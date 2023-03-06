Дзюба о голах «Ростову»: «Первый – в хоккейном стиле, второй – повезло, третий – классная комбинация. Забил то, что со «Спартаком» не удалось»

Теги Спартак Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Первый канал Франсуа Камано Даниил Уткин Наир Тикнизян Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Артем Дзюба разобрал голы, которые забил в матче с «Ростовом».

– Первый гол прокомментируй.

– Можно сказать, в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Я говорил, что классно разыграли ребята – Глушенков, Пиняев, который отдал под удар Тикнизяну. Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно срезается на меня. 

– А второй гол. Ты пробежал полполя, никто тебя не трогает, ты прибежал в штрафную, там пять игроков «Ростова» – все на тебя смотрят, а ты забиваешь.

– Я принял мяч, выиграл единоборство. Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определенный фарт. Я рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло. 

– А третий гол? Ты тут пах не порвал, все нормально?

– Все нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано. Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача. 

Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь – и залетает. Со «Спартаком» бьешь – и не везет. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом». 

Надо отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» на Первом канале.

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12 комментариев

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Karel
Ответ несахар
Ему повезло со всеми тремя голами. Просто оказался в нужном месте. Не Дзюба сам создал моменты, а ему создали.
Кто там что "ему создавали.."
Тикнизян и Глушенков не пасы делали Дзюбе - а били по воротам. Могли и сами забить.
Во втором голе тоже паса не было. Глушенков атаку запорол. Хотел шедевр сотворить.

В общем, в этом матче Дзюба в стиле Герда Мюллера, на команду сыграл. Появился момент - реалезовал.
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SMART789
Месси скромнее праздновал чемпионат мира
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Ильдар Фарукшин
Одна причина Ростов сейчас дно, а про оборону вообще молчу. Я так думаю 😊
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Vadim225
Ответ несахар
Ему повезло со всеми тремя голами. Просто оказался в нужном месте. Не Дзюба сам создал моменты, а ему создали.
А это не главная задача Цф ?
+4
0
+4
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Ебздрогыч
Астрологи прогнозируют неделю обсуждений голов Дзюбы, прежде всего с самим Дзюбой
+3
-1
+2
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несахар
Дзюба еще лет десять будет смаковать это свой хет-трик
+1
-3
-2
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alexsem69
Артем, иди тренеруйся .
хватит болтать!)
0
-2
-2
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несахар
Ему повезло со всеми тремя голами. Просто оказался в нужном месте. Не Дзюба сам создал моменты, а ему создали.
+3
-6
-3
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Не смотрел, но осуждаю
До следующего матча наслаждаемся его самолюбованием
+2
-4
-2
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LLiriKK
Великий хет-трик деда Онания в финале турнира «Кожаный мяч» будут перетирать теперь до следующих выходных?
+5
-8
-3
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fellx
Телёнок убежал, поиграл, не смог найти еду и вернулся в свой сарай. РПЛ его уровень
+3
-7
-4
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T622222
Какие твои годы еще забьешь
+3
-5
-2
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