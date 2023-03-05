Баринов о Дзюбе: «Я капитан «Локомотива», он – лидер раздевалки, у нас никогда не было проблем. А его медийная история мне неинтересна»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов назвал Артема Дзюбу лидером раздевалки «Локомотива».

«Это только вы раздуваете, только в прессе это обсуждают. Я капитан «Локомотива». Пришел Артем, он лидер раздевалки. Я ему помогаю, он мне в чем‑то помогает. И на Евро, когда были в сборной, у нас никогда не было проблем, и сейчас – то же самое.

А медийная история вокруг Артема – это его история, мне это неинтересно. Мы делаем одно дело – помогаем нашему клубу.

Я стараюсь это делать на протяжении всех лет, что нахожусь в «Локомотиве», теперь Артем пришел и будет это делать не хуже. Поэтому на эту тему разговаривать бессмысленно», – сказал капитан «Локомотива» 

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8 комментариев

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alexsem69
Ответ настоящего капитана 👍
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Ковид 07.10.52
Да...какие же убогие в раздевалке...пришел тип...месяц поквакал и уже лидер...слабаки...
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Жесткий Костас
Хочет стать азмуном
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Hawkeye77
фиговая у вас какая то раздевалка была, если чувак без году неделя в клубе, а уже лидер
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dum dam
Я капитан команды б…
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Невский баклан
Все видели что как Дзюба в раздевалке лидирует)
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Дима Зезуль
Тогда берегите кошельки в раздевалке, если у вас там такой лидер)
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Johny111
Красавчик, сплетни не разводит.
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