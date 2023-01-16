«Ньюкаслу» интересны Зиеш, Галлахер и Лофтус-Чик. «Челси» готов отпустить Хакима

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Хаким Зиеш Рубен Лофтус-Чик Грэм Поттер Конор Галлахер Футбол

«Ньюкасл» проявляет интерес к трем полузащитникам «Челси».

По сведениям The Telegraph, «сороки» рассматривают возможность подписания Коннора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика и Хакима Зиеша.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не хотел бы терять первых двух игроков, а вот последнему готов позволить уйти.

В текущем сезоне 29-летний марокканец провел 9 матчей в АПЛ, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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49 комментариев

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LIBerly
Ответ Afinogenov
Зиеш - яркий игрок. А Челси - такая команда, где таким игрокам очень сложно. Я не знаю в чем причина, но складывается впечатление, что такие игроки не подходят ни Челси, ни Юве. Дибала - из той же когорты "ярких", но в Юве он слишком скованный. Такая же ерунда была в Челси у Лукаку и у Торреса. В Ливерпуле и Интере они играли более свободно, что ли. А в Челси и Юве нужны эдакие сильные технически игроки, но при этом умеющие действовать ограничено - как Лемпард, например, или Дрогба. Другими словами в Челси и Юве делают погоду индивидуально сильные "роботы", а такие "эстеты", как Зиеш, Неймар, в таких командах не особо могут прижиться.
По этой же причине в Челси нет ярко выраженных лидеров, что уж говорить про бомбардиров. Челси нужны дисциплинарные, рабочие ресурсы, настроенные на игру в команде, общей структуре.
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zidane467554
Ответ Любезный Коссутий
Зиеша бы в Милан. как раз там, справа, вместо салемакерсов, играл бы
идти в серию а себя не уважать
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Afinogenov
Ответ Dexter Dallas
В юве все становятся деревьями. По мне только игуаин и пьянич там не потерялись
И я об этом - там нужны только такие "деревья".
Команда играет в такой футбол, что ни Дибала, ни Коста им просто не подходят.
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Dexter Dallas
Ответ Afinogenov
Зиеш - яркий игрок. А Челси - такая команда, где таким игрокам очень сложно. Я не знаю в чем причина, но складывается впечатление, что такие игроки не подходят ни Челси, ни Юве. Дибала - из той же когорты "ярких", но в Юве он слишком скованный. Такая же ерунда была в Челси у Лукаку и у Торреса. В Ливерпуле и Интере они играли более свободно, что ли. А в Челси и Юве нужны эдакие сильные технически игроки, но при этом умеющие действовать ограничено - как Лемпард, например, или Дрогба. Другими словами в Челси и Юве делают погоду индивидуально сильные "роботы", а такие "эстеты", как Зиеш, Неймар, в таких командах не особо могут прижиться.
В юве все становятся деревьями. По мне только игуаин и пьянич там не потерялись
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Afinogenov
Ответ LIBerly
Зиеш очень хороший игрок, которого просто не знают как использовать
Зиеш - яркий игрок.
А Челси - такая команда, где таким игрокам очень сложно.

Я не знаю в чем причина, но складывается впечатление, что такие игроки не подходят ни Челси, ни Юве.
Дибала - из той же когорты "ярких", но в Юве он слишком скованный.

Такая же ерунда была в Челси у Лукаку и у Торреса.
В Ливерпуле и Интере они играли более свободно, что ли.

А в Челси и Юве нужны эдакие сильные технически игроки, но при этом умеющие действовать ограничено - как Лемпард, например, или Дрогба.

