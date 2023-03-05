Песьяков о конфликте Дзюбы и Карпина: «Они не друзья, прямо скажем, но тема перегрета прессой. Только 5% от того, что пишут, может»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Матч ТВ Футбол

Сергей Песьяков высказался об отношениях Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

В матче 18-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Артем Дзюба отметился хет-триком и был признан лучшим игроком встречи. После матча нападающий заявил: «Огорчить Георгиевича – дело обязательное».

– Хет‑трик Дзюбы все воспринимают через его отношения с Карпиным. Вы это как‑то обсуждали в команде? Старались играть с ним плотнее?

– На самом деле эту тему только пресса подогревает.

– Артем – тоже.

– Понятно, когда забиваешь три, можно что угодно говорить… Давайте прямо скажем, они – не друзья. Есть какой‑то… не конфликт, конфликта никакого нет, а скорее есть некий бэкграунд.

Наверное, Дзюбе приятно обыграть Георгича, а Георгичу – «Локомотив». Но я думаю, что эта тема просто перегревается прессой. У них у самих есть, может, 5% только от того, что пишут, – сказал вратарь «Ростова».

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11 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ исянов
а в чем он неправ-то? это же очевидно, что дзюба как игрок добился в разы большего, чем валерка как тренера. да и как игрок дзюба добился побольше. так что тут все очевидно.
Большего? Уверен? Про адекватность попытки сравнивать тренера и игрока по достижениям даже говорить ничего не надо.
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исянов
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Редко даже на спортсе можно встретить больший бред.
а в чем он неправ-то? это же очевидно, что дзюба как игрок добился в разы большего, чем валерка как тренера. да и как игрок дзюба добился побольше. так что тут все очевидно.
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Брулин
Дзюба делал хет-трик не Ростову, он забивал Карпину.))
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Максим Пантелеев
Такими набросами Рукастого тупо опять сватают в Сборную. Достали . Карпин о нем и не думает.Много чести Рукаке.
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Николай Иванов
Просто рукоблуд за языком не следит,язычок шаловливый как и рученки
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T622222
А панамку кто кому будет сшибать?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ CriminalJoint62
Карпин завидует Дзюбе, вот и вся история
Редко даже на спортсе можно встретить больший бред.
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CriminalJoint62
Карпин завидует Дзюбе, вот и вся история
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sokolspb
Дзюба - нормальный мужик, которому по-барабану внешняя репутация.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Уже давно кто-то правильно сказал, что это у Дзюбы есть конфликт с Карпиным, у Карпина никакого конфликта с Дзюбой нет.
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evil
а воткнул, как будто % 90
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