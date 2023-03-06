Николсон считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за титул в РПЛ: «Еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем»
Шамар Николсон считает, что «Спартак» еще поборется с «Зенитом» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые отстают от лидирующих петербуржцев на 8 очков.
— Вы потеряли два очка, борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ еще не окончена?
— Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем.
— На чем больше сконцентрирован «Спартак» сейчас: Кубок России, где вы в полуфинале, или на чемпионате?
— У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре. Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет, – сказал нападающий «Спартака».
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