Неймар сделает все, чтобы восстановиться к матчу с «Баварией». Он хочет доказать, что первая часть сезона не была тренировкой к ЧМ

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Неймар Футбол

Неймар надеется восстановиться к ответному матчу с «Баварией».

Нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).

Ожидается, что восстановление займет около трех недель, и участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» выглядит маловероятным.

Однако, как сообщает L’Équipe, Неймар намерен сделать все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее и быть готовым к матчу. Сообщается, что бразилец хочет показать, что первая часть сезона не была тренировкой перед чемпионатом мира в Катаре.

Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.

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6 комментариев

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Без Неймара будет худо в атаке
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oberkorn
Псж не возьмёт лч, пока не избавится от этого пижона
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Zidan GOAT
Ну даже с травмой хуже пешехода не сыграет точно, надо выходить
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ZamoRano
Он уже делал это в финале лч 2020, где вышел после незамеченной травмы против Баварии и был худшим игроком на поле.
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Артём Горбенко
за 17 дней восстановиться после такой травмы?
может, лучше не надо...
у него же и так голеностоп самое переломанное место
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Николай Корягин
Это была разминка
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