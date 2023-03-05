Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Открытие Банк Арена Евгений Мележиков стадионы Fan ID Футбол

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о влиянии Fan ID на посещаемость.

Вчерашний матч между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) на «Открытие Банк Арене» посетили 4500 человек – это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида.

«Я удовлетворен тем, как мы провели подготовительную работу по внедрению на наш стадион системы Fan ID – в срок и в соответствии с требованиями государства.

Сбоев в работе системы не было [на матче с «Уралом»], встречался с представителями правоохранительной системы, оценка за матч у нас положительная.

По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача – ее повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной РПЛ, развиваем матчдэй плюс розыгрыши призов.

В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч.

Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», – сказал Мележиков.

«Оформил Fan ID только потому, что это, возможно, последний шанс сходить на «Спартак». Я на СВО». Репортаж с дебюта Fan ID в Москве

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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59 комментариев

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Ковид 07.10.52
Вот питерские во власти подставили народную команду своими антинародными законами....тьфу...
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Ковид 07.10.52
Ответ Честный контроль
Почему в ФКСМе все так любят приписывать себе болельщиков побольше? Причем на протяжении как минимум последних 7 лет. Когда катастрофически,из года в год, стал падать интерес у населения к этому клубу. 4281 это не 4500.
Учите математику особенно, как округлять цифры....Интересно, а что произошло в 15-м, когда начались приписки...
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Chernoy
Вместо того, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги на билетах, клубы вынуждены что-то придумывать (читай - тратить деньги), чтобы хоть кого-то заманить на трибуны. Смех. "Уходим" от госфинансирования семимильными шагами просто.
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Homelender_666
Ответ Dmitry Boltachev
На госуслугах это называется карта болельщика.
По ТВ говорят паспорт. Сами не могут определиться)
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Dmitry Boltachev
Ответ Homelender_666
Это правда. Если быть совсем точным, то паспорт болельщика.
На госуслугах это называется карта болельщика.
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Денис Давыдов
Ответ Dmitry Boltachev
Справедливости ради, в официальных источниках это называется Карта болельщика.
справедливости ради, его никто так не называет 😂
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Денис Давыдов
фан карта, день матча, перезапуск? 😂
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ChurchilI
Ответ Arty K.
Решение очевидно, вы или слепые, или наглые
от мележикова глупо ожидать классных идей, он типичный пиджак из грязи в князи без понимания основ футбольной культуры. даже вникать не собирался.
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Swhat
Ответ BigLebowski
Штрафы от болельщиков за сезон около 4 млн. Один матч дэй с солдаутом перекрывает полностью эту цифру.
Возможно только Спартак надо цифры знать
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Shnur
Ответ Милчик
Через некоторое время трибуны будут заполняться, но уже теми кто до этого не ходил, а те кто в позе барана, будут и дальше обиженных включать
Ростов с начала сезона так играет, вчера посещаемость 4900.
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ChurchilI
Ответ Balt
Повысить посещаемость можно дав людям на футбол просто по билетам приходить. Гениально, правда?
через год это будет ноу-хау)
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ChurchilI
Ответ Метью Харрельсон
Никто уже не отменит этот ФанУйди, а фанатам пора думать о поддержке клуба, а не о своих глупых бойкотах. Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке!
фанаты уже давно подумали и приняли решение
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Честный контроль
Почему в ФКСМе все так любят приписывать себе болельщиков побольше? Причем на протяжении как минимум последних 7 лет. Когда катастрофически,из года в год, стал падать интерес у населения к этому клубу.
4281 это не 4500.
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Слава Молотов
увы. все это мимо.
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ChurchilI
ну правильно, на футбол же ходят не за футболом, а за скидками. можно обложить футбол концертами, скоморохами, конкурсами, поле чудес передачу перед матчем проводить с розыгрышем автомобиля, но надо про сам футбол не забывать, ради чего стадион вообще построен и ради кого ... и почему народ не ходит!
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BigLebowski
Ответ Swhat
По потерям миллионов тут вопрос по экономике. Если благодаря этому клуб будет получать меньше штрафов за поведение болельщиков. Меньше человеко ресурс для безопасности на стадионе. Но при этом значительная потеря посещаемости. Потери продаж около стадиона в день матча. Никто подобных расчётов не приводил. Поэтому не ясно что экономически выгоднее для клуба
Штрафы от болельщиков за сезон около 4 млн. Один матч дэй с солдаутом перекрывает полностью эту цифру.
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BenderRodri
Ответ Homelender_666
И возможность рассказать стих Якубовичу.
Передать привет родственникам в Сызрань
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Bleffinho
скоро доплачивать будут, чтобы на стадион приходили
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Swhat
Ответ Красный чай
Будем терять миллионы но критиковать решение не посмеем...ну ну
По потерям миллионов тут вопрос по экономике. Если благодаря этому клуб будет получать меньше штрафов за поведение болельщиков. Меньше человеко ресурс для безопасности на стадионе.
Но при этом значительная потеря посещаемости. Потери продаж около стадиона в день матча.
Никто подобных расчётов не приводил. Поэтому не ясно что экономически выгоднее для клуба
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fatei4
Интересно, ктото ещё ведётся на "розыгрышь призов" в 21м веке?
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murzzzzzilka
Ответ Метью Харрельсон
Отказываетесь от паспортов, водительских удостоверений и тд. Долой тотальный контроль!)
Уже есть паспорт. Продавайте билеты по паспорту. И все.
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СИ
Да хоть бесплатно все сделайте но посещаемость все равно будет низкая. Футбольные клубы, Вы знали кого выбирали себе в начальники? Ведь что такое начальник- это прежде всего отстаивать интересы клубов - то есть посещаемость и доходы.
А Вы выбрали Алаева. Видимо на протяжении многих лет Алаев в рфс не занимался должным образом работе с болельщиками. А какой прокол с тогдашним главой болельщиков Шпрыгиным- вместо того наказать его по законам россии если он что нарушил рфс направил нарушение если оно было на «судилище» русофобскому западу - уефа или фифа! Россия должна сама «судить» своих граждан если они совершают правонарушение а не запад!
И вот вместо того чтобы работать с болельщиками должным образом руководство рфс И РПЛ просто как за соломинку уцепилось за FAN- I’d!
А как понимать это- чиновник футбола который отвечал за безопасность и работу с болельщиками - осудили!!!
А ведь Алаев прежде чем стать начальником РПЛ был начальником и фнЛ! Алаев куда смотрел?
Левитин, Чернышенко почему в нашем футболе все ещё работают руководителями Митрофанов и Алаев которые я считаю не справляются со своими обязанностями.
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Dszubov
Ответ Cp. Spolding
Кто нибудь обЪясните мне. Почему против фан айди все??
Люди понимают зачем его ввели и вопрос безопасности не на первом месте,а для доп контроля неугодных.люди устали от лицемерия властей и желания вводить все больше и больше контролирующих инструментов.у болельщиков есть возможность таким образом выразить свой протест(в нашей жизни таких возможностей почти не осталось).
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Милчик
Через некоторое время трибуны будут заполняться, но уже теми кто до этого не ходил, а те кто в позе барана, будут
и дальше обиженных включать
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Метью Харрельсон
Ответ Quest
Передача данных и биоматериала, это пробный проект по внедрению тотального контроля за гражданами и ограничению их прав и свобод. Второй этап внедрения QR кодов (первый не оч зашел), которые скоро видимо на лоб нужно будет клеить!)
Отказываетесь от паспортов, водительских удостоверений и тд. Долой тотальный контроль!)
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