Зарема о Fan ID: «Как дети из детдомов и приютов будут приезжать на футбол? Кто будет его оформлять за них?»
Зарема Салихова высказалась о посещении детьми футбола после введения Fan ID.
«Фонд «Спартак – детям» сотрудничает с различными детскими организациями, к нам обращаются с просьбой предоставить билеты, провести экскурсии, познакомиться с футболистами дети со всей страны. Это дети с неврологией, синдромом Дауна, аутизмом, колясочники, и даже слепые, глухие детки.
На протяжении нескольких лет мы устанавливали на стадион современное оборудование, чтобы каждый ребенок, независимо от своих особенностей, чувствовал себя комфортно и безопасно, и наравне со всеми мог насладится футболом, передать свой рисунок футболисту.
Даже онкобольные дети, для которых жизненно важно иметь цель и желание бороться. Кто-то из мальчишек, кому нельзя было покидать больницу, получали автографы и видеопожелания игроков, ставили себе цель выздороветь, чтобы прийти на стадион и вывести за руку на поле любимого футболиста.
Таких историй очень много. Я не представляю, как после введения Fan ID будут приезжать дети из детских домов и приютов. Кто будет оформлять за них паспорт болельщика? Есть ответ на этот вопрос у авторов законопроекта?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Фанайди не оформлял и не собираюсь, если что.
Не то, что наша Зарема, да.
я не думал, честно не думал, что дойдет до этого. вы запретили их , кстати, усыновлять счастилвым людям из счастливых стран, чтобы у малышей было счастливое детство... но на футбол нужно обязательно их совдить! добить так сказать ))))
Хотя, детишкам даже плюс, хоть какие-то развлечения.
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Была бы она умнее, то знала бы что все предусмотрено, кто и как оформляет детям из приютов.
" Детям младше 14 лет цифровой паспорт могут оформить родители/опекуны/усыновители или официальные представители со своего аккаунта на Госуслугах. "
Очередная жесть короче.