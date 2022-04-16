Агент Тикнизяна: «Сборная Армении периодически обращается к Наиру, но он настроен играть за Россию»

Агент Наира Тикнизяна объяснил причины отказа клиента от приглашения сборной Армении.
Ранее появилась информация, что защитник «Локомотива» вновь отклонил предложение выступать за Армению.
«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.
Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», – сказал Александр Клюев.
22-летний футболист в этом сезоне провел 20 матчей во всех турнирах и получил 3 красных карточки. Его статистика – здесь.