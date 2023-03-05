Павел Мелешин: «У «Спартака» остаются шансы на чемпионство. Играть еще очень долго»

верит, что у « » есть шанс стать чемпионом России.

«Матч с «Уралом» получился хорошим, играли две равные команды. У нас что-то не получилось: где-то при выходе из обороны, где-то с реализацией своих моментов, поэтому и сыграли вничью. Будем стараться решать вопрос с реализацией.

Уверен, что шансы на чемпионство в РПЛ у «Спартака» еще остаются. Играть еще очень долго, поэтому шансы есть.

Судейство вчера? Не хочу это обсуждать. Я футболист, и моя работа заключается в том, чтобы играть в футбол. У меня была одна мысль и задача по ходу матча – победить. Нам не удалось этого сделать, поэтому это наша проблема», – сказал форвард красно-белых.

После 18 туров «Зенит» лидирует с 45 очками, опережая «Спартак» на 8 очков.

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