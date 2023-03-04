Представитель Дзюбы о хет-трике «Ростову»: «Есть справедливость в этом мире»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы отреагировал на хет-трик форварда против «Ростова».

Дзюба забил дебютные голы за «Локомотив»: он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. А железнодорожники победили со счетом 3:1.

«Цитата одна: есть справедливость в этом мире», – заявил Леонид Гольдман.

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10 комментариев

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Svobodu Mne
Какая справедливость? То что в Турции обосрался, а в РПЛ все норм? Ну мы в курсе за РПЛ и без дзюбы
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ILIILI
Я запутался. Представители лучше чем окружение?
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nugoboss
Теперь можно и в церкви сходить, свечку поставить. 😁🙏
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alexsem69
А массажист у Дзюбы есть?))
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Nogoi89
Справедливости в мире точно нет. Но, все что случилось, крайне драматично и зрелищно)
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Rinat Khudayberdin
Ответ Skilled68
Задевает дружище?
ни капли
просто сравнение абсолютно неуместно, не согласен?!
Дзюбе здоровья, голов и сил, чтобы вытащить Локо со дна!
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Chernoy
Как раз хет-трик и доказывает её отсутствие
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Karpins
Справедливость здесь при чем?
+7
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Skilled68
Ответ Rinat Khudayberdin
вот в чем оказывается заключалась основа справедливости) всей мировой системе правосудия стоит обратить внимание на данный факт!!! вот ты какая Справедливость!!!!
Задевает дружище?
+1
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-2
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Rinat Khudayberdin
вот в чем оказывается заключалась основа справедливости) всей мировой системе правосудия стоит обратить внимание на данный факт!!! вот ты какая Справедливость!!!!
+2
-1
+1
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