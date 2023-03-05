Гендиректор «Спартака» о Fan ID: «Задача – повысить посещаемость. Программа лояльности, матчдэй и розыгрыши призов должны дать результат»
Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о влиянии Fan ID на посещаемость.
Вчерашний матч между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) на «Открытие Банк Арене» посетили 4500 человек – это худший показатель красно-белых с 2004 года без учета периода ковида.
«Я удовлетворен тем, как мы провели подготовительную работу по внедрению на наш стадион системы Fan ID – в срок и в соответствии с требованиями государства.
Сбоев в работе системы не было [на матче с «Уралом»], встречался с представителями правоохранительной системы, оценка за матч у нас положительная.
По посещаемости мы прогнозировали снижение, наша основная задача – ее повысить: внедрение программы лояльности, в том числе инициированной РПЛ, развиваем матчдэй плюс розыгрыши призов.
В комплексе это должно принести результат. Кроме того, с рестартом чемпионата, возможно, пересмотрим цену абонемента и билетов на матч.
Это правда, что мы приняли решение сделать бесплатными билеты на матчи Кубка России. Для владельцев абонементов встречи Кубка страны будут бесплатными», – сказал Мележиков.
«Оформил Fan ID только потому, что это, возможно, последний шанс сходить на «Спартак». Я на СВО». Репортаж с дебюта Fan ID в Москве
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
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4281 это не 4500.
Но при этом значительная потеря посещаемости. Потери продаж около стадиона в день матча.
Никто подобных расчётов не приводил. Поэтому не ясно что экономически выгоднее для клуба
А Вы выбрали Алаева. Видимо на протяжении многих лет Алаев в рфс не занимался должным образом работе с болельщиками. А какой прокол с тогдашним главой болельщиков Шпрыгиным- вместо того наказать его по законам россии если он что нарушил рфс направил нарушение если оно было на «судилище» русофобскому западу - уефа или фифа! Россия должна сама «судить» своих граждан если они совершают правонарушение а не запад!
И вот вместо того чтобы работать с болельщиками должным образом руководство рфс И РПЛ просто как за соломинку уцепилось за FAN- I’d!
А как понимать это- чиновник футбола который отвечал за безопасность и работу с болельщиками - осудили!!!
А ведь Алаев прежде чем стать начальником РПЛ был начальником и фнЛ! Алаев куда смотрел?
Левитин, Чернышенко почему в нашем футболе все ещё работают руководителями Митрофанов и Алаев которые я считаю не справляются со своими обязанностями.
и дальше обиженных включать