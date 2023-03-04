«Ференцварош» Черчесова не проигрывает в лиге Венгрии с октября – 13 матчей подряд

«Ференцварош» тренера не проигрывает в лиге Венгрии с октября.

Сегодня команда сыграла вничью с « » (1:1) в 22-м туре.

Беспроигрышная серия «Ференвароша» достигла 13 матчей – 8 побед и 5 ничьих. Последнее поражение в лиге было 16 октября – от «Мезекевешда» (1:2).

« » лидирует в чемпионате Венгрии с отрывом в 17 очков при матче в запасе у «Кечкемета», идущего вторым.

9 марта клуб из Будапешта на выезде сыграет с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы.

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