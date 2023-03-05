Песьяков о конфликте Дзюбы и Карпина: «Они не друзья, прямо скажем, но тема перегрета прессой. Только 5% от того, что пишут, может»
Сергей Песьяков высказался об отношениях Артема Дзюбы и Валерия Карпина.
В матче 18-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Артем Дзюба отметился хет-триком и был признан лучшим игроком встречи. После матча нападающий заявил: «Огорчить Георгиевича – дело обязательное».
– Хет‑трик Дзюбы все воспринимают через его отношения с Карпиным. Вы это как‑то обсуждали в команде? Старались играть с ним плотнее?
– На самом деле эту тему только пресса подогревает.
– Артем – тоже.
– Понятно, когда забиваешь три, можно что угодно говорить… Давайте прямо скажем, они – не друзья. Есть какой‑то… не конфликт, конфликта никакого нет, а скорее есть некий бэкграунд.
Наверное, Дзюбе приятно обыграть Георгича, а Георгичу – «Локомотив». Но я думаю, что эта тема просто перегревается прессой. У них у самих есть, может, 5% только от того, что пишут, – сказал вратарь «Ростова».
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