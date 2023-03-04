Карло Анчелотти: «Мне не нужны отчеты о судьях. Я знаю арбитров и сам нахожу информацию»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карло Анчелотти рассказал, как относится к отчетам о судьях.

«Мне они не нужны. Я знаю судей и сам нахожу информацию. Я смотрю много матчей, и мне не нужна помощь в этом», – сказал главный тренер «Реала».

Напомним, сообщалось, что «Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

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19 комментариев

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Max Payne
Ответ kanachess88
Не сравнивай Реал с кабинетом
Кабинет Тебаса и есть зона РМ
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Max Payne
Ответ King_X
Как же бомбит у барселонят, когда по делу говорят об их махинациях с судейским корпусом
так а какие махинации? Уже есть какие-то обвинения и доказательства?
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kanachess88
Ответ aidos_1979
Мне не нужны отчёты, вопросами судейства занимается лично Флорентино!)
Не сравнивай Реал с кабинетом
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Denis242424
По наводке вцепились в Барселону. От Переса и Тебаса. Не знают как остановить Барселону на пути к чемпионству. А вообще, Перес переплюнул всех в Ла лиге с поддержкой Реала по всем направлениям. Для зрителей это видно было невооруженным взглядом.
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Антон Киселёв
Специально для сверхразумов - он не сам поднял эту тему, а отвечал на вопрос журналиста
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МГЕР
Ты очень маленький человечек что бы заниматься такими вопросами, у вас есть "перец" покруче
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Машина Мощная
с судьями на короткой ноге :-D
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WESTERN-
Зачем отчёт. Весь судья знает что покинет стадион с нашей фирменной сумкой
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King_X
Как же бомбит у барселонят, когда по делу говорят об их махинациях с судейским корпусом
+15
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gPk
Ответ error505
"Я знаю судей" Сейчас пойдут теории о подкупе и тд
Тут и без теорий все понятно)))Монтеро вот в крайнем матче знал что Винисиус должен был получить прямую красную карточку по итогу по непонятным причинам не стал ее показывать..А сколько там было до Монтеры и этого крайнего случая...
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zamzam
К чему это Карло, сам находит информацию о судьях, сам находит информацию о соперниках, сам находит информацию о молодых игроках и вообще там зачем все остальные на зарплате ?)

Понятно хочет сказать, что Барселоне не нужны были эти отчеты, ну так прямо и сказал бы)
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cukken
Раунд 😅
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wodziegg
Ну по логике сказанного информация такого рода нужна, раз он сам её находит. В низших лигах и молодёжных, каждый матч смотреть проблематично из-за этого нужны отчёты, видимо. А вообще, конечно нужно дождаться конца официального расследования.
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aidos_1979
Мне не нужны отчёты, вопросами судейства занимается лично Флорентино!)
+45
-16
+29
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Trey4rch
Ответ Black Phoenix
Ситуация показательна, и лишний раз доказывает, что Барселона замарала ручки в чём-то гадком и коррупционном под видом отчётов от судебного комитета, что играли только формальную роль.
Только вот почему-то в ла лиге абсолютно в каждом матче с участием реала происходит судейский цирк в его пользу, ага
Видимо Барселона не в ту сторону руки марала
И да, к клубу это отношение имеет посредственное, весь спрос всегда к руководству
Это то же самое, как обвинять россию в агрессии, хотя мы все пониманием кто это за отвечает
+6
-11
-5
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error505
"Я знаю судей"

Сейчас пойдут теории о подкупе и тд
+19
-5
+14
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vkvkrmqk7b
Ответ Black Phoenix
Ситуация показательна, и лишний раз доказывает, что Барселона замарала ручки в чём-то гадком и коррупционном под видом отчётов от судебного комитета, что играли только формальную роль.
Да,почему вы все так считаете? Анчелотти может доставляет кайф это делать. Вот ты там был ,чтобы вот так утверждать.Опять комедия. Я ничего не знаю,но буду говорить так,как будто сам деньги платил
+12
-4
+8
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Black Phoenix
Ситуация показательна, и лишний раз доказывает, что Барселона замарала ручки в чём-то гадком и коррупционном под видом отчётов от судебного комитета, что играли только формальную роль.
+8
-10
-2
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Lobelopa
Мгагаг! Карло красавчик!!!
+2
-4
-2
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