Николсон считает, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за титул в РПЛ: «Еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон считает, что «Спартак» еще поборется с «Зенитом» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые отстают от лидирующих петербуржцев на 8 очков.

— Вы потеряли два очка, борьба с «Зенитом» за первое место в РПЛ еще не окончена?

— Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем.

— На чем больше сконцентрирован «Спартак» сейчас: Кубок России, где вы в полуфинале, или на чемпионате?

— У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре. Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет, – сказал нападающий «Спартака».

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5 комментариев

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Александр Жердин
"Конечно, ещё много матчей впереди" (С) Можно и вообще остаться без медалей. Да?
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Виктор Иванович
Скоро там всех футболистов Спартака опросят про борьбу за первое место?
Когда уже начнутся массажисты, врачи, менеджеры и боллбои?
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Алексей Петров
У нас нет ни одной цели
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Ильдар Фарукшин
И давай уже шаманить в чужой штрафной по больше 😊
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vayka
Шамар, давай забивай😜
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