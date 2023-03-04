Карло Анчелотти: «Мне не нужны отчеты о судьях. Я знаю арбитров и сам нахожу информацию»

рассказал, как относится к отчетам о судьях.

«Мне они не нужны. Я знаю судей и сам нахожу информацию. Я смотрю много матчей, и мне не нужна помощь в этом», – сказал главный тренер « ».

Напомним, сообщалось, что « » в период с 2016 по 2018 год выплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

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