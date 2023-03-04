Артем Дзюба: «Друг сегодня сказал: хет-трик – и с него простава. Я говорю: «Какой хет-трик, закусывай»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба прокомментировал хет-трик в матче с «Ростовом».

«Ко мне приехали друзья на поезде из Москвы, семейная пара. Друг сказал сегодня: «Хет‑трик там?» И с него определенная простава.

Я говорю: «Какой хет‑трик, закусывай». Неожиданно, на самом деле, очень приятно», – сказал в эфире «Матч ТВ» форвард «Локомотива» после победы со счетом 3:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

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5 комментариев

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Антон Фалафель
Лёня попал
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Браказябра
Ну понеслась трепотня от Дзюбы! Теперь месяц не успокоится и с каждым днём будет всё больше придумывать историй по этому поводу!
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-2
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Саша Казанов
В итоге закусывали все) С хет-риком, великий нападающий!
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-1
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onegin2007
Артём сегодня заказывает музыку.
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Karl0709
Друг Слуцкий?
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-3
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