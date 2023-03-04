Представитель Дзюбы о хет-трике «Ростову»: «Есть справедливость в этом мире»
Представитель Артема Дзюбы отреагировал на хет-трик форварда против «Ростова».
Дзюба забил дебютные голы за «Локомотив»: он отличился на 33-й, 58-й и 64-й минутах. А железнодорожники победили со счетом 3:1.
«Цитата одна: есть справедливость в этом мире», – заявил Леонид Гольдман.
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просто сравнение абсолютно неуместно, не согласен?!
Дзюбе здоровья, голов и сил, чтобы вытащить Локо со дна!