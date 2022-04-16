Агент Тикнизяна: «Сборная Армении периодически обращается к Наиру, но он настроен играть за Россию»

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Агент Наира Тикнизяна объяснил причины отказа клиента от приглашения сборной Армении.

Ранее появилась информация, что защитник «Локомотива» вновь отклонил предложение выступать за Армению.

«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.

Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», – сказал Александр Клюев.

22-летний футболист в этом сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и получил 3 красных карточки. Его статистика – здесь.

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