Канчельскис о Fan ID: «Это убивает наш футбол. Будет мрак, даже «Спартак» – ЦСКА никого не соберет»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис высказался против Fan ID.

С 2023 года паспорт болельщика стал обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. С возобновлением турнира после зимней паузы посещаемость матчей резко снизилась, и многие команды установили антирекорды по этому показателю.

«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет.

Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», – сказал бывший игрок сборной России.

Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

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17 комментариев

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Hunter Hunter
Так и будет , будет пусто
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Дмитрий9779
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не туда ответил,хотел на основной коммент. И я с вами на вы. Без сарказма и ехидства спрошу, и как атмосфера была и тд- как обычный матч прошло просто чуть потише?
Я не был,но было тихо,даже футболисты это отметили после матча.
https://m.vk.com/wall-212355526_4622
Ко мне можно на "ты",считаю в интернете все равны,как в бане.И да,про бюджетников ложь...может какие-то единичные случаи,так в семье не без урода.
И потом,на Вираж билеты по 400-1000,на условную трибуну А 107 5-8 тыс,(в зависимости от матча)как раз для бюджетников ценник
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Дмитрий9779
Ответ 777-mego
наш Питер собрал больше людей, чем все стадионы Вместе взятые, бгг
Задача,в Краснодаре проживает 1 млн 200 тыс человек,пришло на стадион 7965 зрителей,сколько должно прийти зрителей в СПб,если там проживает 5,6 человек?Тоже и по Воронежу.Сегодня Степашин негодовал,что раньше приходило по 15-20 тыс,так у Зенита приходило 35-45,в субботу было 19,7,просто сравни цифры.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Дмитрий9779
У нас вчера было на 15-20 тыс меньше обычного-19700 это провал теории о бюджетниках.Актив,который отказался от этого около 5 тыс,вот и считай.
Не туда ответил,хотел на основной коммент. И я с вами на вы. Без сарказма и ехидства спрошу, и как атмосфера была и тд- как обычный матч прошло просто чуть потише?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Ебздрогыч
Зенит бюджетников насобирает полный стадион, и будут их в пример всем ставить
И машины дарить
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Дмитрий9779
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В идеале заставят потом на матчи других команд по всей стране разъезжать и пополнять посещаемость для отчетов)
У нас вчера было на 15-20 тыс меньше обычного-19700 это провал теории о бюджетниках.Актив,который отказался от этого около 5 тыс,вот и считай.
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777-mego
Ответ KOTOV71
Странный " вывод",если учесть,что про Питер ни слова не сказано.
наш Питер собрал больше людей, чем все стадионы Вместе взятые, бгг
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Дмитрий9779
Очень жаль,что толпа поддается на жалкие вбросы чепухи.
В идеале заставят потом на матчи других команд по всей стране разъезжать и пополнять посещаемость для отчетов)
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Дмитрий9779
Ответ KOTOV71
Странный " вывод",если учесть,что про Питер ни слова не сказано.
Потом это же напишет про комплексы.
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KOTOV71
Ответ 777-mego
вывод какой? наш питерский политпроект самый позорный клуб в истории росфутбола, будем объективны
Странный " вывод",если учесть,что про Питер ни слова не сказано.
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Дмитрий9779
Ответ Ебздрогыч
Зенит бюджетников насобирает полный стадион, и будут их в пример всем ставить
Очень жаль,что толпа поддается на жалкие вбросы чепухи.
+1
-4
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777-mego
вывод какой? наш питерский политпроект самый позорный клуб в истории росфутбола, будем объективны
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Гуго
А ведь помним времена, когда Лужники набивались и билетов не было и все возмущались, почему в целях какой-то безопасности на нижние 5 рядов не продавались билеты.
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Виталий
Ну тут по делу всё сказал
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Ебздрогыч
Зенит бюджетников насобирает полный стадион, и будут их в пример всем ставить
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Николай Иванов
Хоть иногда правильные вещи говорит
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В Питере Пять
Даже... Даже Химки - Ахмат.
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