Руководство «Реала» разочаровано тактикой Анчелотти в матче с «Барсой» (ESPN)

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос ESPN Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Класико Футбол

Руководство «Реала» разочаровано тактикой Карло Анчелотти в матче с «Барселоной».

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники. Речь идет о первом матче полуфинала Кубка Испании, где мадридский клуб на «Сантьяго Бернабеу» уступил каталонцам 0:1.

Некоторые высокопоставленные лица «Реала» раскритиковали отсутствие у Анчелотти плана Б в игре, в которой «Реал» доминировал, но ни разу не пробил в створ.

«Реал» обычно полагается на Винисиуса, чтобы вскрыть оборону соперника, но вингера закрыл защитник Рональдом Араухо, а другого способа прорвать оборону «Барсы» мадридцы не нашли.

Решение Анчелотти выпустить 33-летнего Тони Крооса и 37-летнего Луку Модрича в стартовом составе «Мадрида» также поставили под сомнение, поскольку ожидалось, что это будет физически тяжелая встреча.

Вопросы были и к игре защитников Дани Карвахаля и Начо. От Карвахаля ожидали большего в атаке, а Начо, игравший на позиции левого защитника в отсутствие Ферланда Менди и Давида Алабы, не смог выдвинуться вперед и поддержать Винисиуса. 

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37 комментариев

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Sarkis
Ответ deadjoker
Да нормально реал играл. Другое дело что при Зидане что при Анчелотти реал играет скорее от ошибок соперника чем в системный футбол. А барса села в автобус и ошибок особо то и не было. Тут скорее неожиданность это автобус от команды которая не умеет играть в автобус.
Как мы увидели, умеет, это было необходимо из за отсутствия 3 игрков, которые создают моменты, иногда так играть не стыдно, другое дело на постоянной основе. Реал так лч выиграл кстати
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Сергей Галынский
Я понимаю разочарование, ожидание большего
Но где трансферыина проблемные позиции? Рычаги не нужны,бабки есть. Не говорю сломя бросаться деньгами
С другой стороны,не понимаю не доверие Папы к молодежи из кастильи
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Промах Мораты
Ответ Berekella 999
Реал можно сказать играл с Барселоной Б,то есть с юношами,так как ключевые игроки Барселоны травмированы. И это действительно позор что реал не пробил в створ. В ответном матче когда в строю будут Кристансен Педри дембеле левандовски,Барселона разнесет реал на Камп Ноу.
да. Кристансен покер сделает. в свои
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aidos_1979
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хави быстро стал хозяином Реала 4 побед за 5 матчей
Он и игроком довольно часто доминировал над третьим мадридским)
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андрей кольцов
Ответ Родя Раскольников
2 месяца назад Барса без шансов разобрала Реал в Суперкубке, сейчас без 4 игроков основы обыгрывает Реал на Бернабеу при 0 ударов в створ по своим воротам, а также лидирует в чемпионате с большим отрывом, но пропасть все равно не в пользу первых. Пон.
Реал играет в 1/8 финала лч, куда барса не смогла попасть. Сдается мне, если бы Реал вылетел из лч, то в чемпионате был бы караул. Вы реально настолько слепые и не видите элементарных вещей?
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90 Minutes
Ответ Игорь Новиков
А вопросы к усилению состава у них есть?
Ещё как
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Bredok
Ответ Berekella 999
Реал можно сказать играл с Барселоной Б,то есть с юношами,так как ключевые игроки Барселоны травмированы. И это действительно позор что реал не пробил в створ. В ответном матче когда в строю будут Кристансен Педри дембеле левандовски,Барселона разнесет реал на Камп Ноу.
Что за чушь…
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Bredok
Ответ Berekella 999
Ты не догнал видимо о чем я
Я в курсе о составе, но это барса всё равно
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deadjoker
Ответ kaka10
Чё в автобус уметь то. В две линии выстраивается команда и выжидают Другое дело позиционный атакующий футбол. Вот им тяжелее овладеть
В теории да, на практике не очень. Потеря концентрации, нарушение строя и тебя разорвали.Намного легче защищаться контролируя мяч. Плюс у барсы единственный защитник который умеет защищаться это араухо, остальные немного не про это.
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Wiley Fox
Дроч на Карлу от переса привел к этому кризису

