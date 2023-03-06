Анчелотти о 0:0 с «Бетисом»: «Реал» должен играть лучше, надо прибавлять. В Ла Лиге будем бороться до конца»
Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей «Реала» с «Бетисом» (0:0).
Об игре
«Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.
Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. Нужно прибавлять».
О том, есть ли шансы на победу в Ла Лиге
«Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца», – сказал тренер «Мадрида».
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Оправдания есть. В этом сезоне пришлось играть без Каземиро и без двух великолепных напов – Бенза уровня ЗМ и Вини на максималках. Это сразу сильное проседание в качестве, такое мог компенсировать разве что черепаха, но он не пришел.
Ошибка Анчи в том, что он должен был предвидеть спад и не полагаться на то, что Вини с Бензом будут так же божить и тащить. Ему следовало сразу искать принципы, которые позволят креативить за счет взаимодействий и скорости молодых. Он же поплыл по течению, просто следуя девизу “можем повторить”. А такое повторить почти невозможно.
А когда кажется, что норм атака идёт, кто-то на изи руинит финтом, кривым пасом или ударом в небеса
Знаю, что сейчас прибугет🐓🐓🐓, и начнут орать про ЛЧ, но новость о чемпионате, и что бы не отвечать на вопросы глупых людей, заранее сразу пишу ответ:)) Я лишь привел факт, понятно что от него будет полыхать у глоров, ну такова ваша судьба:))