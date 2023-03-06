Анчелотти после 0:0 с «Бетисом»: «Я больше расстроен, чем зол. 9 очков отставания – много, но «Реал» должен бороться до конца»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о результате матча «Реала» против «Бетиса» (0:0) в Ла Лиге.

Мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не может выиграть на протяжении трех матчей подряд – с «Атлетико» (1:1), «Барселоной» (0:1) и «Бетисом» (0:0).

По итогам вчерашнего матча отставание «Реала» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» выросло до 9 очков.

– Я больше расстроен, чем зол. Это влияет на нас. Команда такого уровня не может так мало забивать в трех матчах. Это сильно влияет не только на меня, но и на игроков, потому что у «Реала» есть мастерство, необходимое для того, чтобы забивать голы. Мы всегда это делали. Считаю, проблема заключается в том, что нам не хватает эффективности.

– Вы упустили шансы на победу в Ла Лиге?

– Нет, еще нет. Мы об этом не думаем. До следующего матча у нас есть неделя, в ходе которой нужно хорошо поработать. Отставание велико, это девять очков, но мы должны бороться до конца.

Я не знаю, что случится в Ла Лиге. Впереди еще много матчей. Очевидно, что мы должны играть лучше, – сказал главный тренер «Реала».

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21 комментарий

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Vlad
Ответ azikevich
ФлоПер - так меня еще никто не называл
Наверное ошиблись ответом
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ilyas behbudov
Чемпионство уже проиграна , надо выиграть кубок короля и лиги чемпионов! Последние игры показывает что Карим и Вини сильно сдали в атаке, Карло при здоровым Карвахаля выпустил Васкеса и не дают играть себальюса нормально
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azikevich
Ответ Vlad
Ваши слова - да Богу в уши. Но пока рановато принимать поздравления
ФлоПер - так меня еще никто не называл
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Мадрид наказывает!
Да все норм, Карло, Реал в любом случае самый великий клуб.
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kbakha
Рановато Карло нос от работы в сборной Бразилии воротил. Возможно, все же возьмут после проигрыша Ла Лиги
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гель кристины
Как там чат поживает?)
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Василий Питерский
Бла бла бла….игра Реала это 🤮
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&_Bishep_&
Нынешняя выдающаяся версия Реала , после множества великих и громких побед, славы и триумфа , похоже себя исчерпала. Это естественный закон природы , никто не может его изменить. Бензема-Кросс-Модрич, это была фантастическая эпоха и славная охота. Самое великое поколение Реала. Конечно в конце 1950-ых тоже результаты были такие, но то была совсем другая ЛЧ.
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Extrim
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
Так даже не профукали, просто Барселона очень круто без потерь идёт,сколько там они пропустили, голов 7 за чемпионат? Нынешних показателей хватило бы для чемпионства в прошлом году, плюс ЧМ посреди сезона сломал все в Реале
да и до этого были проблемы,просто Фло уже давно перешел на режим жесткой экономии ,да и последние неудачи с трансферами сыграли роль.
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Evgen_Hazard
Понимаю его слова – формальность. Он говорил так еще месяц назад, и тогда я подумал, что Барка может и будет терять очки, но для этого нужно набирать самим стабильно, а этого нет и не будет. Собственно я не ошибся.
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Терминатор///Айлбибекович
Надо боррроться...Че то ролик такой вспомнил..П.с. там еще голос такой картавый.
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avcgloronalduMU
надо было Роналду подписывать, Бензема и другие не вывезли
хорошее было бы усиление, бесплатно
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ConorNite
Банальные слова. Но состав не молодеет. Нужна свежая кровь. Камавинга пока не оправдывает надежды. Тчуамени сырой. Нужны серьезные вливания летом
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Низом Хурсанов
Нужно менять формацию с 4 3 3 на 4 2 3 1, Бензема на позиции АПЗ и Альваро на ЦН, по краям Винни и Родриго. Почему именно такая формация, потому что Карим почти весь матч играет распасовщиком, в штрафной некому замыкать, отсюда и импотенция в атаке. Но Карло видимо будет гнуть свою линию до конца.
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Eleman SPb
перемен, мы ждем перемен..
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Vlad
Ответ РВКИН СУ ГС СВ
1)надеюсь конец сезона будет проведен с пользой , с большим количеством игрового времени для Альваро, Родриго и Камы 2)В конце в какой-то степени хотелось, чтобы Вини получил красную, уже надо отдохнуть и как-то начать приходить в себя. Надоело этот цирк защищать , человек с желтой ведет себя неадекватно .Плюс Родриго ЛВ отыграет как минимум не хуже нынешнего Вини. 3)Ну и в целом стараюсь позитивно уже к этому относиться, зато Перес займется усилением , без нападающих вообще играть довольно сложно. Барселона супер четко и по делу забрала лигу, поздравления
Ваши слова - да Богу в уши. Но пока рановато принимать поздравления
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Дуойка Бубнова
через месяц: 15 очков отставания – много, но «Реал» должен бороться до конца
+6
-2
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РВКИН СУ ГС СВ
Ответ Extrim
да все потеряно с вероятностью 99,99 процентов,надеюсь Карло соберет команду на кубок испании и ЛЧ. А про чемпионат можно особо не думать,слижком много профукали за последние три - четыре месяца.
Так даже не профукали, просто Барселона очень круто без потерь идёт,сколько там они пропустили, голов 7 за чемпионат?
Нынешних показателей хватило бы для чемпионства в прошлом году, плюс ЧМ посреди сезона сломал все в Реале
+3
-1
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Extrim
да все потеряно с вероятностью 99,99 процентов,надеюсь Карло соберет команду на кубок испании и ЛЧ. А про чемпионат можно особо не думать,слижком много профукали за последние три - четыре месяца.
+3
-2
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камикадзе
Пора в Бразилию.
+4
0
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РВКИН СУ ГС СВ
1)надеюсь конец сезона будет проведен с пользой , с большим количеством игрового времени для Альваро, Родриго и Камы
2)В конце в какой-то степени хотелось, чтобы Вини получил красную, уже надо отдохнуть и как-то начать приходить в себя. Надоело этот цирк защищать , человек с желтой ведет себя неадекватно .Плюс Родриго ЛВ отыграет как минимум не хуже нынешнего Вини.
3)Ну и в целом стараюсь позитивно уже к этому относиться, зато Перес займется усилением , без нападающих вообще играть довольно сложно.
Барселона супер четко и по делу забрала лигу, поздравления
+17
-1
+16
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