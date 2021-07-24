Наир Тикнизян: «Благодарен болельщикам из Армении, но я хочу конкурировать за место в сборной России»

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что хочет бороться за место в сборной России.

– Твой агент сказал, что ты уже принял твердое решение играть за сборную России. Переход в «Локо» поможет пробиться в состав?

– В жизни все меняется. Кто бы мог сказать неделю назад, что я перейду в «Локо»? Никогда не знаешь, что будет завтра.

Я благодарен болельщикам сборной Армении, чувствую их любовь и поддержку, вижу их в инстаграме, но сегодня хочу конкурировать за место в сборной России, – сказал Тикнизян.

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