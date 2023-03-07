«Ганновер» об Ондуа: «Ему давали шансы на тренировках и в двух матчах, он не воспользовался. Исключительно спортивные причины»

«Ганновер» не рассчитывает на по спортивным причинам.

Ранее игрок сборной с российским гражданством сообщил, что немецкий клуб не рассчитывает на него, предположив, что это обусловлено его гражданством и политической позицией. Издание Bild утверждает, что отношения Ондуа с клубом ухудшились в связи с его проблемами с дисциплиной.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге, но он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», – сообщили в пресс-службе «Ганновера».

Депутат Свищев об Ондуа и «Ганновере»: «Типичная русофобия, чистейшая дискриминация по национальному признаку. Он молодец, что не стал бояться и высказался»

«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»