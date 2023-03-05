Соболев о судье Мешкове: «Все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Александр Соболев Fan ID Футбол

Александр Соболев рассказал, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком».

Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ с «Уралом» завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Вы не попали в стартовый состав на матч с «Уралом». Как к этому относитесь?

– Все вопросы к тренеру. Он принимает все решения, мое дело играть в футбол.

– Как вы смотрите на соперничество с «Зенитом»?

– Не люблю говорить о целях. Самое главное для нас – набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак».

– Как смотрите на судейство? Мешков – авторитетный парень, 200 матчей.

– Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он. Пас неточный отдал – ошибка, а он неправильно свистнул – это уже роковая ошибка.

– Что вас мотивирует в РПЛ?

– Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало.

– Но чтобы взять Кубок, у вас всего один матч, одна попытка – к финалу как раз кончится дисквалификация.

– Значит, забьем в финале, как в прошлом году.

– Эта ничья с «Уралом» может стать роковой в чемпионате.

– Может. Это жизнь. Так бывает.

– У вас возникли сложности с оформлением Fan ID – для знакомых, для семьи?

– Нет, но есть нюансы – вечером перед игрой разбирались с билетами. Ребята, кто более-менее понял, подсказывали. Собрали консилиум и разбирались. Вроде ничего тяжелого, – сказал нападающий «Спартака».

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48 комментариев

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Dimonty
Ответ rcbkz6mrtd
Как минимум Лукойл частная компания) , а зенит сидит на шее у государства, прям гениальная модель развития! А главное честная и справедливая!
Откуда такие небылицы?)
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Valentin Kompaneytsev
Ответ igor.igorev
А какие объяснения от Мешкова? Он увидел лютое падение вратаря и сразу же свистнул. Что тут нужно объяснять? Знал бы он, что через секунду Помазун вскочит на ноги, он бы наверное не свистел. Но никто из нас не знает, что его ждёт через секунду.
Но услышать его интересно, во всяком случае мне, как он это всё это объяснит.
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Алексей Иванов
Ответ igor.igorev
А какие объяснения от Мешкова? Он увидел лютое падение вратаря и сразу же свистнул. Что тут нужно объяснять? Знал бы он, что через секунду Помазун вскочит на ноги, он бы наверное не свистел. Но никто из нас не знает, что его ждёт через секунду.
Не дал доиграть эпизод
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Алексей Иванов
Ответ Don Lo Kim
Хорошо, что в Спартаке не устраивают кипишь из-за этого случая. Методическая ошибка "двухсотого" Мешкова. Нет смысла дополнительно махать руками. И так всем всё ясно.
Ещё гол Игнатова отменил
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Жанна Калгина
Ответ Tun
Неужто Абаскаль напихал? Откуда эта адекватность?
Свой же судья ошибся,с кем не бывает
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nikolai 75
он что по совету Быстрова стал в библиотеку ходить?
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igor.igorev
Ответ Spartakovec navsegda
С одной стороны, хороший тон, не говорить о судействе и искать причины неудачи в себе. Вот только сравнение ошибок неуместное. В условиях ВАР не дать завершиться эпизоду и свистнуть таким образом, чтобы ВАР не мог исправить ошибку - это не ошибка, а вредительство.
Он опасался за здоровье Помазуна, потому и свистнул. Именно поэтому к нему нет претензий со стороны Спартака. А ВАР не мог вмешиваться после свистка.
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Брулин
Я думаю, что Мешков, если он реально мужчина признает публично свою ошибку и извиниться перед Спартаком. Это для него гендерный тест
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Михаил Михаил!
Ответ Valentin Kompaneytsev
Должен был быть удалён? Ты кто такой, что позволяешь себе выносить судебные вердикты.
Закатай вату он
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justbored
Ответ GLASGOW
Если бы Мешков был честным человеком, он бы извинился вчера перед командой. Он не извинился, значит он всё сделал умышленно. Он вор.
Я вот вообще не понимаю что за претензии. Вратарь упал (неважно по чьей вине и по какой причине), судья свистнул, абсолютно естественная реакция.
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igor.igorev
Ответ Valentin Kompaneytsev
Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Объяснение от него должно последовать.
А какие объяснения от Мешкова? Он увидел лютое падение вратаря и сразу же свистнул. Что тут нужно объяснять? Знал бы он, что через секунду Помазун вскочит на ноги, он бы наверное не свистел. Но никто из нас не знает, что его ждёт через секунду.
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Karel
Мешков мог легко исправить свою ошибку.
Т.е. после ВАРа указать на центр, засчитать гол.

