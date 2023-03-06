Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Можно извлечь урок и усилить характер, если правильно отреагировать. У «МЮ» было много хороших результатов»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ливерпуля» (0:7).

У тен Хага спросили, не считает ли он системными проблемы «Манчестер Юнайтед», которые приводят к крупным поражениям. В этом сезоне команда проиграла «Брентфорду» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6) и «Ливерпулю» (0:7).

«Если бы такое случалось чаще, то, конечно, это можно было бы назвать закономерностью. Но в последние недели и месяцы у нас было много хороших результатов.

И я опять хотел бы сказать, что речь идет о втором тайме, потому что первую половину мы провели очень хорошо и достойно.

У меня случались плохие дни, но также бывают дни, когда ты делаешь все правильно. Если отреагировать правильными матчами, то можно извлечь урок, а характер станет сильнее», – сказал тен Хаг.

«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

«Желаю хорошо поспать, гений». Пирс Морган наехал на Тен Хага – припомнил слова про Роналду

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ VSalda
о да, никто Жозе не вываливал чемоданы на паразитов типа Лукаку и Погба...
А как тебе паразит Антони?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Hasan Boysiahyader
Ага, 91 лет, даже тогда Ньютон Хит хотя бы 1 гол забил.
что ага?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Ronaldo de Assis Moreira
Сульшер вроде свободен
если брать человека из системы, тогда уже Каррика.
Прекрасные результаты у его Боро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VSalda
Ответ tackle by Moore
Ну по факту он был самый успешный после Ферги и если бы Вудворд встал на его сторону, а не на сторону вируса, то кто знает чего он дальше добился бы. Тен Хагу оказывают больше поддержки и морально и финансово, а результаты у него хуже. Я серьезно наблюдая вчерашнее избиение понял, что немного скучаю по Моуру. Он так над собой издеваться никому не позволял
о да, никто Жозе не вываливал чемоданы на паразитов типа Лукаку и Погба...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hasan Boysiahyader
Ответ Dm Kznts
думаю что именно так и будет. Вчера был скорее всего глобальный системный сбой и упала вся операционка Юнайтед. Такое изредка но бывает.
Ага, 91 лет, даже тогда Ньютон Хит хотя бы 1 гол забил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Ronaldo de Assis Moreira
Сульшер вроде свободен
Был уже, спасибо, не надо. При всем к нему уважении, это не тренер для топ игроков. Второй шанс можно было бы дать только топ тренеру. И то вторые попытки чаще приводят к провалу, чем к успеху
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldo de Assis Moreira
Ответ cukken
А давайте ещё 0-13 и тогда точно станете сильнее!
0-99 это ваще уровень Бог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Romanian_Daddy
Ну ты первый эксперт по МЮ, поэтому тебе и про Челси пишут
штаа? где логика?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ DolJun
так для того, чтобы за челси переживать есть как раз сочувствующие мю) как напишешь на ветке мю про мю - так они сразу же прибегают с вопросами как там челси) а кризисный челси, между прочим, за весь февраль пропустил меньше, чем мю за один матч, но забавно что ты хвастаешься тем, сколько забил ливерпуль в ворота твоего любимого клуба))
Ну ты первый эксперт по МЮ, поэтому тебе и про Челси пишут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldo de Assis Moreira
Ответ red hikkikomori
и кого на его место?
Сульшер вроде свободен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Саке Атажанов
клопа
а ему это зачем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Я думаю вчера Жузе, что угодно бы сделал - подрался бы с судьей, ткнул в глаз клоппу, кинул бы бутсой в Де Хею, как угодно отвлекал бы на себя внимание и устраивал цирк, но не стоял бы с покорным видом жертвенного животного наблюдая как твою команду имеют семь раз
я думаю ты Жозе идеализируешь )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ tackle by Moore
Ну по факту он был самый успешный после Ферги и если бы Вудворд встал на его сторону, а не на сторону вируса, то кто знает чего он дальше добился бы. Тен Хагу оказывают больше поддержки и морально и финансово, а результаты у него хуже. Я серьезно наблюдая вчерашнее избиение понял, что немного скучаю по Моуру. Он так над собой издеваться никому не позволял
мавр летел 3-1 Клоппу, но если бы не де Хеа, то там был бы аналогичный счёт. Тогда у Ливерпуля было 30+ ударов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
