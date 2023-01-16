«Ньюкаслу» интересны Зиеш, Галлахер и Лофтус-Чик. «Челси» готов отпустить Хакима

« » проявляет интерес к трем полузащитникам « ».

По сведениям The Telegraph, «сороки» рассматривают возможность подписания Коннора Галлахера, и .

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не хотел бы терять первых двух игроков, а вот последнему готов позволить уйти.

В текущем сезоне 29-летний марокканец провел 9 матчей в , отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.