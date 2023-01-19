Анчелотти готов выслушать предложение от Бразилии. Встреча с CBF будет в ближайшие недели, убеждать тренера помогает Роналдо
Карло Анчелотти еще может стать тренером сборной Бразилии.
Как пишет UOL Esporte, представители Бразильской конфедерации футбола (CBF) планируют в ближайшие недели провести личную встречу с тренером «Реала».
Недавно Анчелотти заявил о намерении до конца отработать контракт с «Реалом», срок которого рассчитан до лета 2024 года. Эти слова вызвали пессимизм у представителей Бразильской конфедерации футбола. Несмотря на это, президент CBF Эдналдо Родригес запланировал встречу с Анчелотти в Испании.
Через посредников бразильцам дали понять, что по крайней мере Карло готов выслушать предложение о работе со сборной Бразилии. Отмечается, что помочь убедить Анчелотти может Роналдо, у которого близкие отношения с тренером.
После вылета на стадии 1/4 финала ЧМ-2022 из сборной Бразилии ушел Тите.
Сборную самой титулованной в истории футбола державы должен возглавлять только бразилец .
Думаю, Анчелотти вообще не подходит.
Контратакующая игра разве для бразильцев?
Ради Анчелотти Бразилия не станет играть вторым номером.
Я такого не видел.
Капелло,например, прекрасный клубный тренер,а вот со сборными всё мимо.