Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сказал: «Это наш выход». Мне ответили: «Это не наш выход». Фатальное решение»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Матч ТВ Футбол

Илья Геркус рассказал, как «Торпедо» отказался подписывать Артема Дзюбу.

– По какому сюжету развивалась торпедовская история с Дзюбой?

– В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше.

Я в Дзюбу верил. Остальные – не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять…

В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход». Это произошло еще в начале января.

– Слова произнес не Талалаев?

– Он занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за – с учетом продолжения поисков. Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать.

Адаптируется ли в России условный француз из «Ботева», проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно. Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане.

Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех-четырех. При умном подыгрыше – больше. «Дзюба не забьет» – такой опции нет, это нереально.

Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго.

– Чем мотивировали отказ наверху?

– Первая причина – возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном.

У Дзюбы миллион сто тысяч подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ. К нему за автографом по двести человек выстраивается. Дзюба в «Торпедо» – это кассовые сборы и всеобщее внимание.

Второй повод – опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.

– Третья причина?

– Атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша.

– Почему Талалаев занял в разговоре с Дзюбой неопределенную позицию?

– Думаю, ждал решения, без которого не мог сказать «да».

– В интервью Нобелю Арустамяну нападающий свел проблему к гонору и амбициям.

– Это личное мнение Артема. Его право.

– С какими чувствами наблюдали игру Дзюбы в Ростове?

– Видите, частично мой прогноз начинает сбываться. Три мяча Артем уже забил, хотя столько в одной игре – немного неожиданно.

Поздравляю его, футбол расставляет все по местам. Напомню, что и в дебютном выступлении за «Локомотив» он был близок к голу и признан игроком матча, – сказал бывший президент «Торпедо».

