Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»

Гендиректор « » высказался о влиянии Fan ID на посещаемость.

Вчерашний матч между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) на « » посетили 4500 человек – это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида.

«Я удовлетворен тем, как мы провели подготовительную работу по внедрению на наш стадион системы Fan ID – в срок и в соответствии с требованиями государства.

Сбоев в работе системы не было [на матче с « »], встречался с представителями правоохранительной системы, оценка за матч у нас положительная.

По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача – ее повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной , развиваем матчдэй плюс розыгрыши призов.

В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч.

Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», – сказал Мележиков.

«Оформил Fan ID только потому, что это, возможно, последний шанс сходить на «Спартак». Я на СВО». Репортаж с дебюта Fan ID в Москве

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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