Защитник «Зенита» Ренан о вызове в сборную Бразилии: «Моя очередная мечта осуществилась»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан высказался о своем дебютном вызове в сборную Бразилии.

«Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.

Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал защитник «Зенита».

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22 комментария

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Demyan Grachev
у нас в Грузии называют Богом банк. Bank of Georgia))
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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий9779
Мимо: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=197231f2e311a75333448f11e805b03d_l-4533077-images-thumbs&n=13 https://avatars.mds.yandex.net/i?id=af8a651ef94afb71144811369fbc9b2b-4121052-images-thumbs&n=13
А за что его брать в сборную..?приехав в РПЛ он что стал развиваться.?. В сборной на его место 4-6 действительно звёздных кандидатов.. Зато у него русский паспорт.. чем не радость?
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Михаил Савченко
Прошел по ссылке, ничего себе, у Ренана уже почти 400к подписоты в Инсте
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Олег910
Семак невероятного топа вырастил за пару тренировок.
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velvetdust2008
В то же время защитников Локомотива вызывают только в поликлинику, для опытов(
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Андрей Корсаков
Ответ Pol Belov
то, что бразильцы умеют (и не стесняются это делать) продвигать своих игроков с помощью сборной (и поднимать их трансферную стоимость за счет этого) - давно уже ни для кого не секрет...
Мы двумя руками за.
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Дмитрий9779
Ответ мутятя
Выходит не для всех бразильцев Зенита мечта сыграть за свою сборную. Там другие ценности. А у Ренана правильная мечта.
Мимо:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=197231f2e311a75333448f11e805b03d_l-4533077-images-thumbs&n=13

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=af8a651ef94afb71144811369fbc9b2b-4121052-images-thumbs&n=13
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Мукунку хороший
Там и оставайся
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мутятя
Выходит не для всех бразильцев Зенита мечта сыграть за свою сборную. Там другие ценности. А у Ренана правильная мечта.
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ЗЕНИТ65
Ответ Дмитрий9779
Какое дело болельщику Спартака до игрока Зенита и его карьеры в сборной Бразилии🤔
Ну так в спартак же не едут олимпийские чемпионы и игроки сборной Бразилии.
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Ivan Petrov
Ответ UNAFFECTED
с утра пораньше латентные болельщики Зенита уже на месте
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
А первая мечта это супер Европейский клуб зенит)))))???
Абындна, да?
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Pol Belov
то, что бразильцы умеют (и не стесняются это делать) продвигать своих игроков с помощью сборной (и поднимать их трансферную стоимость за счет этого) - давно уже ни для кого не секрет...
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-5
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Ivan Petrov
Это он про деньги Газпрома?
+1
-9
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ЗЕНИТ65
Ответ UNAFFECTED
с утра пораньше латентные болельщики Зенита уже на месте
Так он всегда первый. Пора ему переименовываться.
+6
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
А первая мечта это супер Европейский клуб зенит)))))???
Какое дело болельщику Спартака до игрока Зенита и его карьеры в сборной Бразилии🤔
+5
-2
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Xm.md
Ответ Старик Стариканов
Не успел набраться опыта в Зените а уже в сборной
Гена Орлов придумает байку и для этого случая
+2
-7
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Алекс Я
Ответ Spartakus1984
А первая мечта это супер Европейский клуб зенит)))))???
Ну уж точно не Спартак
+17
-4
+13
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UNAFFECTED
Ответ Spartakus1984
А первая мечта это супер Европейский клуб зенит)))))???
с утра пораньше латентные болельщики Зенита уже на месте
+17
-5
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Старик Стариканов
Не успел набраться опыта в Зените а уже в сборной
+8
-1
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
А первая мечта это супер Европейский клуб зенит)))))???
Завидуйте молча😉
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Фанат Барселоны
Ну возможно он пойдет дальше Зенита
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Spartakus1984
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