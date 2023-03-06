Ренан о «Зените»: «Команда невероятная, адаптация ускоряется с каждым днем. Моя семья в восторге от Санкт-Петербурга, как и я»
Роберт Ренан рассказал, как его приняли в «Зените».
«Команда невероятная. Меня очень хорошо приняли. Чувствую, что с каждым днем адаптация ускоряется. Безусловно, помогает большое количество бразильцев, которые на поле и за его пределами могут помочь советом.
Город очень красивый. Моя семья, приехавшая вместе со мной, в восторге от Санкт-Петербурга, как и я. Когда есть возможность, куда-то выходим вместе. Хочется, чтобы было теплее – можно было бы больше времени проводить», – сказал защитник «Зенита».
Но какое же удовольствие смотреть за тем как он играет как он принимает решения и исполняет первую передачу
Вау
Берите билеты на кубок кто еще не видел, парень может стать суперзвездой
В России игроки с паспортом на позицию ЦЗ в дефиците, поэтому уж лучше пускай игрок сборной Бразилии слот занимает, чем игрок сборной Казахстана :)
Генич изошел на все возможные субстанции от того, что так, оказывается, может играть защитник. Каждому свое, кому-то и Дуарте футболист.