Ну да, это была бы еще одна ошибка Мешкова,. И ЧТО ??

Это была бы замечательная ошибка, достойная великого судьи. Но это Мешков..
Трясется от страха получить еще более низшую оценку.
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Пользователь Huawei
Ответ Alexander Baskakov
Вот и закрой свой вечно открытый рот !!! Как перешел в Москву сразу быдлом стал , Зенит будешь поздравлять в мае ,а не болельщиков Спартака с победой над Уралом
Его судья вчера поздравил.
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Алексей Иванов
Это хорошо, что не показывает эмоции, у меня, например, всё кипит внутри от ошибки Мешкова, представляю эмоции Саши.... Зачем психовать, уже ничего не изменится, остаётся только играть и побеждать!!!! Больше забивать мячей, все не отменят...
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Alexander Baskakov
Вот и закрой свой вечно открытый рот !!! Как перешел в Москву сразу быдлом стал , Зенит будешь поздравлять в мае ,а не болельщиков Спартака с победой над Уралом
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Пользователь Huawei
Ответ Злодей Спб
Все так акцентируют внимание на _потенциальной_ ошибке Мешкова в моменте с Соболевым, при этом забывая об _потенциальной_ ошибке Мешкова в моменте с Дуарте - где игрок спартака должен был быть удалён. Но да, тут сразу - это другое, потому как не в пользу спартака и разбирать этот момент не надо :)
Ну здесь всё дело в том, что в вопросе с Дуарте, решение не известно как бы повлияло на ход игры, мы все видели, что Спартак может в десятером мобилизироваться и играть не хуже, а здесь момент, который на 100% повлиял на результат, очки и гонку за Зенитом. Этой ошибкой судья приговорил дольнейший чемпионат.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ GLASGOW
Если бы Мешков был честным человеком, он бы извинился вчера перед командой. Он не извинился, значит он всё сделал умышленно. Он вор.
Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Объяснение от него должно последовать.
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Кино Музыка
Чем-то они похожи.
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Karel
Ошибка Мешкова - это как нападающий с мячом перед пустыми воротами останавливает мяч - и бежит назад.
На ругань объясняет - ".. да я думал, а вдруг вне игры. Тогда ведь ВАР отменит... ну ладно, ошибся, с кем не бывает."
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Hong Kil
"Консультант по разборам с билетами" - новая перспективная профессия.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Злодей Спб
Все так акцентируют внимание на _потенциальной_ ошибке Мешкова в моменте с Соболевым, при этом забывая об _потенциальной_ ошибке Мешкова в моменте с Дуарте - где игрок спартака должен был быть удалён. Но да, тут сразу - это другое, потому как не в пользу спартака и разбирать этот момент не надо :)
Должен был быть удалён? Ты кто такой, что позволяешь себе выносить судебные вердикты.
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cektor
Ответ Tun
Неужто Абаскаль напихал? Откуда эта адекватность?
Может это сарказм
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Karel
Ошибка Мешкова - это как если б Соболев под прессингом вдруг развернулся к своим воротам, ложным замахом уложил вратаря и чётко в угол.
И объясняет - ".. ошибся.. подумал, что это ворота соперника... Все ошибаются, с кем не бывает ))
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vjp6cmm2f9
Ответ rcbkz6mrtd
Как минимум Лукойл частная компания) , а зенит сидит на шее у государства, прям гениальная модель развития! А главное честная и справедливая!
Лукойл честная компания? Чтаа😂
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Don Lo Kim
Ответ GLASGOW
Профнепригодный коррупционер Мешков должен быть отстранён от судейства пожизненно, осуждён и приговорён к тюремному заключению.
"Правильно! Вырвать и застрелить язык! И сбрить хлипкую бородёнку..." :-))
(с) к/ф "Пираты Карибского моря"
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