резко раскритиковал введение Fan ID.

С 2023 года паспорт болельщика является обязательным для посещения всех матчей Мир . Ранее болельщики многих клубов объявили бойкот матчей, для посещения которых требуется Fan ID, в результате чего после возобновления турнира посещаемость матчей резко снизилась.

«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы?

Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID – капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?