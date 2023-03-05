Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии

встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии.

После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с Роналду. Видео с его словами распространилось в соцсетях, и его пригласили на матч чемпионата Саудовской Аравии « » с «Аль-Батином» (3:1), который прошел в пятницу.

Набиль встретился с Роналду перед игрой, пообщался с ним, дал футболисту пять и обнялся с ним.

«Когда я увидел Роналду, то подумал, что это мечта. Я не верил своим глазам. Не знаю, когда закончится этот сон. Я молюсь Богу о том, чтобы это не было сном.

Желаю всем познакомиться с Роналду. Это очень хороший человек», – сказал Саид.

Напомним, что в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля, в Сирии погибли 8476 человек.

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