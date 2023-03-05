Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
Криштиану Роналду помог жертвам землетрясения в Турции и Сирии.
Нападающий «Аль-Насра» отправил самолет с гуманитарной помощью пострадавшим, пишет Daily Mail.
Португалец оплатил палатки, сухие пайки, подушки и одеяла, детское питание и медикаменты. Предметы первой необходимости будут доставлены и в Турцию, и в Сирию.
По последним данным, в Турции из-за землетрясения погибли 45 968 человек, в Сирии – 8476 человек.
Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии
Снялись 13 команд, в Суперлиге обновили лимит, клубы за Эрдогана (чтобы не обанкротиться): футбол Турции после трагедии
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Это ещё не факт, что Кринж это сделал.
Но зачем это говорить человеку который на аватарке разместил хозяев Украины.
Какая разница когда и почему он направил гумманитарку, если она дойдет до людей и поможет нуждающимся?
Каким же надо быть гнилым и никчемным хейтерком, чтоб даже в хороших поступках искать только плохое?