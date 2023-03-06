Даблин о 0:7 от «Ливерпуля»: «Что случилось с Каземиро, Фредом? Они просто потерялись. Язык тела отдельных игроков был ужасен»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Дион Даблин Каземиро Фред Эрик тен Хаг Футбол

Дион Даблин прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

В 26-м туре АПЛ «МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение команды с 1931 года.

«Язык тела некоторых игроков был ужасен, многие разочаровали. Что случилось с Каземиро? А с Фредом? Они просто потерялись.

Тен Хаг вернется к этому на тренировочной базе и отчитает свою команду, потому что уже случилось то, что случилось. Не думаю, что он что-то делал в раздевалке, он не такой», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в эфире BBC Radio 5 Live.

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3 комментария

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OSHO - ऊर्जा
«Язык тела некоторых игроков был ужасен, многие разочаровали. Что случилось с Каземиро? А с Фредом? Они просто потерялись.

- И не только эти двое, я об это всему спорсту говорю, только никто не слышит.

Про - Не думаю, что он (Тен Хаг) что-то делал в раздевалке, он не такой»

- Я этого не понял? Это о чём? Тен Хаг лучший в мире менять по ходу мачта, события, стратегию, настрой и т.д.

Просто сегодня было то что не вывозимое никак. Такую психологию не исправишь за 15 минут в перерыве, тем более на энфилде. Конечно есть в истории футбола примера камбэков, но это явно не тот состав, дайте Хен Тагу пару топов и будут вам камбэки по ходу матча, каких вам и не снилось.
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Рагим Гиримов
Ответ Sinister Kid
Левандовски покусал?
ору
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Sinister Kid
Левандовски покусал?
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