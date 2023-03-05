Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Благотворительность Футбол

Криштиану Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии.

После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с Роналду. Видео с его словами распространилось в соцсетях, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насра» с «Аль-Батином» (3:1), который прошел в пятницу.

Набиль встретился с Роналду перед игрой, пообщался с ним, дал футболисту пять и обнялся с ним.

«Когда я увидел Роналду, то подумал, что это мечта. Я не верил своим глазам. Не знаю, когда закончится этот сон. Я молюсь Богу о том, чтобы это не было сном.

Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек», – сказал Саид.

Напомним, что в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, в Сирии погибли 8476 человек. 

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15 комментариев

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Семён Жуйло
У меня сразу возник вопрос - сколько мальчиков пострадало от землетрясения в Сирии и Турции? Могли бы и пошире акцию организовать. В С-А, мне кажется, стадионы не переполнены.
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ML26
Ответ уличный иуда
Так вроде он извинился, предложил билеты на матчи МЮ, пригласил пообедать. Либо ты прикидываешься, либо ты реально овощ
Овощ
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AnMe
👍🏽
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уличный иуда
Ответ rigobersong
Вообще в его искренность не верится:) Такая черемша, лучше бы перед мальчиком аутистом публично извинился, подарил ему новый телефон и пригласил в гости пообедать в кругу семьи:) Но у португальской черемшы гордыня:)) А тут когда можно зашакалить на чужом горе, тут как тут:))
Так вроде он извинился, предложил билеты на матчи МЮ, пригласил пообедать. Либо ты прикидываешься, либо ты реально овощ
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Gnider
... и сломал ему айфон
+2
-3
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QWertY
Кришти пиарщик
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BeastI666I
Зачем этот пиар? сейчас уже поздно, нет?
+2
-4
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zzzeeerrrooo
Ответ Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
Тебя тоже можно к ним закинуть
+5
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Artem Piatkov
Ответ Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
Так Rigobersong, GuruFutbola - это всё один человек

Просто Админ сидит и развлекается
+2
-2
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Zidan GOAT
Комментарий удален модератором
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Любезный Коссутий
молодец, Кришти.
+2
-3
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Превозмогатель
’ Я прошла афганскую войну. Желаю всем мужчинам пройти ее’
+1
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rigobersong
Вообще в его искренность не верится:) Такая черемша, лучше бы перед мальчиком аутистом публично извинился, подарил ему новый телефон и пригласил в гости пообедать в кругу семьи:) Но у португальской черемшы гордыня:)) А тут когда можно зашакалить на чужом горе, тут как тут:))
+7
-14
-7
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ДЖИН
пиарам попихивает
+3
-9
-6
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Милан. Тонали. 8.
Это он очень хороший пока ты его на телефон не начал снимать 🤭😄 ...
+4
-7
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vjp6cmm2f9
Это был Барсик
+2
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