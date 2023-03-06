Зарема о Fan ID: «Как дети из детдомов и приютов будут приезжать на футбол? Кто будет его оформлять за них?»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Fan ID Благотворительность Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова высказалась о посещении детьми футбола после введения Fan ID.

«Фонд «Спартак – детям» сотрудничает с различными детскими организациями, к нам обращаются с просьбой предоставить билеты, провести экскурсии, познакомиться с футболистами дети со всей страны. Это дети с неврологией, синдромом Дауна, аутизмом, колясочники, и даже слепые, глухие детки.

На протяжении нескольких лет мы устанавливали на стадион современное оборудование, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, чувствовал себя комфортно и безопасно, и наравне со всеми мог насладится футболом, передать свой рисунок футболисту.

Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.

Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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53 комментария

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СИ
Эх, Зарема, Зарема, как же твой муж сидя в исполкоме рфс допустил что в руководство рфс появились такие лица как Митрофанов и Алаев.? Вот теперь возмущайся, а ПОЛИГРАФ как тебе в футболе - по нутру?
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Борис Лопатин
Ответ schwein
Пиарщики у Заремы грамотные. Сразу с козырей заходят. Больные дети это 100% выигрышная тема.
значит ли это, что о них не надо думать при составлении законопроектов?
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An Kr
А кто билеты за них покупает? Тот и оформит.
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Ка Ман
Если гора не идёт к Магомету, магомет идёт к горе. Кто мешает руководству клубов договориться с МФЦ, чтобы их работники приезжали к таким деткам и на месте оформляли им фан айди?
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ronnych
Эти люди только о своей заднице думают, на детей им всегда было пофигу
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mean machine/
Минусуют, видимо, такие же идиоты, как Салихова. Не удивлен, честно говоря.😎
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Владимир Молявин
Молодец, Зарема!!! Всё правильно сказала.
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LifeSpartak
Таким то детям, я думаю, можно и без этого фануйди!Не до такой же степени чинуши отмороженые!
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mean machine/
Ответ Сергей Круглов
А ни кто и не сомневался, что Питерские имитируют байкот
Как ты уловил связь между моим вскрытием Заремы, что она дура и имитацией бойкота?
Фанайди не оформлял и не собираюсь, если что.
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itislillyg
Ответ OldRedWhite
А что дети как олени соль лижут ? Что это за мода новая такая ?
Ага, а потом как олени скачут и брыкаются, иногда и звуки такие же издают. В Спб особенно популярно.
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Dan Kennedy
Ответ mean machine/
Мало того, что в очередной раз себя дурой выставила, так ещё подло играющей на теме детей.
Лучше как Миллер, друг человека подписавшего указ о вводе Fan ID, сидеть на стадионе Зенита, наслаждаться голами Малкома и Ерохина. Достойнейший человек.

Не то, что наша Зарема, да.
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Светлана Агейкина
Ответ mean machine/
Мало того, что в очередной раз себя дурой выставила, так ещё подло играющей на теме детей.
Так и есть.
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Сергей Круглов
Ответ NIK7478
Не надо истерить, Салихова! Вопрос с детьми решаемый.
Да там со всем можно решить, только один вопрос - нафига!
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Назар Игорь
Как же умилительно, аж слезу вышибает. Вот и взяла бы из сундуков папы Федуна десяток млн. ₽, для него это пылинка, и оформила для сирот и малоимущих этот Fan уйди.
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Сергей Круглов
Ответ mean machine/
Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» ############# Была бы она умнее, то знала бы что все предусмотрено, кто и как оформляет детям из приютов. " Детям младше 14 лет цифровой паспорт могут оформить родители/опекуны/усыновители или официальные представители со своего аккаунта на Госуслугах. "
А ни кто и не сомневался, что Питерские имитируют байкот
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Сергей Круглов
Ответ BeastI666I
ыыыыыыыыыыыыыыы дети из детдомов )))))))ахахах я не думал, честно не думал, что дойдет до этого. вы запретили их , кстати, усыновлять счастилвым людям из счастливых стран, чтобы у малышей было счастливое детство... но на футбол нужно обязательно их совдить! добить так сказать ))))
Да встречаются и такие идиоты! 🤦
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nugoboss
Молодец она, может благодаря ей некоторым глаза откроется. она Багира 💖💪
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mean machine/
Ответ Светлана Агейкина
Ну эт, она так, волну гонит. Чтоб, если вдруг, не остаться ни при чем.
Мало того, что в очередной раз себя дурой выставила, так ещё подло играющей на теме детей.
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BeastI666I
ыыыыыыыыыыыыыыы дети из детдомов )))))))ахахах

я не думал, честно не думал, что дойдет до этого. вы запретили их , кстати, усыновлять счастилвым людям из счастливых стран, чтобы у малышей было счастливое детство... но на футбол нужно обязательно их совдить! добить так сказать ))))
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Светлана Агейкина
Ответ mean machine/
Нашла проблему. Таким детям все оформляет опекунская организация, им даже в МФЦ не надо идти.
Ну эт, она так, волну гонит. Чтоб, если вдруг, не остаться ни при чем.
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Злодей Спб
Вот в таких-то заведениях как раз оформят централизованно и будут возить детей для массовки.

Хотя, детишкам даже плюс, хоть какие-то развлечения.
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Ковид 07.10.52
Холопы по Пугачевой приняли закон им главное выслужиться ...результат для народа им не важен...тьфу...
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mean machine/
Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?»
#############
Была бы она умнее, то знала бы что все предусмотрено, кто и как оформляет детям из приютов.
" Детям младше 14 лет цифровой паспорт могут оформить родители/опекуны/усыновители или официальные представители со своего аккаунта на Госуслугах. "
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poolshh
Ответ ChurchilI
скопом не получится, нет такой опции. у сироты должны быть родители, как бы это абсурдно не звучало...
Упс! А «законотворцы» такой мелочи не предусмотрели?
Очередная жесть короче.
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Катя СПб
Ответ OldRedWhite
Так держать , я в Вас верил ! Всегда !
Всегда - это мое кредо. Перекуем мЯчи на орала. Из поля сделаем пашню. Из зрителей - работников.
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