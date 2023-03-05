Комличенко о том, что Fan ID – «убийца футбола»: «Не футбола, а антуража. 5000 или 25 000 человек на матче – разница огромная»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена стадионы Николай Комличенко Fan ID Футбол

Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча «Ростова» против «Локомотива» (1:3).

– В порядке ли Дзюба?

– Ну, раз забил, то наверное. Что еще должен делать нападающий?

– Как думаете, вызовут ли вас в сборную?

– Не знаю.

– А Дзюбу?

– Не знаю, вызовут ли Дзюбу. Мне это даже неинтересно.

– Fan ID – убийца футбола?

– Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен, – сказал нападающий «Ростова».

Матч 18-го тура на «Ростов-Арене» посетили 4907 зрителей. Это один из худших результатов «Ростова» в нынешнем сезоне – меньше посетителей было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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9 комментариев

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инок
Комли прав. Fan ID - окончательно убьет наш умирающей
футбол. Сейчас по цифрам посещаемости везде плачевно. Получите и распишитесь...
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Arman FCSM
- FanID - убийца футбола?
- ...
- А Дзюба?
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Сергей Пацаваца
Кто шарит 5000 на фигурке это аншалг ?Просто за самый популярный вид спорта в России не шарю
+5
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Lindeman
С журналистов поражаюсь всё больше и больше. Что в голове у человека должно твориться, чтобы задавать вопросы про Дзюбу?
+8
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Кан и Баллак сидят в баре
Идеальный кандидат для интервью- на любой вопрос "Не знаю" или "ну не сказал бы") с ним можно говорить бесконечно о чем угодно.
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artemuk
Как будто межсезонье с товарками не закончилось, интершум даже не помогает
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Олег Мохов
После того как дзюпа признался в любви к ночному хоккеисту - у Валеры нет шансов не вызвать дзюпу.
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U. M. A. Muhammad
Кому нужен ваш футбол без болельщиков, смотреть матчи по тв без болельщиков дико скучно как будто смотришь тренировку команд.
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Goro Prince
из серии не война а СВО
+1
-4
-3
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