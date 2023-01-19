Анчелотти готов выслушать предложение от Бразилии. Встреча с CBF будет в ближайшие недели, убеждать тренера помогает Роналдо

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига возможные трансферы ЧМ-2022 Федерация футбола Бразилии Футбол

Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.

Как пишет UOL Esporte, представители Бразильской конфедерации футбола (CBF) планируют в ближайшие недели провести личную встречу с тренером «Реала».

Недавно Анчелотти заявил о намерении до конца отработать контракт с «Реалом», срок которого рассчитан до лета 2024 года. Эти слова вызвали пессимизм у представителей Бразильской конфедерации футбола. Несмотря на это, президент CBF Эдналдо Родригес запланировал встречу с Анчелотти в Испании.

Через посредников бразильцам дали понять, что по крайней мере Карло готов выслушать предложение о работе со сборной Бразилии. Отмечается, что помочь убедить Анчелотти может Роналдо, у которого близкие отношения с тренером.

После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушел Тите.

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27 комментариев

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Бестрофейник 19/20
Надеюсь перестанут сливать кубки
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Милан.Тэо
Ответ Русский уравнитель
Бразильцы красавцы крутого тренера зовут, если все срастется интересно будет посмотреть матчи, ну и для важности Роналдо помощником тренера, круто будет
Какие бразильцы эти красавцы???, о чем ты ты шепшешь вообще???? 🤡🤡🤡🤡
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Милан.Тэо
Анчи все выиграл и с Миланом и с Реалом, но отношении Переса к нему после этого это просто полный нонсенс, хотя он так же и великого Дель Боске уволил, короче такой же аутист как и Гвардиола из Барселоны! ☝️ 🤦‍♂️🤡🤡🤡
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Пацанчик реальный
Ответ Антон Фалафель
Если назначат и возьмёт ЧМ с бразилами, станет величайшим тренером в мире.
Если только после Валеры!
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Михаил Шаповалов
Не учитывая того факта, что он вроде бы обещал завязать с тренерской работой после Мадрида, кажется, что он просто идеален для работы со сборными (как и Зидан).
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Макар Новиков
Ответ LIBerly
Выиграть ЧМ-26 и на заслуженный отпуск, а Зидана в Реал
Зидана в сборную Франции, а Тухеля в Реал.
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Русский уравнитель
Бразильцы красавцы крутого тренера зовут, если все срастется интересно будет посмотреть матчи, ну и для важности Роналдо помощником тренера, круто будет
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Милан.Тэо
Вот за что я просто НЕНАВИЖУ Переса, так это за то что он сначала уволил Великого Дель Боске после 2 ЛЧ с ним, и потом Реал был аж 10 лет в полной стагнации со всякими роббенами в составе, которые проигрывал даже БАТЭ с Гончаренко, и потом уволил Анчелотти после победы в ЛЧ, и сейчас опять хочет его уволить, да так Анчелотти и надо, иди сейчас в Рио-де-жанейро где тебе голову на перекрёстке за часы отстрелят! ☝️🤦‍♂️ ...
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Милан.Тэо
Ответ Wiley Fox
Давно пора из Мадрида гнать деда
АХАХАХАХАХА ты просто гений ! 🤭🤡🤡🤡
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Wiley Fox
Давно пора из Мадрида гнать деда
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A K
Классная идея 💪🏻Такая сборная может многого добиться.
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Евгений Громов 22
Ответ LIBerly
Выиграть ЧМ-26 и на заслуженный отпуск, а Зидана в Реал
Плюсую
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Орa Алв
Может ли это означать что папа Карло думает уйти из реала в ближайшее время?
+2
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LIBerly
Выиграть ЧМ-26 и на заслуженный отпуск, а Зидана в Реал
+6
-1
+5
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Sevuska
Так пусть сам Роналдо и возглавит .
Сборную самой титулованной в истории футбола державы должен возглавлять только бразилец .
0
-2
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Антон Фалафель
Если назначат и возьмёт ЧМ с бразилами, станет величайшим тренером в мире.
+8
-1
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добрый грек
Ответ Enotaz24
Вау..я бы посмотрел на Бразилию, которую тренирует Анчелотти
Я бы тоже.
+4
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+4
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А.Э.РАСИМ
Ответ 68.39
Идеальный кандидат для бразильцев
В чем это проявляется?

Думаю, Анчелотти вообще не подходит.
Контратакующая игра разве для бразильцев?
Ради Анчелотти Бразилия не станет играть вторым номером.
Я такого не видел.
+4
-2
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Berekella 999
Анчелоти беги С реала вовремя, и возглавь Бразилию
+6
-4
+2
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Злобный Конь
Может у него не пойдёт со сборной?
Капелло,например, прекрасный клубный тренер,а вот со сборными всё мимо.
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Rio de Janeiro
Стилистически не самый логичный вариант, но видеть легендарных тренеров у руля сборных всегда интересно.Возможно, у Карло получится также как у Липпи с Дель Боске к тому же Бразилия давно созрела до больших дел на ЧМ-четверть века без финалов для самой футбольной страны мира это слишком
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Александр Мельников
Шикарная сборная будет ! Только за!
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Экспертное мнение
Надеемся назначат его, и Копа 2024 у Аргентины в кармане. Только не Энрике.
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-4
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Enotaz24
Вау..я бы посмотрел на Бразилию, которую тренирует Анчелотти
+24
0
+24
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Nikro9
Зубастик нормально так в политической сфере двигается…красава
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