ЛЧ не он выиграл
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Berekella 999
Ответ Bredok
Реал играл с Барселоной)
Ты не догнал видимо о чем я
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Bredok
Ответ Berekella 999
Не забывай,реал играл с полубарселоной
Реал играл с Барселоной)
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Родя Раскольников
Ответ андрей кольцов
Не понимаю, ведь реал полностью по игре доминировал и где-то не повезло. Эта игра показала, на сколько огромная пропасть сейчас между Реалом и Барсой. Хави еще много работы предстоит. Я это как болельщик Барселоны говорю
2 месяца назад Барса без шансов разобрала Реал в Суперкубке, сейчас без 4 игроков основы обыгрывает Реал на Бернабеу при 0 ударов в створ по своим воротам, а также лидирует в чемпионате с большим отрывом, но пропасть все равно не в пользу первых.

Пон.
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Isa Babaev
Ответ Wellerman
То есть вина Анчи в том, что игроков переклинило и они даже в створ не попали? Да, местами Реал играл прямолинейно, но ни чуть не хуже Барсы, план на игру был хороший.
«Но ни чуть не хуже Барсы» - так Барса сама провела слабый матч, что сам Хави подтвердил, и это показатель играть не хуже Барсы(пол состава в лазарете) еще и дома ?
Видимо победа над Ливерпулем (который испытывает кризис) затмило всем глаза, У Реала нет осмысленной игры в этом сезоне
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Berekella 999
Ответ Bredok
Реал играл хорошо! Разочаровали постоянные ошибки в передачах и неточные удары! Но с тактикой всё было норм!
Не забывай,реал играл с полубарселоной
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Berekella 999
Реал можно сказать играл с Барселоной Б,то есть с юношами,так как ключевые игроки Барселоны травмированы. И это действительно позор что реал не пробил в створ. В ответном матче когда в строю будут Кристансен Педри дембеле левандовски,Барселона разнесет реал на Камп Ноу.
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Ислам Ибрагимов
Ждём ответку на Камп Ноу!!!
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sargerasxd
сами же до этого довели
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Kemal Gul
Ответ андрей кольцов
Не понимаю, ведь реал полностью по игре доминировал и где-то не повезло. Эта игра показала, на сколько огромная пропасть сейчас между Реалом и Барсой. Хави еще много работы предстоит. Я это как болельщик Барселоны говорю
Эм, ну а что тогда предыдущая игра показала, где Барса была близка к тому, чтобы разгромить Реал? Может дело всё же не в огромной пропасти, а в текущей форме команд и травмах Барсы? К тому же, Реал, владея огромным территориальным преимуществом, не создал ни одного голевого момента. Как-то не похоже на огромную пропасть
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Игорь Новиков
А вопросы к усилению состава у них есть?
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Денис Александрович
Ответ андрей кольцов
Не понимаю, ведь реал полностью по игре доминировал и где-то не повезло. Эта игра показала, на сколько огромная пропасть сейчас между Реалом и Барсой. Хави еще много работы предстоит. Я это как болельщик Барселоны говорю
Слабые атакующий действия были у обеих команд, 2 удара в створ ворот наглядно об этом говорят и те Барселона нанесла. Очень надеюсь, что в ответном матче Реал не только лишь доминированием отличится.
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SpainFan
Ответ андрей кольцов
Не понимаю, ведь реал полностью по игре доминировал и где-то не повезло. Эта игра показала, на сколько огромная пропасть сейчас между Реалом и Барсой. Хави еще много работы предстоит. Я это как болельщик Барселоны говорю
Доминация - это когда наносится много ударов по воротам, а у Реала в створ - ноль ударов. Ну ладно, один был в Тер Штегена и все.
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прощай Роналду
Ответ deadjoker
Да нормально реал играл. Другое дело что при Зидане что при Анчелотти реал играет скорее от ошибок соперника чем в системный футбол. А барса села в автобус и ошибок особо то и не было. Тут скорее неожиданность это автобус от команды которая не умеет играть в автобус.
Электробус - новое секретное оружие Хави)
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yarmuck
Да там в правлении одни эксперты сидят)
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Bredok
Реал играл хорошо! Разочаровали постоянные ошибки в передачах и неточные удары! Но с тактикой всё было норм!
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