Канчельскис о Fan ID: «Это убивает наш футбол. Будет мрак, даже «Спартак» – ЦСКА никого не соберет»

Андрей Канчельскис высказался против Fan ID.

С 2023 года паспорт болельщика стал обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. С возобновлением турнира после зимней паузы посещаемость матчей резко снизилась, и многие команды установили антирекорды по этому показателю.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет.

Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», – сказал бывший игрок сборной России.

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