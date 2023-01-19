Анчелотти готов выслушать предложение от Бразилии. Встреча с CBF будет в ближайшие недели, убеждать тренера помогает Роналдо

Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной .

Как пишет UOL Esporte, представители Бразильской конфедерации футбола (CBF) планируют в ближайшие недели провести личную встречу с тренером «Реала».

Недавно Анчелотти заявил о намерении до конца отработать контракт с « », срок которого рассчитан до лета 2024 года. Эти слова вызвали пессимизм у представителей Бразильской конфедерации футбола. Несмотря на это, президент CBF Эдналдо Родригес запланировал встречу с Анчелотти в .

Через посредников бразильцам дали понять, что по крайней мере Карло готов выслушать предложение о работе со сборной Бразилии. Отмечается, что помочь убедить Анчелотти может , у которого близкие отношения с тренером.

После вылета на стадии 1/4 финала из сборной Бразилии ушел Тите.