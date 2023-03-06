Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Можно извлечь урок и усилить характер, если правильно отреагировать. У «МЮ» было много хороших результатов»
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгроме от «Ливерпуля» (0:7).
У тен Хага спросили, не считает ли он системными проблемы «Манчестер Юнайтед», которые приводят к крупным поражениям. В этом сезоне команда проиграла «Брентфорду» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6) и «Ливерпулю» (0:7).
«Если бы такое случалось чаще, то, конечно, это можно было бы назвать закономерностью. Но в последние недели и месяцы у нас было много хороших результатов.
И я опять хотел бы сказать, что речь идет о втором тайме, потому что первую половину мы провели очень хорошо и достойно.
У меня случались плохие дни, но также бывают дни, когда ты делаешь все правильно. Если отреагировать правильными матчами, то можно извлечь урок, а характер станет сильнее», – сказал тен Хаг.
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Если не в АПЛ, то в испании.
Вспомни разгромы которые ему Барса учиняла. Причём это был самый пиковый Жозе
Нет, время Жозе прошло.
Хотя я очень его ценил за умение добывать результат.
Я действительно вижу одну проблему - МЮ слаб в гостевых матчах в этом сезоне и не только с топами.
Но время тренеру дать обязаны.