Ренан о «Зените»: «Счастлив быть здесь. Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, сумею им воспользоваться»
Роберт Ренан высказался о переходе в «Зенит».
– Роберт, добро пожаловать в «Зенит»! Ваши первые впечатления после приезда?
– Спасибо, я счастлив быть здесь! Мне выпал большой шанс проявить себя, и я надеюсь, что, с божьей помощью, буду усердно работать и сумею им воспользоваться.
– Сколько часов вы добирались до Петербурга?
– У меня было несколько перелетов, первый занял 14 часов, второй – 4. В сумме, со всеми пересадками и ожиданием, получилось около суток пути.
– Сегодня утром в городе было довольно морозно. Оценили русскую зиму?
– Да, я очень замерз, мне показалось, что снаружи такой холод! Со временем я привыкну к новому климату, но погодный фактор не станет для меня серьезной помехой.
– Вы провели первую тренировку, познакомились с командой. Как вас встретили одноклубники?
– Очень радушно, в раздевалке познакомился со всеми, прием был теплым. В «Зените» много бразильцев, это поможет скорее влиться в коллектив.
– О чем успели рассказать соотечественники?
– Поприветствовали, пожелали удачи, сказали, чтобы обращался к ним за любой помощью, которая только потребуется. Хочется уже скорее начать полноценную работу!
– Всего неделя прошла после решающего матча молодежного чемпионата Южной Америки, который вы выиграли с бразильской сборной. Удалось отдохнуть и восстановить силы?
– Да, безусловно! Я провел четыре дня в Бразилии, насладился временем с семьей и друзьями, переключился и перевел дух. Чувствую себя полностью готовым!
– Вы выбрали 77-й номер. Что он для вас означает?
– Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианс» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом.
– Еще один вопрос про игровую футболку – на ней будет ваше имя Роберт, а не фамилия Ренан. Почему так?
– Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный – оно у меня не самое обычное, к тому же, так повелось с самых первых моих шагов в футболе.
– У вас есть возможность обратиться сейчас к болельщикам сине-бело-голубых. Что вы им скажете?
– Давай, «Зенит»!» – сказал защитник.
А что у КБ с 77 связано,что "спартаковским" этот номер стал?