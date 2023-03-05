Павел Мелешин: «У «Спартака» остаются шансы на чемпионство. Играть еще очень долго»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Павел Мелешин Футбол

Павел Мелешин верит, что у «Спартака» есть шанс стать чемпионом России.

 «Матч с «Уралом» получился хорошим, играли две равные команды. У нас что-то не получилось: где-то при выходе из обороны, где-то с реализацией своих моментов, поэтому и сыграли вничью. Будем стараться решать вопрос с реализацией.

Уверен, что шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» еще остаются. Играть еще очень долго, поэтому шансы есть.

Судейство вчера? Не хочу это обсуждать. Я футболист, и моя работа заключается в том, чтобы играть в футбол. У меня была одна мысль и задача по ходу матча – победить. Нам не удалось этого сделать, поэтому это наша проблема», – сказал форвард красно-белых.

После 18 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 45 очками, опережая «Спартак» на 8 очков.

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5 комментариев

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Злодей Спб
Имеются. И спартак. И его шансы на чемпионство :)
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Виталий
Удаче Паше и стараться закрепиться в старте)
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igls54
Даже когда будет два тура до конца при таком отрыве, все равно у Спартака останутся шансы
+3
-2
+1
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Олег Мохов
наивный паренек
0
-1
-1
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Тиджани Бабангида
Решайте вопросы с реализацией. Это ваша проблема
+3
-3
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