Дзюба о голах «Ростову»: «Первый – в хоккейном стиле, второй – повезло, третий – классная комбинация. Забил то, что со «Спартаком» не удалось»
Артем Дзюба разобрал голы, которые забил в матче с «Ростовом».
– Первый гол прокомментируй.
– Можно сказать, в хоккейном стиле, на пятачке отработал. Я говорил, что классно разыграли ребята – Глушенков, Пиняев, который отдал под удар Тикнизяну. Я попросил Наира почаще бить по воротам, потому что у него классно срезается на меня.
– А второй гол. Ты пробежал полполя, никто тебя не трогает, ты прибежал в штрафную, там пять игроков «Ростова» – все на тебя смотрят, а ты забиваешь.
– Я принял мяч, выиграл единоборство. Мне повезло, Уткин промахнулся по мячу, ударил по газону. Это определенный фарт. Я рад, что сумел правильно распорядиться. Повезло.
– А третий гол? Ты тут пах не порвал, все нормально?
– Все нормально, ничего не порвал (смеется). Тянулся к мячу, классная комбинация с хорошей передачей от Камано. Глушенков говорил, что бил по воротам, но тоже очень классная голевая передача.
Мне нечего сказать, бывает такое, что ты бьешь – и залетает. Со «Спартаком» бьешь – и не везет. Наверное, что не получилось забить там, с лихвой удалось с «Ростовом».
Надо отдать должное, по такому полю наша молодая команда не уступила в борьбе, агрессии, подборах. Мне кажется, мы победили заслуженно, – сказал нападающий «Локомотива» в программе «На футболе» на Первом канале.
Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе
Тикнизян и Глушенков не пасы делали Дзюбе - а били по воротам. Могли и сами забить.
Во втором голе тоже паса не было. Глушенков атаку запорол. Хотел шедевр сотворить.
В общем, в этом матче Дзюба в стиле Герда Мюллера, на команду сыграл. Появился момент - реалезовал.
хватит болтать!)