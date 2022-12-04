Ондуа допустил переход в «Зенит»: «Не знаю. В жизни нужно быть ко всему открытым»

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Гаэль Ондуа высказался о своем возможном переходе в «Зенит».

— Ты говорил, что у тебя есть предложения от клубов.

— Да, есть. Но мы не знаем, что будет еще. Чемпионат мира только закончился [для сборной Камеруна]. Может быть, что‑то будет интересное. (улыбается).

— «Зенит» позовет…

— Не знаю! В жизни нужно быть ко всему открытым. Время придет — и выберем, что будет, – сказал хавбек сборной Камеруна и «Ганновера».

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