Анчелотти после 0:0 с «Бетисом»: «Я больше расстроен, чем зол. 9 очков отставания – много, но «Реал» должен бороться до конца»
Карло Анчелотти высказался о результате матча «Реала» против «Бетиса» (0:0) в Ла Лиге.
Мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не может выиграть на протяжении трех матчей подряд – с «Атлетико» (1:1), «Барселоной» (0:1) и «Бетисом» (0:0).
По итогам вчерашнего матча отставание «Реала» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» выросло до 9 очков.
– Я больше расстроен, чем зол. Это влияет на нас. Команда такого уровня не может так мало забивать в трех матчах. Это сильно влияет не только на меня, но и на игроков, потому что у «Реала» есть мастерство, необходимое для того, чтобы забивать голы. Мы всегда это делали. Считаю, проблема заключается в том, что нам не хватает эффективности.
– Вы упустили шансы на победу в Ла Лиге?
– Нет, еще нет. Мы об этом не думаем. До следующего матча у нас есть неделя, в ходе которой нужно хорошо поработать. Отставание велико, это девять очков, но мы должны бороться до конца.
Я не знаю, что случится в Ла Лиге. Впереди еще много матчей. Очевидно, что мы должны играть лучше, – сказал главный тренер «Реала».
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хорошее было бы усиление, бесплатно
Нынешних показателей хватило бы для чемпионства в прошлом году, плюс ЧМ посреди сезона сломал все в Реале
2)В конце в какой-то степени хотелось, чтобы Вини получил красную, уже надо отдохнуть и как-то начать приходить в себя. Надоело этот цирк защищать , человек с желтой ведет себя неадекватно .Плюс Родриго ЛВ отыграет как минимум не хуже нынешнего Вини.
3)Ну и в целом стараюсь позитивно уже к этому относиться, зато Перес займется усилением , без нападающих вообще играть довольно сложно.
Барселона супер четко и по делу забрала лигу, поздравления