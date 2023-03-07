Канчельскис против Fan ID: «В федерации сидят дилетанты, руководят глупые нефутбольные люди. Отстаньте от футбола, хреновы руководители!»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Андрей Канчельскис Чемпионат.com Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис резко раскритиковал введение Fan ID.

С 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. Ранее болельщики многих клубов объявили бойкот матчей, для посещения которых требуется Fan ID, в результате чего после возобновления турнира посещаемость матчей резко снизилась.

«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?

Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID – капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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14 комментариев

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Axl_rose
Футбол это деньги, электорат и всеобщее внимание. Для чинуш это просто фруктовая желешка с шоколадной крошкой. Как это Андрей решил "отстаньте от футбола"? Популизм.
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Тото Кашиношвили
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Сим Сим
Также как Канчельскис думает БОЛЬШИНСТВО болельщиков, но .....
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Ковид 07.10.52
Ответ Ебздрогыч
С такими разговорами Канчельскису обиженные депутаты быстро вспомнят, то он в Украинской ССР родился...
Газовые...они злопамятные...статью под него найдут....
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Экселлент
Грубо,но справедливо!
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Ковид 07.10.52
К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?
Но это еще полбеды...а беда в том, что они страной управляют....
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Лимит Лимитович
Пора уже вводить статью за дискредитацию действий Правительства и Государственной Думы, а то как-то не по-христиански
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BaltikaSPb
У Канчельскиса бывают и дни просветления, видимо лечащего врача поменял
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Тиджани Бабангида
Выпад не по адресу. Федерация не вводила Fan ID. А вот выразиться подобным образом в адрес вводивших - кишка тонка
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Ебздрогыч
С такими разговорами Канчельскису обиженные депутаты быстро вспомнят, то он в Украинской ССР родился...
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+3
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Бартоломью
Хреновые руководители в футболе, это следствие главенства вертикали власти.
Так во всех сферах. У руля непрофессионалы а приспособленцы и лизоблюды.
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Roman
Так и иноагентом можно стать. Понимаешь, лодку тут раскачивать вздумал!
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Ivan Petrov
Ещё один не признанный лидер сопротивления
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Алексей Ненахов
Канчельских ,Мостовой ,Милонов - парни я вас не узнаю
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