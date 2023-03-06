Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Сказал: «Это наш выход». Мне ответили: «Это не наш выход». Фатальное решение»
Илья Геркус рассказал, как «Торпедо» отказался подписывать Артема Дзюбу.
– По какому сюжету развивалась торпедовская история с Дзюбой?
– В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше.
Я в Дзюбу верил. Остальные – не знаю, но если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять…
В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба – наш выход». Ответом были тяжелые раздумья и слова: «Дзюба – не наш выход». Это произошло еще в начале января.
– Слова произнес не Талалаев?
– Он занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за – с учетом продолжения поисков. Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать.
Адаптируется ли в России условный француз из «Ботева», проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно. Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане.
Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьет не меньше трех-четырех. При умном подыгрыше – больше. «Дзюба не забьет» – такой опции нет, это нереально.
Для меня отказ от Дзюбы стал тяжелой историей, причем повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким-то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его еще очень долго.
– Чем мотивировали отказ наверху?
– Первая причина – возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном.
У Дзюбы миллион сто тысяч подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ. К нему за автографом по двести человек выстраивается. Дзюба в «Торпедо» – это кассовые сборы и всеобщее внимание.
Второй повод – опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.
– Третья причина?
– Атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша.
– Почему Талалаев занял в разговоре с Дзюбой неопределенную позицию?
– Думаю, ждал решения, без которого не мог сказать «да».
– В интервью Нобелю Арустамяну нападающий свел проблему к гонору и амбициям.
– Это личное мнение Артема. Его право.
– С какими чувствами наблюдали игру Дзюбы в Ростове?
– Видите, частично мой прогноз начинает сбываться. Три мяча Артем уже забил, хотя столько в одной игре – немного неожиданно.
Поздравляю его, футбол расставляет все по местам. Напомню, что и в дебютном выступлении за «Локомотив» он был близок к голу и признан игроком матча, – сказал бывший президент «Торпедо».
Дзюба пока что всего лишь забил на эмоциях мёртвому Ростову. При просто фееричном везении
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Кто бы так же обслуживал Дзюбу как в Локо ( на поле ) ?
Ну а относительно позора иметь это существо в своей команде, несмотря на его квалификацию , порядочными людьми в комментариях все уже сказано …
Да и я вынужден был уточнить про обслуживание , что неспроста )))
Там же реально сложнейше с технической стоороны гол. Прием на грудь спиной к воротам на ограниченном пространстве, на скорости, в окружении соперников, разворот, сброс себе вперед и точный удар в угол.
Пересмотрите, не пожалеете.
https://www.youtube.com/watch?v=sB_uWzkHd30&ab_channel=n14
Да, Дзюба технически силен, я снова убедился в этом