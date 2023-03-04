«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 13 матчей подряд

Теги Станислав Черчесов высшая лига Венгрия Ференцварош Мезекевешд Футбол

«Ференцварош» тренера Станислава Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября.

Сегодня команда сыграла вничью с «Мезекевешдем» (1:1) в 22-м туре.

Беспроигрышная серия «Ференвароша» достигла 13 матчей – 8 побед и 5 ничьих. Последнее поражение в лиге было 16 октября – от «Мезекевешда» (1:2).

«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 17 очков при матче в запасе у «Кечкемета», идущего вторым.

9 марта клуб из Будапешта на выезде сыграет с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.

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16 комментариев

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Александр Володин
Безпроигрышная серия это, конечно, хорошо, Супер Стас работает, как Бог, но...
Как можно было сегодня просрать мою ставку и сыграть в ничью?
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RealJericho
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Черчесов быдловат, но тренер классный
Лучше и не скажешь!👍🏻
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Sevuska
Ответ Winbreaker
Та ну не чуди севуш))
Да уж ладно уж не будем скупиться на комплименты тренеру , который победил Саудовскую Аравию 5:0 , и чуть не выиграл ЧМ2018 👍💪🚀
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Winbreaker
Ответ Sevuska
Стас , ты просто космос 🚀 🪐 Ты вывел российскую тренерскую школу на новую орбиту 👍
Та ну не чуди севуш))
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инок
К сожалению, на данный момент времени, Черчесов единственный российский тренер востребованный в европе. Успехов ему там.
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Рустам Атаев
Ответ Теннисный абсолют
Величайший русский тренер 21-го века.
Курбан бердыев лучше Черчесова
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Владимир Владимирович
Не знаю что за уровень там , но сборная Черчесова была унылая тоска , единственный матч с плюсом тот что Испанией, и то благодаря Акинфееву. До ЧМ почти все товарняки продул, и в рейтинге фифа спустившись в анти рекордную позицию . Спартак тоже был мрачный . Легия и Ференцварош его уровень . В Бундеслиге как многие ему прочат работу максимум будет болтаться в районе 9-10 места с условной Гертой
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Рустам Атаев
покажи им кузькину мать
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Рустам Атаев
долби европу усач
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Dark.Babysitter
Стас просто космос.
И ничего более
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sprmn
Черчесов как тренер хорош, но я все равно не могу понять как он мог в лиге наций и в товарищеских матчах играть со старыми игроками которые на евро так и не поехали, но при этом молодых игроков которых он все равно был вынужден поставить на ЧЕ даже в заявку не вызывал.
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vftxp7b2mx
Ответ Теннисный абсолют
Величайший русский тренер 21-го века.
Российский🤦🏻‍♂️
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Сижу на факсах Барселоны
Черчесов быдловат, но тренер классный
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Екн Лор
А ведь серьёзно, поставь его в Челси, может хоть играть начнут
+10
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Теннисный абсолют
Величайший русский тренер 21-го века.
+3
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Sevuska
Стас , ты просто космос 🚀 🪐
Ты вывел российскую тренерскую школу на новую орбиту 👍
+4
-4
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