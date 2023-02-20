Ренан о «Зените»: «Счастлив быть здесь. Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, сумею им воспользоваться»

Теги Зенит премьер-лига Россия Роберт Ренан Футбол

Роберт Ренан высказался о переходе в «Зенит». 

– Роберт, добро пожаловать в «Зенит»! Ваши первые впечатления после приезда? 

– Спасибо, я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться. 

– Сколько часов вы добирались до Петербурга? 

– У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй – 4. В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути. 

– Сегодня утром в городе было довольно морозно. Оценили русскую зиму? 

– Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой. 

– Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники? 

– Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.  

– О чем успели рассказать соотечественники? 

– Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу! 

– Всего неделя прошла после решающего матча молодежного чемпионата Южной Америки, который вы выиграли с бразильской сборной. Удалось отдохнуть и восстановить силы?

– Да, безусловно! Я провел четыре дня в Бразилии, насладился временем с семьей и друзьями, переключился и перевел дух. Чувствую себя полностью готовым! 

– Вы выбрали 77-й номер. Что он для вас означает?

– Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианс» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом. 

– Еще один вопрос про игровую футболку – на ней будет ваше имя Роберт, а не фамилия Ренан. Почему так? 

– Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный – оно у меня не самое обычное, к тому же, так повелось с самых первых моих шагов в футболе. 

– У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам сине-бело-голубых. Что вы им скажете? 

– Давай, «Зенит»!» – сказал защитник. 

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19 комментариев

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Rosenbaum
Ответ Дмитрий9779
Так Спартак 7:0 от Ливера получал,как напоминание.2 раза по 7,логично. А что у КБ с 77 связано,что "спартаковским" этот номер стал?
В 77м в Спартак пришел великий тренер Бесков и началась новая славная эпоха.
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Dan Kennedy
Ответ Добрый Ретроград
миллер - бох
Миллер пророк/архангел(или что-то в этом роде), над ним есть поглавнее персонаж.
+1
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Добрый Ретроград
миллер - бох
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-3
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ЗЕНИТ65
Ответ Дмитрий9779
Интересно,"Давай Зенит!" на русском сказал.
У Мантуан и Ивана первые слова на русском те-же самые были.
+4
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Dan Kennedy
Будем всей Россией болеть за Ренана на Олимпиаде в Париже, чтобы у нас еще на одного гражданина стало больше!
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Классный руководитель
лицемерием попахивает
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
У сборной такое было,что не удар то в угол,от штанги или в 9.Бывает.
Да, там еще Димон травмирован был, некому было из пустых выносить))
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Да там просто карма за ничью дома прилетела и у Ливерпуля все залетало
У сборной такое было,что не удар то в угол,от штанги или в 9.Бывает.
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0
0
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Так Спартак 7:0 от Ливера получал,как напоминание.2 раза по 7,логично. А что у КБ с 77 связано,что "спартаковским" этот номер стал?
Да там просто карма за ничью дома прилетела и у Ливерпуля все залетало
+1
-1
0
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Дмитрий9779
Интересно,"Давай Зенит!" на русском сказал.
+1
-2
-1
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Так у него же 77, а не 71.
Так Спартак 7:0 от Ливера получал,как напоминание.2 раза по 7,логично.
А что у КБ с 77 связано,что "спартаковским" этот номер стал?
0
-1
-1
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Типа в честь 7:1?
Так у него же 77, а не 71.
0
-2
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Дмитрий9779
Давай парень,все в твоих руках! Ещё раз удачи,без травм и побед вместе с Зенитом!
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Номер в честь Спартака взял, который базируется в Москве. Но пришлось соврать, чтобы никто не заметил. Пора сделать ветки Спартака и Зенита общими. В первой про Зенит в основном, во второй про Спартак.
Типа в честь 7:1?
+2
-3
-1
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Dan Kennedy
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0
-10
-10
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Екн Лор
Ренан в отличной форме, так ещё супер мотивирован, учитывая интерес Реала. Не антифриз спартаковский конечно, но думаю хороший должен быть трансфер
+1
-3
-2
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trav
Но.. Россия...Страна-изгой.. ЭКономика в клочья... Какие бразильцы? Это всё сказки Мосфильма
+4
-7
-3
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Абдаллах аль-Кутба
"....Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с бомжьей помощью, сумею им воспользоваться» Отлично сказано!
+5
-9
-4
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Zenith forever
Повезло парню, будет стрелку целовать, а не ромбик.
+17
-7
+10
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