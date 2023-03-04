не вышел на поле в матче с « » (1:0).

Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча «Челси» в запасе.

Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.

Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, « » ни разу не выиграл, а сегодня одержал победу.

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