Другими словами в Челси и Юве делают погоду индивидуально сильные "роботы", а такие "эстеты", как Зиеш, Неймар, в таких командах не особо могут прижиться.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Бухгалтер2021
с ньюкасла 70 требовать надо
Ньюкасл не денежный мешок как Челси. Они вкладывают грамотно, не переплачивая.
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vaslover
Лофтус Чика бы в Серии А глянуть, думаю хорошо зашёл бы где-нибудь в Роме, Лацио, Ювентусе.
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OldRedWhite
Ответ Lucky Z
Давайте посмотрим с точки зрения того, что он разрывал в Твенте и Аяксе на протяжении нескольких сезонов - если о мотивации говорить
Это и есть его топовый уровень , Нидерландский !
Это прекрасный и даже выдающийся голландский футболист для голландского же Чемпионата !
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anti4ex
Ответ anti4ex
Диета даже в МЮ представляю
Зиеша (т9)
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OldRedWhite
Средней руки голландский футболист, в зрелом возрасте попавший в АПЛ и отыгравший там 2 полных сезона .
Надо тут у.болельщиков Челси спрашивать , поскольку до ЧМ никто и никогда на него пристального внимания,
кроме них , не обращал .
А делать выводы по пяти играм на ЧМ - чистое безумие !
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rigobersong
Лофтус Чик, для команды уровня ЛЧ, это прикол?:) А вот Галлахер у Хау вполне годно:)
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Игорь Климов
Ответ benjamin92
А где местный Бульба Бэггинз, почему не смеётся? Или опять на ветках Барсы трётся?
Он везде трётся)
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Игорь Климов
А вот по слухам от фанатов одного Фрукта7, его тоже руководство Ньюкасла хочет приобрести в следующем сезоне для Лиги Чемпионов)
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Lucky Z
Ответ Gobinjo
Ну это как посмотреть. Может быть футболист который за сборную жилы рвёт, а за клуб играет как придётся? Шансов у него было предостаточно, имхо мотивавации парню не хвататет.
Давайте посмотрим с точки зрения того, что он разрывал в Твенте и Аяксе на протяжении нескольких сезонов - если о мотивации говорить
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Bellevue
Ответ Экспертное мнение
Челси не уровень Зиеша) Поэтому на повышение поедет.
Зачем просто так буквы переводить? Он же всегда на скамейке сидел) не только в этом провальном сезоне
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Gobinjo
Ответ Lucky Z
Зиеш топовый футболист и доказал это на ЧМ. Очередная жертва Челси, на очереди Мудрик.
Ну это как посмотреть. Может быть футболист который за сборную жилы рвёт, а за клуб играет как придётся? Шансов у него было предостаточно, имхо мотивавации парню не хвататет.
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Александр Мельников
Там говорят Гризман болеет за Ньюкасл ) даже в Football manager играет )
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benjamin92
А где местный Бульба Бэггинз, почему не смеётся? Или опять на ветках Барсы трётся?
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Экспертное мнение
Ответ Bellevue
Челси вернётся конечно, а вот Зиеш не уровень для Челси. Хоть при привычном топовом уровне команды, хоть при спаде. ЧМ совсем не показатель
Челси не уровень Зиеша) Поэтому на повышение поедет.
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Экспертное мнение
Ответ Okaka
так Зиеш и есть брусок, когда ничего не получается, он начинает бить по воробьям
Если Зиеш брусок, в футболе мало понимаешь) Долго объяснять в общем поглядишь, раскроется в Ньюкасле, как и Салах, Де Брюйне и прочие после того как сбежали с Челси
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anti4ex
Диета даже в МЮ представляю
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The Best
Галлахера нужно оставлять,и так с центром поля проблемы а вот Зиеша нужно отпускать,если вы на него не рассчитываете то отпустите уже его в другой клуб где он будет играть (хотя в матче против Кристал Пэласа он мне понравился).Лофтус чик я вообще не понимаю что делает в команде поэтому его нужно в первую очередь отдавать за любые деньги.
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Bellevue
Ответ Бухгалтер2021
с ньюкасла 70 требовать надо
Даже больше)
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Bellevue
Челси вернётся конечно, а вот Зиеш не уровень для Челси. Хоть при привычном топовом уровне команды, хоть при спаде. ЧМ совсем не показатель
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The Best
Ответ Экспертное мнение
Паспортом не угодил очевидно, Боулинг и Поттер хотят создать команду с акцентом на местных брусков, поэтому американец первым делом выгнал немца Тухеля, с которым это было бы невозможно
Что за бред ты написал?Зиеша хотели ещё продать при Тухеле (у того он тоже редко играл) против Загреба того же Зиеш вообще не хотел играть и корчил из себя недовольного на поле (это был последний матч Тухеля у руля Челси) поэтому тут дело в другом.
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