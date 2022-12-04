Ондуа допустил переход в «Зенит»: «Не знаю. В жизни нужно быть ко всему открытым»

высказался о своем возможном переходе в .

— Ты говорил, что у тебя есть предложения от клубов.

— Да, есть. Но мы не знаем, что будет еще. Чемпионат мира только закончился [для сборной Камеруна]. Может быть, что‑то будет интересное. (улыбается).

— «Зенит» позовет…

— Не знаю! В жизни нужно быть ко всему открытым. Время придет — и выберем, что будет, – сказал хавбек сборной Камеруна и .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