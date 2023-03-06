Канчельскис о Fan ID: «Это убивает наш футбол. Будет мрак, даже «Спартак» – ЦСКА никого не соберет»
Андрей Канчельскис высказался против Fan ID.
С 2023 года паспорт болельщика стал обязательным для посещения всех матчей Мир РПЛ. С возобновлением турнира после зимней паузы посещаемость матчей резко снизилась, и многие команды установили антирекорды по этому показателю.
«Очень предсказуемо было увидеть пустые трибуны. У нас и так только топ-матчи собирали полные стадионы, а с введением Fan ID вообще будет мрак. Даже «Спартак» — ЦСКА никого не соберет.
Fan ID убивает наш футбол. Стадионы обречены пустовать. Это антифутбольный проект», – сказал бывший игрок сборной России.
Из-за Fan ID на «Спартаке» пустота. Так плохо не было с самых темных времен
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
https://m.vk.com/wall-212355526_4622
Ко мне можно на "ты",считаю в интернете все равны,как в бане.И да,про бюджетников ложь...может какие-то единичные случаи,так в семье не без урода.
И потом,на Вираж билеты по 400-1000,на условную трибуну А 107 5-8 тыс,(в зависимости от матча)как раз для бюджетников ценник