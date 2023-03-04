Мудрик впервые провел в запасе весь матч «Челси»
Михаил Мудрик не вышел на поле в матче с «Лидсом» (1:0).
Впервые с момента перехода 22-летний украинский вингер провел весь матча «Челси» в запасе.
Ранее Мудрик трижды выходил в старте и трижды выходил на замену во втором тайме.
Примечательно, что во всех шести матчах, где Мудрик играл, «Челси» ни разу не выиграл, а сегодня одержал победу.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Какой политически трансфер? Что это за понятие вообще такое?
Приведи пример ещё одного политического трансфера