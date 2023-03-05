Соболев о судье Мешкове: «Все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он»
Александр Соболев рассказал, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком».
Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ с «Уралом» завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.
На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.
– Вы не попали в стартовый состав на матч с «Уралом». Как к этому относитесь?
– Все вопросы к тренеру. Он принимает все решения, мое дело играть в футбол.
– Как вы смотрите на соперничество с «Зенитом»?
– Не люблю говорить о целях. Самое главное для нас – набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак».
– Как смотрите на судейство? Мешков – авторитетный парень, 200 матчей.
– Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он. Пас неточный отдал – ошибка, а он неправильно свистнул – это уже роковая ошибка.
– Что вас мотивирует в РПЛ?
– Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало.
– Но чтобы взять Кубок, у вас всего один матч, одна попытка – к финалу как раз кончится дисквалификация.
– Значит, забьем в финале, как в прошлом году.
– Эта ничья с «Уралом» может стать роковой в чемпионате.
– Может. Это жизнь. Так бывает.
– У вас возникли сложности с оформлением Fan ID – для знакомых, для семьи?
– Нет, но есть нюансы – вечером перед игрой разбирались с билетами. Ребята, кто более-менее понял, подсказывали. Собрали консилиум и разбирались. Вроде ничего тяжелого, – сказал нападающий «Спартака».
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Ну да, это была бы еще одна ошибка Мешкова,. И ЧТО ??
Это была бы замечательная ошибка, достойная великого судьи. Но это Мешков..
Трясется от страха получить еще более низшую оценку.
На ругань объясняет - ".. да я думал, а вдруг вне игры. Тогда ведь ВАР отменит... ну ладно, ошибся, с кем не бывает."
И объясняет - ".. ошибся.. подумал, что это ворота соперника... Все ошибаются, с кем не бывает ))
(с) к/ф "Пираты Карибского моря"