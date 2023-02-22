Неймар сделает все, чтобы восстановиться к матчу с «Баварией». Он хочет доказать, что первая часть сезона не была тренировкой к ЧМ

Неймар надеется восстановиться к ответному матчу с «Баварией».

Нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).

Ожидается, что восстановление займет около трех недель, и участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» выглядит маловероятным.

Однако, как сообщает L’Équipe, намерен сделать все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее и быть готовым к матчу. Сообщается, что бразилец хочет показать, что первая часть сезона не была тренировкой перед чемпионатом мира в Катаре.

Ответный матч 1/8 финала между « » и «Баварией» пройдет 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.