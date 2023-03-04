Артем Дзюба: «Друг сегодня сказал: хет-трик – и с него простава. Я говорю: «Какой хет-трик, закусывай»

прокомментировал хет-трик в матче с « ».

«Ко мне приехали друзья на поезде из Москвы, семейная пара. Друг сказал сегодня: «Хет‑трик там?» И с него определенная простава.

Я говорю: «Какой хет‑трик, закусывай». Неожиданно, на самом деле, очень приятно», – сказал в эфире «Матч ТВ» форвард « » после победы со счетом 3:1 в 18-м туре Мир РПЛ.

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