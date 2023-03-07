«Ганновер» об Ондуа: «Ему давали шансы на тренировках и в двух матчах, он не воспользовался. Исключительно спортивные причины»

Теги Ганновер премьер-лига Россия сборная Камеруна по футболу Д2 Германия Гаэль Ондуа ТАСС Футбол

«Ганновер» не рассчитывает на Гаэля Ондуа по спортивным причинам.

Ранее игрок сборной Камеруна с российским гражданством сообщил, что немецкий клуб не рассчитывает на него, предположив, что это обусловлено его гражданством и политической позицией. Издание Bild утверждает, что отношения Ондуа с клубом ухудшились в связи с его проблемами с дисциплиной.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге, но он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», – сообщили в пресс-службе «Ганновера».

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26 комментариев

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Франческо Тотти
Ответ Dan Kennedy
"Думаю, причины вам понятны." - в этой фразе все объяснение Гаэля Ондуа. Клуб же объясняет, что у него были предложения от других клубов, но он отказался. Был и вариант играть за вторую/молодежную команду Ганновера - отказался. Вот Дзюбе я верю, когда он говорит что Монтелла и/или клуб его сливали. Косвенно это подтверждает и его игра за Локомотив, так-же Галактионов хорошо отзывался о форме Артёма. И с первых матчей дает в старте играть. Это ты априори считаешь своих людей плохими, ведь мы же встали на сторону Ганновера потому, что прогнулись под заграницу, под запад? Или любая дичь в этом роде. Не потому, что позиция Ганновера более логичная, понятная, развернутая и адекватная.
Логичное объяснение - это какое? Дали 2 матча в БЛ-2 на 25 минут, то есть в среднем на 13 минут матч?
Серьезно, очень серьезно, особенно после прошлого сезона, где он провел 27 матчей по 73 минуты в среднем.
Когда я читаю в новости Билд, что ему говорят, что у него нет шансов играть за команду еще в апреле 2022 года, а он играет по 90 минут еще в мае месяце, до окончания БЛ-2, то у меня закрадываются сомнения, что кто-то врет, и это не Гаэль.
Если Гаэль плохой, отказывается от тренировок, и вообще, играть за клуб, то разорвите контракт за нарушения условий договора, сейчас это очень легко, без неустойки, но не делают же, может дело не только в Гаэле?
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pyatachyok
Ответ undead88
вот вроде ладно говорит представитель ганновера. дали два матча, тренировки. но если посмотреть статистику Ондуа в прошлом сезоне, то было 27 из 34 матчей в БЛ2. То есть без какого то конфликта в команде не обошлось
Зачем сразу конфликт, например, падение уровня игры (ну или конфликт, вызванный падением уровня игры).
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Алексей Ильин
Когда иностранные руководители подобное заявляют, то хомяки сразу охотно верят. Когда наши подобное заявляют, то сразу оооой да понятно, что гонево, нас обманывают, они всегда врут! XD
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Мощные ягодицы Азара
Ого в двух матчах.
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a2wai
Да Ондуа поди просто бабок больше захотел, немцы его послали, а потом начали прикрывать эту историю спортивными причинами)
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Михаил Хромаков
Ответ Кирилл Голивец
Я вчера в шутку писал, что это обсудят в ток-шоу Есть Тема на Матч ТВ))) а оказалось правдой. по сути - не уверен, что это игрок уровня еврокубкового клуба даже на уровне РПЛ после 24 февраля
и я в числе провидцев)
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undead88
Ответ Serge Vendino
И вообще, как игрок околостарта крепкой сборной Камеруна может не соответствовать уровню второй Бундеслиги? Ганновер даже заявку до конца не заполняет, но Ондуа не включает в нее
именно. помню в конце прошлого сезона в шальке, вроде там, играл в аренде российский игрок. но играл он ровно до 24 февраля. конечно, возможно, он был впечатлительным парнем и после начала сво не мог думать о тренировках, а думал только о том, чтобы каяться каждый божий день.
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Sobachkin
Ответ Кирилл Голивец
Я вчера в шутку писал, что это обсудят в ток-шоу Есть Тема на Матч ТВ))) а оказалось правдой. по сути - не уверен, что это игрок уровня еврокубкового клуба даже на уровне РПЛ после 24 февраля
Я раньше написал
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Spartakus1984
Вранье по хейропейски.
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Serge Vendino
Ответ undead88
вот вроде ладно говорит представитель ганновера. дали два матча, тренировки. но если посмотреть статистику Ондуа в прошлом сезоне, то было 27 из 34 матчей в БЛ2. То есть без какого то конфликта в команде не обошлось
И вообще, как игрок околостарта крепкой сборной Камеруна может не соответствовать уровню второй Бундеслиги? Ганновер даже заявку до конца не заполняет, но Ондуа не включает в нее
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NartApsua
Камерунорусофобия.
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Dan Kennedy
Ответ Франческо Тотти
Мне нравится, как аудитория облизывает чужие СМИ, считая их за истину в последней инстанции. Прям "Заграница нам поможет". Ганновер у них теперь святой. Непорочный. Вы априори считаете своих людей говном :) Тяжело вам в жизни приходится, ой как тяжело. Гаэлю только удачи. Пробиться выше, играть больше.
"Думаю, причины вам понятны." - в этой фразе все объяснение Гаэля Ондуа.

