Комментатор Геннадий Орлов высказался о форварде .

«Соболев хорош как диспетчер. Правда, надо и в пустые ворота попадать (смеется).

Напоминает ли он мне Дзюбу, когда тот тоже раздавал голевые передачи? Определенное сходство есть. Да, чем-то напоминает. Но Дзюба все же потехничнее. Он все-таки прошел спартаковскую школу. Это сказалось. Соболев — барнаульский.

Но он сейчас очень полезен, прибавил. Прогресс очевиден. Двигается, прессингует, пасует. Видно, что хорошо готов. Абаскаль их здорово подвел к сезону. Один совет Александру — не расставлять широко локти, держать себя в рамках правил», – сказал Орлов.