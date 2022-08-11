«Соболев чем-то напоминает Дзюбу, но Артем все же потехничнее. Совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил». Орлов о форвардах

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве.

«Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется). 

Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский.

Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил», – сказал Орлов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные