Вяльбе о Fan ID: «Новое всегда дается тяжело. Если перебороть себя, получить карту, забываешь о проблемах, наверное. На ЧМ-2018 действовала система»

Елена Вяльбе высказала позицию о ситуации с получением Fan ID.

«Мы-то получили. У нас все все сделали, поэтому у нас есть.

Я знаю, что в последнем матче « » были очень большие проблемы с посещаемостью, было какое-то тоскливое количество зрителей, и что это связано с этой проблемой.

Не знаю, думаю, что-то новое всегда дается всем тяжело.

Если перебороть себя, и пройти все необходимые шаги в Госуслугах и МФЦ, и потом получить эту карту, то потом ты, наверное, забываешь о своих проблемах.

Я не сильно вдавалась в эту тему, но ведь на ЧМ-2018 действовала такая же система, и все люди получали свои аккредитации и проходили», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в интервью проекту «На лыжи».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось