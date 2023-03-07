Вяльбе о Fan ID: «Новое всегда дается тяжело. Если перебороть себя, получить карту, забываешь о проблемах, наверное. На ЧМ-2018 действовала система»
Елена Вяльбе высказала позицию о ситуации с получением Fan ID.
«Мы-то получили. У нас все все сделали, поэтому у нас есть.
Я знаю, что в последнем матче «Спартака» были очень большие проблемы с посещаемостью, было какое-то тоскливое количество зрителей, и что это связано с этой проблемой.
Не знаю, думаю, что-то новое всегда дается всем тяжело.
Если перебороть себя, и пройти все необходимые шаги в Госуслугах и МФЦ, и потом получить эту карту, то потом ты, наверное, забываешь о своих проблемах.
Я не сильно вдавалась в эту тему, но ведь на ЧМ-2018 действовала такая же система, и все люди получали свои аккредитации и проходили», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в интервью проекту «На лыжи».
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
О_О
Проговорилась, что бюджетников уже заставили сделать...
Некогда просто нормально жить, нужно сплачиваться и потерпеть! Какое там десятилетие терпимости уже идёт?