Комличенко о том, что Fan ID – «убийца футбола»: «Не футбола, а антуража. 5000 или 25 000 человек на матче – разница огромная»

поделился впечатлениями от матча «Ростова» против « » (1:3).

– В порядке ли Дзюба?

– Ну, раз забил, то наверное. Что еще должен делать нападающий?

– Как думаете, вызовут ли вас в сборную?

– Не знаю.

– А Дзюбу?

– Не знаю, вызовут ли Дзюбу. Мне это даже неинтересно.

– Fan ID – убийца футбола?

– Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен, – сказал нападающий « ».

Матч 18-го тура на «Ростов-Арене» посетили 4907 зрителей. Это один из худших результатов «Ростова» в нынешнем сезоне – меньше посетителей было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).

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