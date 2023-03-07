Вяльбе о Fan ID: «Новое всегда дается тяжело. Если перебороть себя, получить карту, забываешь о проблемах, наверное. На ЧМ-2018 действовала система»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Елена Вяльбе Чемпионат.com Fan ID Футбол

Елена Вяльбе высказала позицию о ситуации с получением Fan ID.

«Мы-то получили. У нас все все сделали, поэтому у нас есть.

Я знаю, что в последнем матче «Спартака» были очень большие проблемы с посещаемостью, было какое-то тоскливое количество зрителей, и что это связано с этой проблемой.

Не знаю, думаю, что-то новое всегда дается всем тяжело.

Если перебороть себя, и пройти все необходимые шаги в Госуслугах и МФЦ, и потом получить эту карту, то потом ты, наверное, забываешь о своих проблемах.

Я не сильно вдавалась в эту тему, но ведь на ЧМ-2018 действовала такая же система, и все люди получали свои аккредитации и проходили», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в интервью проекту «На лыжи».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

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64 комментария

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Abu Ibrahim
Ответ wolkov
ага, мало мне жизнь преодолений подбрасывает, я еще должен себя перебарывать, чтобы на ногомяч наш убогий попасть🤣🤣🤣🤣
а вы от паспорта тоже отказались ? в чем принципиальная проблема оформить паспорт болельщика ?
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Алекс75
Ну вот про однополые браки можно примерно то же самое сказать :)
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Kasztelan
Ничего себе, живая иллюстрация анекдота про "очередь в пятницу занимать, чтобы в субботу пораньше освободиться"
О_О
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Melnikov1968
Если себя перебороть,то ЧР по лыжным гонкам, можно признать ЧМ, и в госуслуги не надо обращаться.
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В Питере Пять
Почему мы всегда должны преодолевать себя? Когда можно будет просто жить жизнь?
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RW_4ever
Ответ Kyancey
Да идите вы ##### со своим Fаn ID! Ни один здрaвый человек не будет оформлять это цифровое клеймо! Тем более танцевать с бубном на Госуслугах и в МФЦ! ##### мне это надо? Есть бары, кафе, на крайняк дома посмотрим футбол!
А тебя че кто то заставляет не хочешь не получай. Это как загранпаспорт хочешь поехать за границу получи, не хочешь сиди дома, никто тебя силком не заставляет. Или не так.
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SuperSpartakM
Не надо сравнивать ЧМ 2018 с чемпионатом России! На первый ходили не ради футбола, а ради атмосферы праздника и поднятия собственной значимости (типа и я причастен к мировому празднику), а чемпионат посещают люди, которые именно любят футбол и конкретный клуб. И аудитория сильно отличается! И если первые готовы делать любую бумажку, то фанаты будут бойкотировать фанID до конца.
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fantast1c
Ответ Marcus-light
Фан ИД во время ЧМ действовал ограниченное время и давал определённые бонусы. Сейчас только геморрой
Бесплатный проезд, причём не только в городе, но ещё и на бесплатные фан-поезда)
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Илья Савчук
На биатлоне введите ей id, надоели сувать нос куда не просят.
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vik444
Ответ Блуждающий странник
О каких проблемах? У нас никаких проблем нет, они у вас с посещаемостью. Мы в баре футбол посмотрим
А песенки там можно петь ?
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vik444
На ЧМ-2018 было и это не новое. Просто это каприз детей и взрослых, которые косят под детей.
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Антофф
Онажедураконченая!
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Михаил Хромаков
Ответ Adeen
Есть решение – Спортбар-ID
не проблема, с дивана посмотрим)
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Consul32
Ответ Alexandr Sokolov
Как же я люблю такое начало: Я не сильно вдавалась в эту тему, но.... эксперты хреновы
Пастернак? Не читала - но осуждаю!
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Владислав Романов
Ответ Ярик01
Даже эту единоросску прилепили в агитацию фан-айди: "сделайте и вам будет легче" ))
дк только они и агитируют 😁
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TeRex
Ответ fbd
Ну вот и славненько. Ждем, когда фан айди внедрят в лыжах. Тогда на их кубки мухосранска даже родственники лыжников ходить перестанут.
Так Вяльбе это только в радость будет. Она не понимает как работает профессиональный спорт и на чём в нём зарабатывают. Это человек с совком головного мозга в терминальной стадии. Для неё чем меньше народу будут обращать внимание на лыжи, тем лучше. А то всякие "нищеброды и горлопаны" отвлекают спортсменов от собирания медалей. А финансировать всё это должен госбюджет, потому что бегающие по лесу на лыжах люди - "дело государственной важности".
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Consul32
так введите фан-уйди на лыжах и биатлоне, затем на фигурном катании, хоккее, театрах, балете и т.п. и будет всем счастье.
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Владислав Романов
Ответ Alexandr Sokolov
Как же я люблю такое начало: Я не сильно вдавалась в эту тему, но.... эксперты хреновы
это её девиз: в тему не вдаваться 😁
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Владислав Романов
Ответ Блуждающий странник
О каких проблемах? У нас никаких проблем нет, они у вас с посещаемостью. Мы в баре футбол посмотрим
не подкидывай им идеи! придумают ещё пивной паспорт😁, это не наш футбол, придётся оформлять😁
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Владимир Ч
перебороть себя одеть седло и сбрую, шпорами сначала Вам немного бока намнет, но привыкните...зато потом...будете скаковых лошадей обгонять с идейными товарищами на спине
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Russ Ivan
"""Мы-то получили. У нас все все сделали, поэтому у нас есть"""

Проговорилась, что бюджетников уже заставили сделать...
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Владислав Романов
Ответ wolkov
ага, мало мне жизнь преодолений подбрасывает, я еще должен себя перебарывать, чтобы на ногомяч наш убогий попасть🤣🤣🤣🤣
мазохистов воспитывают😁
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Adeen
Ответ Блуждающий странник
О каких проблемах? У нас никаких проблем нет, они у вас с посещаемостью. Мы в баре футбол посмотрим
Есть решение – Спортбар-ID
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Владислав Романов
Какой смысл опрашивать этих чинуш, ясно же, что они ответят..
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Overkiller
"Если перебороть себя..."

Некогда просто нормально жить, нужно сплачиваться и потерпеть! Какое там десятилетие терпимости уже идёт?
+10
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