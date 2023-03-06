Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Можно извлечь урок и усилить характер, если правильно отреагировать. У «МЮ» было много хороших результатов»

Тренер « » высказался о разгроме от « » (0:7).

У тен Хага спросили, не считает ли он системными проблемы «Манчестер Юнайтед», которые приводят к крупным поражениям. В этом сезоне команда проиграла «Брентфорду» (0:4), «Манчестер Сити» (3:6) и «Ливерпулю» (0:7).

«Если бы такое случалось чаще, то, конечно, это можно было бы назвать закономерностью. Но в последние недели и месяцы у нас было много хороших результатов.

И я опять хотел бы сказать, что речь идет о втором тайме, потому что первую половину мы провели очень хорошо и достойно.

У меня случались плохие дни, но также бывают дни, когда ты делаешь все правильно. Если отреагировать правильными матчами, то можно извлечь урок, а характер станет сильнее», – сказал тен Хаг.

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