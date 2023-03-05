Комличенко о том, что Fan ID – «убийца футбола»: «Не футбола, а антуража. 5000 или 25 000 человек на матче – разница огромная»
Николай Комличенко поделился впечатлениями от матча «Ростова» против «Локомотива» (1:3).
– В порядке ли Дзюба?
– Ну, раз забил, то наверное. Что еще должен делать нападающий?
– Как думаете, вызовут ли вас в сборную?
– Не знаю.
– А Дзюбу?
– Не знаю, вызовут ли Дзюбу. Мне это даже неинтересно.
– Fan ID – убийца футбола?
– Ну, не футбола, а антуража. Разница огромная, когда на матче 5000 или 25 000 человек. Для нас 12-й игрок очень важен, – сказал нападающий «Ростова».
Матч 18-го тура на «Ростов-Арене» посетили 4907 зрителей. Это один из худших результатов «Ростова» в нынешнем сезоне – меньше посетителей было лишь на играх с «Уралом» (4480) и «Оренбургом» (4458).
Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
футбол. Сейчас по цифрам посещаемости везде плачевно. Получите и распишитесь...
- ...
- А Дзюба?