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57 комментариев

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тот самый Кадрус
Ответ huchmuch
Спартак, Зенит, сборная - везде скандалы.
За Спартак мало играл, по арендам ездил, потом перешел в Зенит, где завоевал кучу трофеев и забил дохрена голов. Со сборной на ЧМ дошел до четвертьфинала, внеся огромный вклад в это. При этом повторюсь - атмосферы в коллективе не портил. Если принесёт Локо столько же пользы, как Зениту и сборной, может хоть Нагорных избить при встречи и плюнуть в лицо Леонченко )))
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Александр Гуреу
Ответ Кирилл.С-Пб
Будут в ФНЛ свои принципы продвигать)
Спасибо за ответ, тоже хотел так ответить, но вы уже это сделали 👍))
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natetinain
Ответ huchmuch
То что и Смольников и Биляш не вели и на 10 процентов себя так как ведёт Дзюба. Полубог)) Да человек на ровном месте скандалы устраивает, разлагает атмосферу в коллективе, лет ему сколько, вообще нет смысла в этом трансфере.
игорек, тебе взаправде 34 годика? а так-то - вылитый брательник павки корчагина. ты щупал климат и нюхал атмосферку в команде с семью очками за 18 туров, о которых ты так заботишься? готовься нюхать в очередной раз атмосферку фнл. там ее дзюба точно не испортит. помню, когда актив дружно топил за тука против мамута, гордый народ шумел, что лучше 10 лет подождет. но проблемка в том, что это оказалось не на 10 лет, а навсегда. с теплом, игорек.
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Саша Казанов
Ответ huchmuch
Спроси любого адекватного болельщика московских клубов и Зенита и все как один скажут - что Торпедо нужно РПЛ. Не несите бред.
Я не про общественность говорю, а про руководство
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Ivan Petrov
Что-то как-то рано появились не признанные гении...
Дзюба пока что всего лишь забил на эмоциях мёртвому Ростову. При просто фееричном везении
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Юра Крюк
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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OldRedWhite
Ответ RAMIK
Торпедо взяли игрока,который тоже забил в первой игре. Партнёры в Локо у него намного сильнее. Поэтому считаю что Торпедо не нужен был Дзюба, а Дзюбе Торпедо.
Вы абсолютно правы !
Кто бы так же обслуживал Дзюбу как в Локо ( на поле ) ?
Ну а относительно позора иметь это существо в своей команде, несмотря на его квалификацию , порядочными людьми в комментариях все уже сказано …
Да и я вынужден был уточнить про обслуживание , что неспроста )))
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OldRedWhite
Ответ Николай Леухин
а я думал ради родной команды болельщик должен закрыть глаза на все ради ее успеха
Наркотики , оружие , торговля людьми ?
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huchmuch
Ответ тот самый Кадрус
Можно название хоть одного коллектива, в котором он разложил атмосферу? Вот Денисов мог но и тот в Локо тихо сидел и свою работу делал. У него были тёрки с Карпиным и недопонимания с Семаком но это как то вообще не влияло ни на настроение других футболистов, ни на результат команды.
Спартак, Зенит, сборная - везде скандалы.
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rcbkz6mrtd
Да подождите , один матч только, все уже дифирамбы поют. Дзюбу поздравляю, отлично отпраздновал возвращение в РПФЛ. Смотрим дальше
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huchmuch
Ответ Nerazzurri-88
Я сама адекватность. Не нужно оно в РПЛ. Ни болельщиков, ни игры. Только мысли о "славном" прошлом. Да ещё и пятое колесо в московской телеге.
А вы за кого болеете?
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huchmuch
Ответ Николай Леухин
а я думал ради родной команды болельщик должен закрыть глаза на все ради ее успеха
По вашей же логике ради успеха вашей жены она может спать со своим начальником? Господи, откуда такие люди берутся...
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тот самый Кадрус
Ответ huchmuch
То что и Смольников и Биляш не вели и на 10 процентов себя так как ведёт Дзюба. Полубог)) Да человек на ровном месте скандалы устраивает, разлагает атмосферу в коллективе, лет ему сколько, вообще нет смысла в этом трансфере.
Можно название хоть одного коллектива, в котором он разложил атмосферу? Вот Денисов мог но и тот в Локо тихо сидел и свою работу делал. У него были тёрки с Карпиным и недопонимания с Семаком но это как то вообще не влияло ни на настроение других футболистов, ни на результат команды.
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Nerazzurri-88
Ответ huchmuch
Спроси любого адекватного болельщика московских клубов и Зенита и все как один скажут - что Торпедо нужно РПЛ. Не несите бред.
Я сама адекватность. Не нужно оно в РПЛ. Ни болельщиков, ни игры. Только мысли о "славном" прошлом. Да ещё и пятое колесо в московской телеге.
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ФК Пушкино
Ответ S-V-D
И? А думать ты пытался? Это было 5 лет назад и не про Торпедо...
Пытался. Он в этой же статье пишет, что якобы ему совет директоров его в Локо не дал подписать. Хотя он сам его не взял, Семин это подтверждает.
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natetinain
Ответ RAMIK
Торпедо взяли игрока,который тоже забил в первой игре. Партнёры в Локо у него намного сильнее. Поэтому считаю что Торпедо не нужен был Дзюба, а Дзюбе Торпедо.
дзюба явно выиграл, а вот выиграло ли торпедо - сильно сомневаюсь.
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Николай Леухин
Ответ huchmuch
Причина одна - у болельщиков Торпедо есть принципы и они не готовы в рядах команды смотреть на такого одиозного персонажа как Дзюба, который на ровном месте может устроить скандалы и естественно этот факт перевешивает его спортивные аспекты, учитывая ещё и возраст персонажа.
а я думал ради родной команды болельщик должен закрыть глаза на все ради ее успеха
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peter_shor
Дзюба с Лебеденко впереди, как будто играю в мод РПЛ для Pro Evolution Soccer 5... ) ещё Сычева не хватает
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S-V-D
Ответ ФК Пушкино
Звездабол Геркус: «Это хороший игрок, замечательный спортсмен. Желаем ему успехов. Но на данный момент вопрос неактуален. Вряд ли бы Артем нас усилил. Но сам по себе это исключительный футболист», – Геркус в декабре 2017-го для «СЭ».
И? А думать ты пытался? Это было 5 лет назад и не про Торпедо...
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Влад Сергеев
Приход Дзюбы в Локомотив можно сравнить с приходом Кураньи в Динамо. Оба сразу стали давать результат.
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S-V-D
Ответ melmi
Пусть сыграет до конца круга и тогда уже стоит судить ошибка он или удача . В 2 матчах со Спартаком себя не показал никак . Сейчас сделал хет трик и понеслось . Как могут руководители ( пусть и бывшие ) рассуждать по одному матчу о ценности игрока
Ни как? Так то игроком матча его там то же признавали.
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Groondler
Ответ инок
Может, как к человеку к Дзюбе есть претензии, но отрицать его мастерство глупо
его гол Египту на ЧМ тут недавно случайно пересмотрел (в рекомендованных было).
Там же реально сложнейше с технической стоороны гол. Прием на грудь спиной к воротам на ограниченном пространстве, на скорости, в окружении соперников, разворот, сброс себе вперед и точный удар в угол.
Пересмотрите, не пожалеете.
https://www.youtube.com/watch?v=sB_uWzkHd30&ab_channel=n14
Да, Дзюба технически силен, я снова убедился в этом
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Kirkoroff
Ответ инок
Может, как к человеку к Дзюбе есть претензии, но отрицать его мастерство глупо
Да его никто и не отрицает.
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ФК Пушкино
Звездабол Геркус: «Это хороший игрок, замечательный спортсмен. Желаем ему успехов. Но на данный момент вопрос неактуален. Вряд ли бы Артем нас усилил. Но сам по себе это исключительный футболист», – Геркус в декабре 2017-го для «СЭ».
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Кирилл.С-Пб
Ответ huchmuch
Своим комментарием вы ещё раз подчеркнули отсутствие у вас ума.
Обиженка)))
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