/24

По информации «Чемпионата», новые футболки « » предоставил технический партнер, Wildberries, а договора с Joma у действующих чемпионов России нет.

«Карпаты» отказались от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России: «Презентация формы «Зенита» подтвердила правильность решения»

УАФ из-за формы «Зенита» с лого Joma потребовала объяснений от компании

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