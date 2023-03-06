Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Я чувствовал, что мы очень похожи, мне тоже нравился дриблинг. Криштиану делал фантастические вещи, но и потерь было очень много»

поделился воспоминаниями об игре с в « ».

– В недавнем интервью вспоминал: «Как-то раз я с Виталием говорил по телефону, спрашиваю: «Ну что вы там в Португалии делаете?» Он отвечает: «Да в приставку с парнем играю, зовут Роналду». Я ему: «И как он на поле?» Кутуз отвечает: «Да молодой, как мяч потеряет, так нас начинают возить».

– Столько воды уже утекло. То, что я мог находиться в одной комнате с Криштиану и играть в футбол на приставке, сейчас воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Но тогда в этом не было ничего сверхъестественного. Разница между нами была небольшой.

Я чувствовал, что мы очень похожи. Потому что мне тоже нравился дриблинг. Но меня быстро от него отучили. Это не всегда оправданный риск.

В больших коллективах большие тренеры пытаются сбалансировать игрока. Риск не должен быть летальным для команды. А Криштиану тогда, наверное, еще не дошел до этого. Он делал фантастические вещи. Но и потерь было очень много. Потом нужно было отбирать мяч. Для возрастной команды это тяжело.

А что касается Криштиану и приставки, то он обладал не очень большими скиллами. Когда ты редко это делаешь, игрок из тебя так себе. Он просто хотел убить время. Наверное, ему больше нравились другие развлечения. У меня же в плане игры в приставку был более профессиональный уровень, – сказал Кутузов.

Белорусский форвард выступал за «Спортинг» в сезоне-2002/03, будучи арендованным у «Милана».