Ренан о «Зените»: «Команда невероятная, адаптация ускоряется с каждым днем. Моя семья в восторге от Санкт-Петербурга, как и я»

Теги Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан рассказал, как его приняли в «Зените».

«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днем адаптация ускоряется. Безусловно, помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.

Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее – можно было бы больше времени проводить», – сказал защитник «Зенита». 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Ответ Злодей Спб
Главное, что ближайшие игры на стадионе с подогревом, а то вся адаптация по ПЭ пойдёт, если застудится пока не акклиматизировался. В России игроки с паспортом на позицию ЦЗ в дефиците, поэтому уж лучше пускай игрок сборной Бразилии слот занимает, чем игрок сборной Казахстана :)
Алип легионером не числится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GromwuD
Ответ Selvatore
Вряд-ли. Он же ездил в Ульяновск на матч кубка. А там, думается мне, похлеще сыпало)
ну вчера натурально апокалипсис был))) навалило за несколько часов мама не горюй)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Belskiy
В великолепном городе и в любимой команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOTOV71
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Откуда коровы то взялись?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Лопатин
Из молодых на моей памяти так уверенно на старте чувствовал себя только Шкртел. Жду как минимум такого же роста от Ренана))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
По игре понятно, что будет фатально ошибаться, потому что слишком высоко и авантюрно играет

Но какое же удовольствие смотреть за тем как он играет как он принимает решения и исполняет первую передачу

Вау

Берите билеты на кубок кто еще не видел, парень может стать суперзвездой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikenot
Ответ Юра Ковтун
Тревожно, что не привёз в первой игре.
Ага , ждал пенальти . :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Безусловная удача менеджмента Зенита
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
Самая кабинетная победа была в октябре 2021 года — там такие кабинеты красно белые посрывало потом.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Ответ Ramon Mercader
Роберт топ. Генич изошел на все возможные субстанции от того, что так, оказывается, может играть защитник. Каждому свое, кому-то и Дуарте футболист.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
С Нижним провел отличный матч.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-3
Ответ igls54
В первой же игре проявил себя в лучшем виде
Ну, тут соперник особо не препятствовал проявлять себя.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
можно только поражаться прозорливости строителей стадиона на Крестовском... они как будто знали каких теплолюбивых новичков станет подписывать Зенит в будущем
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Selvatore
Ответ GromwuD
офигел поди вчера от такого снегопада))))
Вряд-ли. Он же ездил в Ульяновск на матч кубка. А там, думается мне, похлеще сыпало)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Сумма контракта залила глаза розовым цветом...
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Ковтун
Тревожно, что не привёз в первой игре.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Главное, что ближайшие игры на стадионе с подогревом, а то вся адаптация по ПЭ пойдёт, если застудится пока не акклиматизировался.

В России игроки с паспортом на позицию ЦЗ в дефиците, поэтому уж лучше пускай игрок сборной Бразилии слот занимает, чем игрок сборной Казахстана :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramon Mercader
Роберт топ.
Генич изошел на все возможные субстанции от того, что так, оказывается, может играть защитник. Каждому свое, кому-то и Дуарте футболист.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mean machine/
По первой игре, Реннан - топ!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ GromwuD
офигел поди вчера от такого снегопада))))
Самое время на лыжах научиться кататься.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GromwuD
офигел поди вчера от такого снегопада))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
вроде как отличный трансфер. молодцы переговорщики.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
В первой же игре проявил себя в лучшем виде
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий