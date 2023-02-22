Неймар сделает все, чтобы восстановиться к матчу с «Баварией». Он хочет доказать, что первая часть сезона не была тренировкой к ЧМ
Неймар надеется восстановиться к ответному матчу с «Баварией».
Нападающий «ПСЖ» получил травму голеностопа в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля» (3:4).
Ожидается, что восстановление займет около трех недель, и участие бразильца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» выглядит маловероятным.
Однако, как сообщает L’Équipe, Неймар намерен сделать все возможное, чтобы восстановиться как можно быстрее и быть готовым к матчу. Сообщается, что бразилец хочет показать, что первая часть сезона не была тренировкой перед чемпионатом мира в Катаре.
Ответный матч 1/8 финала между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта. В первом матче парижане уступили со счетом 0:1.
может, лучше не надо...
у него же и так голеностоп самое переломанное место