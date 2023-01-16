«Ньюкаслу» интересны Зиеш, Галлахер и Лофтус-Чик. «Челси» готов отпустить Хакима
«Ньюкасл» проявляет интерес к трем полузащитникам «Челси».
По сведениям The Telegraph, «сороки» рассматривают возможность подписания Коннора Галлахера, Рубена Лофтус-Чика и Хакима Зиеша.
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не хотел бы терять первых двух игроков, а вот последнему готов позволить уйти.
В текущем сезоне 29-летний марокканец провел 9 матчей в АПЛ, отдав один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Команда играет в такой футбол, что ни Дибала, ни Коста им просто не подходят.
А Челси - такая команда, где таким игрокам очень сложно.
Я не знаю в чем причина, но складывается впечатление, что такие игроки не подходят ни Челси, ни Юве.
Дибала - из той же когорты "ярких", но в Юве он слишком скованный.
Такая же ерунда была в Челси у Лукаку и у Торреса.
В Ливерпуле и Интере они играли более свободно, что ли.
А в Челси и Юве нужны эдакие сильные технически игроки, но при этом умеющие действовать ограничено - как Лемпард, например, или Дрогба.
Другими словами в Челси и Юве делают погоду индивидуально сильные "роботы", а такие "эстеты", как Зиеш, Неймар, в таких командах не особо могут прижиться.
Это прекрасный и даже выдающийся голландский футболист для голландского же Чемпионата !
Надо тут у.болельщиков Челси спрашивать , поскольку до ЧМ никто и никогда на него пристального внимания,
кроме них , не обращал .
А делать выводы по пяти играм на ЧМ - чистое безумие !