Клуб же объясняет, что у него были предложения от других клубов, но он отказался. Был и вариант играть за вторую/молодежную команду Ганновера - отказался.

Вот Дзюбе я верю, когда он говорит что Монтелла и/или клуб его сливали. Косвенно это подтверждает и его игра за Локомотив, так-же Галактионов хорошо отзывался о форме Артёма. И с первых матчей дает в старте играть.

Это ты априори считаешь своих людей плохими, ведь мы же встали на сторону Ганновера потому, что прогнулись под заграницу, под запад? Или любая дичь в этом роде. Не потому, что позиция Ганновера более логичная, понятная, развернутая и адекватная.
+1
-1
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undead88
вот вроде ладно говорит представитель ганновера. дали два матча, тренировки. но если посмотреть статистику Ондуа в прошлом сезоне, то было 27 из 34 матчей в БЛ2. То есть без какого то конфликта в команде не обошлось
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Кирилл Голивец
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
реально?) и какой основной посыл был- что вся Европа негодяи?)
Я не смотрю этих чудиков, видел только афишу)
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Франческо Тотти
Мне нравится, как аудитория облизывает чужие СМИ, считая их за истину в последней инстанции. Прям "Заграница нам поможет".
Ганновер у них теперь святой. Непорочный.
Вы априори считаете своих людей говном :) Тяжело вам в жизни приходится, ой как тяжело.
Гаэлю только удачи. Пробиться выше, играть больше.
+2
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Кирилл Голивец
Я вчера в шутку писал, что это обсудят в ток-шоу Есть Тема на Матч ТВ))) а оказалось правдой. по сути - не уверен, что это игрок уровня еврокубкового клуба даже на уровне РПЛ после 24 февраля
реально?) и какой основной посыл был- что вся Европа негодяи?)
+3
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Несусветный Папаша
Предпродажная подготовка.... пойдёт в Локомотив.
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Влад Путман
Загнобили немцы афрорусского. Интересно, будет ли ныть в ООП уставшая лошадь?
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MarcoAsensio
Человек в прошлом году норм играет как минимум в плане колличества игр, вызывается на чемпионат мира и тут резко перестает тянуть уровень второй Бундес? Да, да верю, тут именно спортивная состовляющая, конечно
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melmi
Вот что значит вовремя на бутсах флаг России нацепить
А теперь козырь в рукаве
Русофобия и тд
Хитрый товарисч
+14
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Екн Лор
Понятное дело, что его не из-за русофобии не выпускали, но всё равно как-то странно. В прошлом сезоне 27 игр, в этом сезоне всего 2, неужели так сильно деградировал за полгода? На ЧМ его бы не вызвали тогда
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Щаз «Есть тема» и Малахов разберут вас по полочкам
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Roman
Ответ Вальтер Пандиани
Пришло время укреплять Шинник.
В Химки зайдет, как влитой
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Кирилл Голивец
Я вчера в шутку писал, что это обсудят в ток-шоу Есть Тема на Матч ТВ))) а оказалось правдой.

по сути - не уверен, что это игрок уровня еврокубкового клуба даже на уровне РПЛ после 24 февраля
+30
-1
+29
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Вальтер Пандиани
Пришло время укреплять Шинник.
+5
-2
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