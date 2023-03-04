«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 13 матчей подряд
«Ференцварош» тренера Станислава Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября.
Сегодня команда сыграла вничью с «Мезекевешдем» (1:1) в 22-м туре.
Беспроигрышная серия «Ференвароша» достигла 13 матчей – 8 побед и 5 ничьих. Последнее поражение в лиге было 16 октября – от «Мезекевешда» (1:2).
«Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 17 очков при матче в запасе у «Кечкемета», идущего вторым.
9 марта клуб из Будапешта на выезде сыграет с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Как можно было сегодня просрать мою ставку и сыграть в ничью?
И ничего более
Ты вывел российскую тренерскую школу на новую орбиту 👍