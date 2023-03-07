Быстров об отмене гола Соболева «Уралу»: «Все потанцевали на костях Мешкова, это неправильно. Намерения убить «Спартак» не было»

заявил, что не убивал «Спартак» в игре с «Уралом».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Уралом» завершился со счетом 2:2. На 85-й минуте матча Мешков не засчитал гол нападающего «Спартака» , посчитав, что фолил на . Свисток прозвучал до удара Соболева, а Помазун на самом деле столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко.

«У Мешкова был юбилей – двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями. Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит. Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол.

Судья на ВАР ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры. Зачем ВАР включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.