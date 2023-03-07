Канчельскис против Fan ID: «В федерации сидят дилетанты, руководят глупые нефутбольные люди. Отстаньте от футбола, хреновы руководители!»
Андрей Канчельскис резко раскритиковал введение Fan ID.
С 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. Ранее болельщики многих клубов объявили бойкот матчей, для посещения которых требуется Fan ID, в результате чего после возобновления турнира посещаемость матчей резко снизилась.
«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?
Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID – капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Но это еще полбеды...а беда в том, что они страной управляют....
Так во всех сферах. У руля непрофессионалы а приспособленцы и лизоблюды.