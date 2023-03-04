Представитель Дзюбы о хет-трике «Ростову»: «Есть справедливость в этом мире»

Представитель Артема Дзюбы отреагировал на хет-трик форварда против «Ростова».

Дзюба забил дебютные голы за « »: он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. А железнодорожники победили со счетом 3:1.

«Цитата одна: есть справедливость в этом мире», – заявил Леонид Гольдман.

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