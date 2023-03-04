Защитник «Зенита» Ренан о вызове в сборную Бразилии: «Моя очередная мечта осуществилась»

высказался о своем дебютном вызове в сборную .

«Моя очередная мечта осуществилась. Только Богу известно, через что я прошел, чтобы этот момент в карьере наступил.

Я благодарен Богу за все, пусть этот вызов станет первым из многих!» — написал защитник « ».

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