Руководство «Реала» разочаровано тактикой Анчелотти в матче с «Барсой» (ESPN)
Руководство «Реала» разочаровано тактикой Карло Анчелотти в матче с «Барселоной».
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники. Речь идет о первом матче полуфинала Кубка Испании, где мадридский клуб на «Сантьяго Бернабеу» уступил каталонцам 0:1.
Некоторые высокопоставленные лица «Реала» раскритиковали отсутствие у Анчелотти плана Б в игре, в которой «Реал» доминировал, но ни разу не пробил в створ.
«Реал» обычно полагается на Винисиуса, чтобы вскрыть оборону соперника, но вингера закрыл защитник Рональдом Араухо, а другого способа прорвать оборону «Барсы» мадридцы не нашли.
Решение Анчелотти выпустить 33-летнего Тони Крооса и 37-летнего Луку Модрича в стартовом составе «Мадрида» также поставили под сомнение, поскольку ожидалось, что это будет физически тяжелая встреча.
Вопросы были и к игре защитников Дани Карвахаля и Начо. От Карвахаля ожидали большего в атаке, а Начо, игравший на позиции левого защитника в отсутствие Ферланда Менди и Давида Алабы, не смог выдвинуться вперед и поддержать Винисиуса.
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