Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Турция Сборная Сирии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Благотворительность Футбол

Криштиану Роналду помог жертвам землетрясения в Турции и Сирии.

Нападающий «Аль-Насра» отправил самолет с гуманитарной помощью пострадавшим, пишет Daily Mail.

Португалец оплатил палатки, сухие пайки, подушки и одеяла, детское питание и медикаменты. Предметы первой необходимости будут доставлены и в Турцию, и в Сирию.

По последним данным, в Турции из-за землетрясения погибли 45 968 человек, в Сирии – 8476 человек.

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43 комментария

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mr kovalsky
Ответ tm5pvbngvj
ригоберка добавил в черный список, но я видел его коммент и хочу сказать. Какая разница когда и почему он направил гумманитарку, если она дойдет до людей и поможет нуждающимся? Каким же надо быть гнилым и никчемным хейтерком, чтоб даже в хороших поступках искать только плохое?
Самый конченный чел на сайте
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Владислав Козьминский
Ответ Игорь Климов
Акыл, вот зачем ты защищаешь этого Кринжа7, или ты Морган?!) Это ещё не факт, что Кринж это сделал.
Климов, зачем ты до*ч*шь на Месси ?
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Dark.Babysitter
Молодец. Хороший поступок.
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Faulheit
Ответ JBa
хороший поступок, который прекрасно отбивается пиаром, который Роналду делает себе за счёт таких новостей
отправляй гуманитарку и так же пиарься. Уверяю, там не будут против
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Игорь Климов
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Да даже если Роналду отправит 20 самолётов с гуманитарной помощью, он всё равно останется неудачником и жалким человеком, который перешёл в чемпионат пустыни по мнению Игоря Климова, Айлин 1990, Александры Александры, Марины Горячкиной и Верблюда
Акыл, вот зачем ты защищаешь этого Кринжа7, или ты Морган?!)
Это ещё не факт, что Кринж это сделал.
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Никита Смолов
Ответ Los Galácticos
Не футболка как от Месси, но тоже неплохо.
Футболку продадут на аукционе, а вырученные деньги уйдут в помощь пострадавшим. + неизвестна судьба 3.5 миллионов евро. Лео не Криш, что бы хайпить и трубить во все дыры.
Но зачем это говорить человеку который на аватарке разместил хозяев Украины.
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Ramin Mamedov
уже по моему 3 и 4 раз слышу подобную новость про Роналду.. все предыдущие разы были фейком, а сейчас прям правда?
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Emma Nevskaia
Ответ Arthurino
Зачем ты этому ребенку отвечаешь? У него в воскресенье вечером всегда ломка начинается, так как уроки на понедельник он не успевает сделать из-за круглосуточного мониторинга новостей о Роналду и Реале
на ветках с псж невозможно сидеть с его детскими комментариями 😭🤡
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Remedy
Ответ tm5pvbngvj
ригоберка добавил в черный список, но я видел его коммент и хочу сказать. Какая разница когда и почему он направил гумманитарку, если она дойдет до людей и поможет нуждающимся? Каким же надо быть гнилым и никчемным хейтерком, чтоб даже в хороших поступках искать только плохое?
А он всех в чс добавляет, кто ему х к носу преподносит. Это же местный боtяра на зп..
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Pok_Toholo
Ответ Потолковый Лампонюх™
А Мессе отправил самолет со своей потной футболкой на помощь жертвам землятресений Турции и Сирии.
Ты про два с половиной миллиона долларов?
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Emma Nevskaia
вот это поступок 💫
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JBa
Ответ Плотников Семен
Уважение. Действительно очень хороший поступок.
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иц а мэн
стыдно за кринжи
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Verhovn
Может это нужно сразу было сделать?
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Sevuska
Кружок свидетелей потной футболки Мессе даже и здесь недовольны помощью бедным пострадавшим . Потому что это от Криша
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Arthurino
Ответ tm5pvbngvj
ригоберка добавил в черный список, но я видел его коммент и хочу сказать. Какая разница когда и почему он направил гумманитарку, если она дойдет до людей и поможет нуждающимся? Каким же надо быть гнилым и никчемным хейтерком, чтоб даже в хороших поступках искать только плохое?
Зачем ты этому ребенку отвечаешь? У него в воскресенье вечером всегда ломка начинается, так как уроки на понедельник он не успевает сделать из-за круглосуточного мониторинга новостей о Роналду и Реале
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siragh@yandex.ru
Да зачтется ему и его потомкам это великое и благое дело!!!
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Акыл Сатыбалдиев
Да даже если Роналду отправит 20 самолётов с гуманитарной помощью, он всё равно останется неудачником и жалким человеком, который перешёл в чемпионат пустыни по мнению Игоря Климова, Айлин 1990, Александры Александры, Марины Горячкиной и Верблюда
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FCB1991
Все мы помним, как он пожертвовал 7 млн пострадавшим в Непале. Уже через пару часов это назвали ложью. Примитивный пиар Раналды.
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Arty K.
безотносительно всего остального: 👏👏👏
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Машина Мощная
вот молодец за такие вещи
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tm5pvbngvj
ригоберка добавил в черный список, но я видел его коммент и хочу сказать.

Какая разница когда и почему он направил гумманитарку, если она дойдет до людей и поможет нуждающимся?
Каким же надо быть гнилым и никчемным хейтерком, чтоб даже в хороших поступках искать только плохое?
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Эркинбек Апаканов
Ответ Потолковый Лампонюх™
А Мессе отправил самолет со своей потной футболкой на помощь жертвам землятресений Турции и Сирии.
он отправил айфоны на родину
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Firuz Davudov
Понт не порт пофигу, главное сделал. Уже для чего сделал его личное дело. Главное людям помогут
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igls54
И что характерно, ни одного телефона...
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