Анчелотти о 0:0 с «Бетисом»: «Реал» должен играть лучше, надо прибавлять. В Ла Лиге будем бороться до конца»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей «Реала» с «Бетисом» (0:0).

 Об игре

«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. Нужно прибавлять».

О том, есть ли шансы на победу в Ла Лиге

«Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», – сказал тренер «Мадрида».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Весь фарт используют в лч, или же тактика настолько заточена, что против среднего и низкого блока мы нихрена сделать не может, в лч все таки игра более атакующая у соперников, возможно и такие результаты во внутреннем чемпионате, а как по другому ?! Типо нет мотивации, основа лч, сомневаюсь 🤷‍♂️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rb9zhtsnvb
Очнись уже маразматик ты старый!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Podumainemnogo
Без Каземиро будут без титулов в этом году...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mudskipper
Матч с Бетисом закрыл вопрос о том, будет ли у Реала в следующем сезоне новый тренер. Похоже, Анчелотти осталось три месяца во главе Мадрида. И не факт, что эти месяцы будут приятными.

Оправдания есть. В этом сезоне пришлось играть без Каземиро и без двух великолепных напов – Бенза уровня ЗМ и Вини на максималках. Это сразу сильное проседание в качестве, такое мог компенсировать разве что черепаха, но он не пришел.

Ошибка Анчи в том, что он должен был предвидеть спад и не полагаться на то, что Вини с Бензом будут так же божить и тащить. Ему следовало сразу искать принципы, которые позволят креативить за счет взаимодействий и скорости молодых. Он же поплыл по течению, просто следуя девизу “можем повторить”. А такое повторить почти невозможно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя ТУРА
Ответ Hayat Zor
CHTO FOLJEN DELAT ANCHELOTI? NET FOOTBOLISTOV UROVNE REALA. LUCHSHM KLUBE MIRE NET FOOTBOLIST KTO MOJET MENYAT IGRU.BENZEMA UJE NE TOT. NE BUDET ON IGRAT LUCHSE.CHTO NAS JDYOT SLEDUSHI GOD YA PANYAT NE UMEYU
дружище нажми пожалуйста шрифт+альт и у тебя капслок зажат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Софья Хороброва
если реал берет почти каждый год ЛЧ, то лалига реально для него уже второстепенный турнир. и мотивации нет особой.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Реал оч прямолинейно и глупо играл
А когда кажется, что норм атака идёт, кто-то на изи руинит финтом, кривым пасом или ударом в небеса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Наш меньше чем клуб будет бороться за то, чтобы не слить 4 раза подряд своим хозяевам за 3 месяца, но верится в успех с трудом)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Burel
факт в том, что анчелотка беспомощен на дистанции, даже со звёздными составами. Да и в ЛЧ в доминирующем стиле выиграл только один раз в 2007. Всё остальное - чудесные отскоки
Да и то у него был алмаз в команде на самом пике Кака, и опытные игроки которые и без тренера знали что делать!:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Руки прочь от анчелотки.. очень радует он болельщиков Барсы
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Продолжай строить игру через Винисиуса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Дежурные слова, причём в последнее время звучат все чаще, это настораживает. Хотя не сказать, что по игре Мадрид совсем плох - нет. Но с такой реализацией трофеев не видеть, как своих ушей.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ rigobersong
Карлуха за 25 лет тренерской карьеры выиграл всего 5 чемпионатов:) Знаю, что сейчас прибугет🐓🐓🐓, и начнут орать про ЛЧ, но новость о чемпионате, и что бы не отвечать на вопросы глупых людей, заранее сразу пишу ответ:)) Я лишь привел факт, понятно что от него будет полыхать у глоров, ну такова ваша судьба:))
факт в том, что анчелотка беспомощен на дистанции, даже со звёздными составами. Да и в ЛЧ в доминирующем стиле выиграл только один раз в 2007. Всё остальное - чудесные отскоки
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
При всём моём уважении и любви к «Мадриду», только великое чудо поможет «Реалу» выиграть в этом сезоне Примеру. Верю до конца, но шансов мало
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faulheit
Пока это всё слова. Повторю основную мысли, но у Реала в обойме игроков 13-14 и далеко не все соответствуют желаемому уровню команды. В последние годы на каждых 2 уходящих брали одного молодого бразильца или француза. По факту Перес обязан всем Зидану и Анчелотти за прошлый сезон, по составу и логике команда должна была скатиться на 3-4 места, но харизматичные тренеры-мотиваторы создали миф о гениальном плане Переса по управлению команды не вливая больших денег. Теперь, когда лидерам по 35 лет, некоторые из которых уже задумываются о завершении карьеры по окончании сезона, Перес решил открыть кошелёк(но пока только со слухов)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hayat Zor
CHTO FOLJEN DELAT ANCHELOTI? NET FOOTBOLISTOV UROVNE REALA. LUCHSHM KLUBE MIRE NET FOOTBOLIST KTO MOJET MENYAT IGRU.BENZEMA UJE NE TOT. NE BUDET ON IGRAT LUCHSE.CHTO NAS JDYOT SLEDUSHI GOD YA PANYAT NE UMEYU
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Вечно вторые борятся за 2 место, можно только похвалить за упорство)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Дзахоев
Захромал Реал, слава Богу, да простят болелы сливочных. Хочется, чтобы Барса взяла титул
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ладно, держите:))🧯🧯🧯
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Аллегри выиграл больше чемпионатов, чем карлуха:)🤣🤣🤣
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Карлуха за 25 лет тренерской карьеры выиграл всего 5 чемпионатов:)

Знаю, что сейчас прибугет🐓🐓🐓, и начнут орать про ЛЧ, но новость о чемпионате, и что бы не отвечать на вопросы глупых людей, заранее сразу пишу ответ:)) Я лишь привел факт, понятно что от него будет полыхать у глоров, ну такова ваша судьба:))
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий