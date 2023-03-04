Защитник «Зенита» Ренан о вызове в сборную Бразилии: «Моя очередная мечта осуществилась»
Роберт Ренан высказался о своем дебютном вызове в сборную Бразилии.
«Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.
Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал защитник «Зенита».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=197231f2e311a75333448f11e805b03d_l-4533077-images-thumbs&n=13
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=af8a651ef94afb71144811369fbc9b2b-4121052-images-thumbs&n=13