Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии

помог жертвам землетрясения в Турции и Сирии.

Нападающий « » отправил самолет с гуманитарной помощью пострадавшим, пишет Daily Mail.

Португалец оплатил палатки, сухие пайки, подушки и одеяла, детское питание и медикаменты. Предметы первой необходимости будут доставлены и в Турцию, и в Сирию.

По последним данным, в Турции из-за землетрясения погибли 45 968 человек, в Сирии – 8476 человек.

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