Анчелотти о 0:0 с «Бетисом»: «Реал» должен играть лучше, надо прибавлять. В Ла Лиге будем бороться до конца»

дал комментарий после ничьей « » с « » (0:0).

Об игре

«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. Нужно прибавлять».

О том, есть ли шансы на победу в

«Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», – сказал тренер «Мадрида».

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