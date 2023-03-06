Все игроки «МЮ» и тен Хаг получили 1 из 10 от Manchester Evening News за 0:7 с «Ливерпулем»

Manchester Evening News оценил игру « » против « ».

Манкунианцы были разгромлены соперником со счетом 0:7.

Газета из Манчестера поставила 1 балл из 10 всем игрокам команды, вышедшим на поле.

Такую же оценку получил тренер «МЮ» тен Хаг. В комментарии к оценке отмечено: «Он выбрал логичный состав, хотя мог сыграть бдительнее, чем . Игроки подвели тренера».

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