Соболев о судье Мешкове: «Все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он»

рассказал, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком».

Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ с «Уралом» завершился со счетом 2:2. Из-за этого результата отставание «Спартака» от «Зенита» увеличилось до 8 очков.

На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды – Егором Филипенко.

– Вы не попали в стартовый состав на матч с « ». Как к этому относитесь?

– Все вопросы к тренеру. Он принимает все решения, мое дело играть в футбол.

– Как вы смотрите на соперничество с «Зенитом»?

– Не люблю говорить о целях. Самое главное для нас – набирать в каждой игре три очка. Не смотрю на «Зенит» и остальных, смотрю на «Спартак».

– Как смотрите на судейство? Мешков – авторитетный парень, 200 матчей.

– Ошибка. Бывает. Все люди ошибаются. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он. Пас неточный отдал – ошибка, а он неправильно свистнул – это уже роковая ошибка.

– Что вас мотивирует в ?

– Хочу стать чемпионом. Кубок взял со «Спартаком», уже говорил, что мне этого мало.

– Но чтобы взять Кубок, у вас всего один матч, одна попытка – к финалу как раз кончится дисквалификация.

– Значит, забьем в финале, как в прошлом году.

– Эта ничья с «Уралом» может стать роковой в чемпионате.

– Может. Это жизнь. Так бывает.

– У вас возникли сложности с оформлением Fan ID – для знакомых, для семьи?

– Нет, но есть нюансы – вечером перед игрой разбирались с билетами. Ребята, кто более-менее понял, подсказывали. Собрали консилиум и разбирались. Вроде ничего тяжелого, – сказал нападающий «Спартака».

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