«Ганновер» об Ондуа: «Ему давали шансы на тренировках и в двух матчах, он не воспользовался. Исключительно спортивные причины»
«Ганновер» не рассчитывает на Гаэля Ондуа по спортивным причинам.
Ранее игрок сборной Камеруна с российским гражданством сообщил, что немецкий клуб не рассчитывает на него, предположив, что это обусловлено его гражданством и политической позицией. Издание Bild утверждает, что отношения Ондуа с клубом ухудшились в связи с его проблемами с дисциплиной.
«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках и в двух матчах во второй Бундеслиге, но он не смог ими воспользоваться. С игроком неоднократно говорили о его ситуации и несколько раз откровенно сообщали спортивную оценку», – сообщили в пресс-службе «Ганновера».
Депутат Свищев об Ондуа и «Ганновере»: «Типичная русофобия, чистейшая дискриминация по национальному признаку. Он молодец, что не стал бояться и высказался»
«Плачу цену за свою правду и позицию». Почему Гаэль Ондуа больше не сыграет за «Ганновер»
Серьезно, очень серьезно, особенно после прошлого сезона, где он провел 27 матчей по 73 минуты в среднем.
Когда я читаю в новости Билд, что ему говорят, что у него нет шансов играть за команду еще в апреле 2022 года, а он играет по 90 минут еще в мае месяце, до окончания БЛ-2, то у меня закрадываются сомнения, что кто-то врет, и это не Гаэль.
Если Гаэль плохой, отказывается от тренировок, и вообще, играть за клуб, то разорвите контракт за нарушения условий договора, сейчас это очень легко, без неустойки, но не делают же, может дело не только в Гаэле?
Клуб же объясняет, что у него были предложения от других клубов, но он отказался. Был и вариант играть за вторую/молодежную команду Ганновера - отказался.
Вот Дзюбе я верю, когда он говорит что Монтелла и/или клуб его сливали. Косвенно это подтверждает и его игра за Локомотив, так-же Галактионов хорошо отзывался о форме Артёма. И с первых матчей дает в старте играть.
Это ты априори считаешь своих людей плохими, ведь мы же встали на сторону Ганновера потому, что прогнулись под заграницу, под запад? Или любая дичь в этом роде. Не потому, что позиция Ганновера более логичная, понятная, развернутая и адекватная.
Ганновер у них теперь святой. Непорочный.
Вы априори считаете своих людей говном :) Тяжело вам в жизни приходится, ой как тяжело.
Гаэлю только удачи. Пробиться выше, играть больше.
А теперь козырь в рукаве
Русофобия и тд
Хитрый товарисч
по сути - не уверен, что это игрок уровня еврокубкового клуба даже на уровне РПЛ после 24 февраля