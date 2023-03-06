Анчелотти после 0:0 с «Бетисом»: «Я больше расстроен, чем зол. 9 очков отставания – много, но «Реал» должен бороться до конца»

высказался о результате матча «Реала» против « » (0:0) в .

Мадридский клуб после победы над «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не может выиграть на протяжении трех матчей подряд – с «Атлетико» (1:1), «Барселоной» (0:1) и «Бетисом» (0:0).

По итогам вчерашнего матча отставание «Реала» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» выросло до 9 очков.

– Я больше расстроен, чем зол. Это влияет на нас. Команда такого уровня не может так мало забивать в трех матчах. Это сильно влияет не только на меня, но и на игроков, потому что у «Реала» есть мастерство, необходимое для того, чтобы забивать голы. Мы всегда это делали. Считаю, проблема заключается в том, что нам не хватает эффективности.

– Вы упустили шансы на победу в Ла Лиге?

– Нет, еще нет. Мы об этом не думаем. До следующего матча у нас есть неделя, в ходе которой нужно хорошо поработать. Отставание велико, это девять очков, но мы должны бороться до конца.

Я не знаю, что случится в Ла Лиге. Впереди еще много матчей. Очевидно, что мы должны играть лучше, – сказал главный тренер « ».

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