Баринов о Дзюбе: «Я капитан «Локомотива», он – лидер раздевалки, у нас никогда не было проблем. А его медийная история мне неинтересна»
Дмитрий Баринов назвал Артема Дзюбу лидером раздевалки «Локомотива».
«Это только вы раздуваете, только в прессе это обсуждают. Я капитан «Локомотива». Пришел Артем, он лидер раздевалки. Я ему помогаю, он мне в чем‑то помогает. И на Евро, когда были в сборной, у нас никогда не было проблем, и сейчас – то же самое.
А медийная история вокруг Артема – это его история, мне это неинтересно. Мы делаем одно дело – помогаем нашему клубу.
Я стараюсь это делать на протяжении всех лет, что нахожусь в «Локомотиве», теперь Артем пришел и будет это делать не хуже. Поэтому на эту тему разговаривать бессмысленно», – сказал капитан «Локомотива»
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