Карло Анчелотти: «Мне не нужны отчеты о судьях. Я знаю арбитров и сам нахожу информацию»
Карло Анчелотти рассказал, как относится к отчетам о судьях.
«Мне они не нужны. Я знаю судей и сам нахожу информацию. Я смотрю много матчей, и мне не нужна помощь в этом», – сказал главный тренер «Реала».
Напомним, сообщалось, что «Барселона» в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
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