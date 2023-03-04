Мудрик впервые провел в запасе весь матч «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Лидс Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не вышел на поле в матче с «Лидсом» (1:0).

Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча «Челси» в запасе.

Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.

Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, «Челси» ни разу не выиграл, а сегодня одержал победу.

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88 комментариев

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Колбаскер тут
Ответ Nikita Voytenko
Кто «все»?) Какой политически трансфер? Что это за понятие вообще такое? Приведи пример ещё одного политического трансфера
Пока это первый. Днище уровня упл переходит за 70 млн в британский лондонский клуб. Чистейшая "поддержка" укров, типа смотрите, мы с вами
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Nikita Voytenko
Ответ Колбаскер тут
Чисто политический трансфер. Все это понимают
Кто «все»?)
Какой политически трансфер? Что это за понятие вообще такое?
Приведи пример ещё одного политического трансфера
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Питекантроп
Ну все, отыграл свое. Игрок не уровня АПЛ
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Ja BRITER
Ответ Колбаскер тут
Да Дзюба по игре не хуже. Мудрик это уровень условного Зиньковского
не обижай Зиньковского
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Rustam Abdullayev
100 лямов запазе
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Дима Ермаков
Ответ ks-1993
украинская Федерация уже подала жалобу в АПЛ?
И занесла Челси на Миротворец
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Моё Моя
Ответ LIBerly
Мудрика взяли для подрыва рынка, очевидно же)
На зависть москалям его взяли.))
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Radik_2.0
Ответ MstAndreev
УАФ из-за отсутствия Мудрика на поле потребовала объяснений от "Челси"
и денег
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myacsess
и сразу победа )
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Анатолий
Ответ ks-1993
украинская Федерация уже подала жалобу в АПЛ?
Российское правительство уже успели обвинить в нарушение честной спортивной борьбы?
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Valery Fan
нужно привыкать сидеть,если не показываешь результат.но его ценник это до сих пор шок
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Костя Киреев
Кажется до всех начинает доходить, что игрок то распиаренный. Не дай бог болелам Челси сейчас еще посмотреть игры Шахтера и понять, что успех Мудрика был завязан по большей части на том, что его в шахте все в жопу целовали, мячик давали, пространство освобождали и вообще всевсевсе прощали.
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NIK7478
Переплатили раза в 3-4.
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Mikko
А шума то сколько было...
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Timur_A
Поттер ищет Мудрику оптимальную позицию. Судя по результату матча с "Лидсом", поиск близок к окончанию.
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jem777
Что там с Золотым мячом?)
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Спортивный костюм
Челси забыл первый гол за март 👏 Надеюсь это будет не единственный гол за месяц как было в Феврале 🤣
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boeing777-300
Ответ krealpmoney
Комментарий удален пользователем
Вон Цыганков перешел в Жирону без пафоса и доплат ВСУ, и спокойно набирает очки по системе гол + пас…
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felixdyadya
Ответ ks-1993
украинская Федерация уже подала жалобу в АПЛ?
Зрада
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Трент Резнор
Блеснул талантом 😂
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deadjoker
Так он хуже стерлинга и Феликса. Куда его на поле если все здоровы
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Джиза
Это мелко, это недостойно и не объективно. Но я рад. Извините. Никакой политики, просто не считаю его футболистом на 100 млн. и рад подтверждению своих мыслей.
+3
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П.Е.К.К.А величия
Достойно 100 лямов
+1
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Grime Font
Ответ krealpmoney
Комментарий удален пользователем
Чел, президент шахтёра даже не скрыл, что часть бабок с этого трансфера ушло на поддержку всу. Это всё очень похоже на то, что американец после владельца из России пытается "отмыть" имя клуба и привлечь к нему внимание всех "сочувствующих". Поэтому купил самого хайпового среди украинцев.
+4
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eRo
Ответ ВладимирНеПутин
Но когда сидит трансфер 70+30, то это немного другое
А когда играет кукурелья за 65 миллионов фунтов - это тоже немного другое))).
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-5
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