Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Я чувствовал, что мы очень похожи, мне тоже нравился дриблинг. Криштиану делал фантастические вещи, но и потерь было очень много»

Теги Криштиану Роналду Виталий Кутузов высшая лига Португалия Спортинг Виктор Гончаренко высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Виталий Кутузов поделился воспоминаниями об игре с Криштиану Роналду в «Спортинге».

– В недавнем интервью Виктор Гончаренко вспоминал: «Как-то раз я с Виталием говорил по телефону, спрашиваю: «Ну что вы там в Португалии делаете?» Он отвечает: «Да в приставку с парнем играю, зовут Роналду». Я ему: «И как он на поле?» Кутуз отвечает: «Да молодой, как мяч потеряет, так нас начинают возить».

– Столько воды уже утекло. То, что я мог находиться в одной комнате с Криштиану и играть в футбол на приставке, сейчас воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Но тогда в этом не было ничего сверхъестественного. Разница между нами была небольшой.

Я чувствовал, что мы очень похожи. Потому что мне тоже нравился дриблинг. Но меня быстро от него отучили. Это не всегда оправданный риск.

В больших коллективах большие тренеры пытаются сбалансировать игрока. Риск не должен быть летальным для команды. А Криштиану тогда, наверное, еще не дошел до этого. Он делал фантастические вещи. Но и потерь было очень много. Потом нужно было отбирать мяч. Для возрастной команды это тяжело.

А что касается Криштиану и приставки, то он обладал не очень большими скиллами. Когда ты редко это делаешь, игрок из тебя так себе. Он просто хотел убить время. Наверное, ему больше нравились другие развлечения. У меня же в плане игры в приставку был более профессиональный уровень, – сказал Кутузов.

Белорусский форвард выступал за «Спортинг» в сезоне-2002/03, будучи арендованным у «Милана».

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21 комментарий

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Дима Зезуль
Роналду: Я многому научился у Кутузова
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Dmitry Shaolin
Ответ LaffyTaffy
Орнул про дриблинг Кутузова😄
он же сказал, что нравился, но не сказал, что получалось =)))
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DeX
Кутузов: обыгрывал Роналду в приставку даже смотря одним глазом
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Самозанятый
Ответ OldRedWhite
Победитель Наполеона Бонапарта !
То-то я думаю, фамилия знакомая!
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Антимосковский
ждем мнение Суворова
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MadJack
Ответ Tpy6kaMerlina
"У меня же в плане игры в приставку был более профессиональный уровень" Уж не поэтому ли у одного нынче больше полумиллиарда подписчиков и плюс минус столько же на счетах, а у другого... кто это вообще?)
Не поэтому
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nugoboss
Кто знает у Кутузова какой глаз был прикрытый, и с кем он воевал?
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kin
У каждого из нас есть парень из секции, который особо не выделялся, а потом попал в сборную Москвы или ЦСКА
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LaffyTaffy
Орнул про дриблинг Кутузова😄
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HoratioH
Кто такой Кутузов???
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benjamin92
Следующая новость: "Роналду с Кутузовым пытались сжечь Лиссабон."
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prus_3
До сих пор путаю Кутузова с Роналду.
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LIBerly
Для Кутузова потеря может быть только тактической!
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avAngard
Ответ Stereophonics89
я думаю, что Криш помнит если уж он Дэнни Симпсона через много лет узнал и тепло поприветствовал, то Кутузова он точно помнит
Конечно вспомнит, вспомнил девушку которая его в Макдональдс беспалева подкармливала
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Гамарджоба Генацвале
Хоть одним глазком посмотреть бы как рубятся в приставку Роналду и Кутузов.
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Кокич
"Выкатываешь мяч под удар Криштиану, а не сопернику.
Смотри не перепутай, Кутузов!" — говорил тренер Sporting’а перед очередным матчем.
+3
-1
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Stereophonics89
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Криштиану Роналду: «Чувствовал, что могу стать как Кутузов, когда начинал в Спортинге. Кстати, кто это?»
я думаю, что Криш помнит
если уж он Дэнни Симпсона через много лет узнал и тепло поприветствовал, то Кутузова он точно помнит
+22
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rcbkz6mrtd
Мне тоже нравится дриблинг, и потерь многовато
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Tpy6kaMerlina
"У меня же в плане игры в приставку был более профессиональный уровень"
Уж не поэтому ли у одного нынче больше полумиллиарда подписчиков и плюс минус столько же на счетах, а у другого... кто это вообще?)
+8
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OldRedWhite
Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
Криштиану Роналду: «Чувствовал, что могу стать как Кутузов, когда начинал в Спортинге. Кстати, кто это?»
Победитель Наполеона Бонапарта !
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Tutti Pazzi per Materazzi
Криштиану Роналду: «Чувствовал, что могу стать как Кутузов, когда начинал в Спортинге. Кстати, кто это?»
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