не правда. И он разгромно летел. Если не в АПЛ, то в испании. Вспомни разгромы которые ему Барса учиняла. Причём это был самый пиковый Жозе
Я думаю вчера Жузе, что угодно бы сделал - подрался бы с судьей, ткнул в глаз клоппу, кинул бы бутсой в Де Хею, как угодно отвлекал бы на себя внимание и устраивал цирк, но не стоял бы с покорным видом жертвенного животного наблюдая как твою команду имеют семь раз
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саке Атажанов
Ответ red hikkikomori
и кого на его место?
клопа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
До конца сезона по любому ждать придется, пока шейх не придет и не вышвырнет это. Но я уже чисто физически не могу смотреть на Де Хею и Тен Хага, бесят до дрожи оба
не думаю что будет шейх
Готовься в лучшем случае к Рэтклифу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Версон
красный позор манчестера, куда пропали??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Ну по факту он был самый успешный после Ферги и если бы Вудворд встал на его сторону, а не на сторону вируса, то кто знает чего он дальше добился бы. Тен Хагу оказывают больше поддержки и морально и финансово, а результаты у него хуже. Я серьезно наблюдая вчерашнее избиение понял, что немного скучаю по Моуру. Он так над собой издеваться никому не позволял
не правда. И он разгромно летел.
Если не в АПЛ, то в испании.
Вспомни разгромы которые ему Барса учиняла. Причём это был самый пиковый Жозе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
а мне помнится что ты нахваливал вируса в своё время. Нет, время Жозе прошло. Хотя я очень его ценил за умение добывать результат.
Вирус крутой футболист, он как футбольный Кайри Ирвинг. Токсичный, но если к нему найти подход - будет тащить. Жузе к сожалению не нашел... Раз вирус все равно выгнали, можно дать жозику и второй шанс. Во второй приход в Челси он лигу тоже выиграл. Вчера Жузе в очной встрече хорошо наказал вирус кстати
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ФК Пушкино
Ответ Максат Жумагулов
А фанаты барсы говорили мю сильнее ливерпуля🤣
Ну да, они кумыса напьются и не такое скажут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Ну по факту он был самый успешный после Ферги и если бы Вудворд встал на его сторону, а не на сторону вируса, то кто знает чего он дальше добился бы. Тен Хагу оказывают больше поддержки и морально и финансово, а результаты у него хуже. Я серьезно наблюдая вчерашнее избиение понял, что немного скучаю по Моуру. Он так над собой издеваться никому не позволял
а мне помнится что ты нахваливал вируса в своё время.
Нет, время Жозе прошло.
Хотя я очень его ценил за умение добывать результат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
я говорю что нужно подождать до конца сезона. Я действительно вижу одну проблему - МЮ слаб в гостевых матчах в этом сезоне и не только с топами. Но время тренеру дать обязаны.
До конца сезона по любому ждать придется, пока шейх не придет и не вышвырнет это. Но я уже чисто физически не могу смотреть на Де Хею и Тен Хага, бесят до дрожи оба
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
чта??
Ну по факту он был самый успешный после Ферги и если бы Вудворд встал на его сторону, а не на сторону вируса, то кто знает чего он дальше добился бы. Тен Хагу оказывают больше поддержки и морально и финансово, а результаты у него хуже. Я серьезно наблюдая вчерашнее избиение понял, что немного скучаю по Моуру. Он так над собой издеваться никому не позволял
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
После разгрома от Сити МЮ продолжил проигрывать все важные гостевые матчи - Арсеналу и вот вчера опять разгромно унизили. Если для тебя выводы - это обыгрывать Чарльтон в кубке, то окей, но в больших матчах Тен Хаг продолжает плыть и показывает полное отсутствие яиц и умения держать удар. Я не вижу никаких выводов по преодолению этого
я говорю что нужно подождать до конца сезона.
Я действительно вижу одну проблему - МЮ слаб в гостевых матчах в этом сезоне и не только с топами.
Но время тренеру дать обязаны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
почему ты считаешь что это д.б публично? Прошли времена публичных порок в раздевалках. Сейчас и Ферги за подобное бы засудили. Были ли сделаны выводы, мы увидим в след матчах. После подобного разгрома после луны выводы да были сделаны.
После разгрома от Сити МЮ продолжил проигрывать все важные гостевые матчи - Арсеналу и вот вчера опять разгромно унизили. Если для тебя выводы - это обыгрывать Чарльтон в кубке, то окей, но в больших матчах Тен Хаг продолжает плыть и показывает полное отсутствие яиц и умения держать удар. Я не вижу никаких выводов по преодолению этого
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий