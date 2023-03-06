Даблин о 0:7 от «Ливерпуля»: «Что случилось с Каземиро, Фредом? Они просто потерялись. Язык тела отдельных игроков был ужасен»

прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от « ».

В 26-м туре «МЮ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение команды с 1931 года.

«Язык тела некоторых игроков был ужасен, многие разочаровали. Что случилось с ? А с Фредом? Они просто потерялись.

Тен Хаг вернется к этому на тренировочной базе и отчитает свою команду, потому что уже случилось то, что случилось. Не думаю, что он что-то делал в раздевалке, он не такой», – сказал бывший игрок « » и сборной Англии в эфире BBC Radio 5 Live.

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