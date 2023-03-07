Быстров об отмене гола Соболева «Уралу»: «Все потанцевали на костях Мешкова, это неправильно. Намерения убить «Спартак» не было»

Теги Спартак Владимир Быстров судьи Урал Егор Филипенко Виталий Мешков Илья Помазун видеоповторы Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров заявил, что Виталий Мешков не убивал «Спартак» в игре с «Уралом».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Уралом» завершился со счетом 2:2. На 85-й минуте матча Мешков не засчитал гол нападающего «Спартака» Александра Соболева, посчитав, что Кристофер Мартинс фолил на Илье Помазуне. Свисток прозвучал до удара Соболева, а Помазун на самом деле столкнулся со своим партнером по команде Егором Филипенко.

«У Мешкова был юбилей – двухсотый матч. Ему не нужен был шум вокруг матча. Должно было быть четкое судейство. Но сначала Гончаренко вмешался, «Урал» был не согласен с решениями. Все потанцевали на костях Мешкова, хотя это не совсем правильно. Человек ошибся, не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что до этого Иванова отстранили в Кубке России. Судья лучше в какой-то момент свистнет, перестрахуется.

Если разбирать отмененный гол, то Мешков видел этот эпизод из-за игрока, хотя был метрах в пяти от штрафной. Он видел, что вратарь играет в мяч, делает сальто с переворотом и падает. И судья видит игрока в красной форме, которой боролся с вратарем. Он машинально свистит. Потом видит игрока «Урала» в черной форме, а в это время Соболев забивает гол.

Судья на ВАР ничего не слышит, он смотрит трансляцию так же, как обычный зритель. Просто у него есть маленький экран справа или слева, и он может быстро запросить повтор с камеры. Зачем ВАР включился в эпизод? Он автоматически включился, он видит контакт игроков в штрафной площади», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и сборной России.

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9 комментариев

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Спартак сила
зенит купил Мешкова
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Владимир
Я был бы готов поверить в ошибку, человеческий фактор и все такое прочее, если бы не странная закономерность что все такие ошибки идут в пользу питерского мешка. Я смотрю ЧР уже почти 30 лет, но не припоминаю грубых ошибок не в пользу Зенита с 2006 года когда судья откровенно их убил в матче с ЦСКА, который в тот год как раз был тем админклубом, которым в следующие 17 лет стал Зенит
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Aleksandr Danilov
Ответ Kit244098
Намерения может и не было, а результативная ошибка в пользу газпрома получилась. Это прямо, как у тебя, Хавчик. Шел ты вроде бы в церковь, а попал в гей-клуб. Очевидное -невероятное))
В пользу Газпром, как будто Зенит объективно не сильнее всех в РПЛ на голову.
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Wiley Fox
То есть, как Шура Балаганов мешков нагадил:

- Командор, я машинально

Не первый раз так судят. Как только мяч у Спартака в штрафной соперников, то при малейшей возможности свистят уроды

Вот когда зенит играет, то дают доигрывать после игры рукой, офсайдов, толчков
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Михаил Хромаков
намерения может и не было, но это лютый непрофессионализм
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Геннадий Тимченко
Ответ Kit244098
Намерения может и не было, а результативная ошибка в пользу газпрома получилась. Это прямо, как у тебя, Хавчик. Шел ты вроде бы в церковь, а попал в гей-клуб. Очевидное -невероятное))
мешок по инерции нагадил... непроизвольно🤬
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Красная стрела
Это просто уровень судейства🤷🏿‍♂️дичайшее.
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Kit244098
Намерения может и не было, а результативная ошибка в пользу газпрома получилась. Это прямо, как у тебя, Хавчик. Шел ты вроде бы в церковь, а попал в гей-клуб. Очевидное -невероятное))
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ygcn5c2ty9
Алло, это Володька, вы там кроме танцах на костях что-то тренируете?
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