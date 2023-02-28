Черчесов о домашнем матче «Ференцвароша» с «Байером»: «Предполагаем, что соберется не менее 50-60 тысяч болельщиков»

высказался о противостоянии «Ференцвароша» с «Байером».

Команды встретятся в 1/8 финала Лиги Европы 9 и 16 марта.

— В каком состоянии «Ференцварош» подходит к дуэли с «Байером»?

— Как вы знаете, у нас существует приличный отрыв от второго места в чемпионате Венгрии, однако ни о какой расслабленности речь не идет. К каждому матчу ведем серьезную подготовку без скидок на положение в турнирной таблице.

К сожалению, против « » не сыграют из-за травм сразу три футболиста — Бешич, Нген, Овусу. Под вопросом еще и Вечеи. Зато восстанавливается Гояк. Надеемся, что больше никого перед 1/8 не потеряем.

А вообще скажу, что изучение соперника — это дело хорошее и правильное, но меня всегда больше интересует своя команда. Я верю в «Ференцварош» и знаю, что мы сделаем все от нас зависящее в этих двух матчах, чтобы добиться результата и не разочаровать наших болельщиков.

— Не сомневаюсь, что на ответном матче будет супераншлаг.

— Мы это предвидели задолго до жеребьевки. Знаем, что «Ференцварош» в Венгрии очень любят и поддерживают. Заранее попросили о том, чтобы домашняя игра состоялась на арене вместимостью 70 000 зрителей, где принимает соперников сборная Венгрии.

Еще до объявления итогов жеребьевки билетов на ответную встречу продано больше, чем мог бы вместить домашний стадион «Ференцвароша». Предполагаем, что соберется не менее 50-60 тысяч болельщиков, – сказал главный тренер « ».