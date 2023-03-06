Ренан о «Зените»: «Команда невероятная, адаптация ускоряется с каждым днем. Моя семья в восторге от Санкт-Петербурга, как и я»

рассказал, как его приняли в « ».

«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днем адаптация ускоряется. Безусловно, помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.

Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее – можно было бы больше времени проводить», – сказал защитник «Зенита».