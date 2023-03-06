Все игроки «МЮ» и тен Хаг получили 1 из 10 от Manchester Evening News за 0:7 с «Ливерпулем»
Manchester Evening News оценил игру «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля».
Манкунианцы были разгромлены соперником со счетом 0:7.
Газета из Манчестера поставила 1 балл из 10 всем игрокам команды, вышедшим на поле.
Такую же оценку получил тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. В комментарии к оценке отмечено: «Он выбрал логичный состав, хотя Уан-Биссака мог сыграть бдительнее, чем Далот. Игроки подвели тренера».
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Это логично, и очень удобно найти козла отпущения таким образом.
Но по факту всё тело в физике и психологии, и проблема на настрой и заряженность на игру была более глубокой.
Такие матчи были и у САФа, имею ввиду разгромные матчи не в его пользу.
Любой тренер с этим сталкивается, никто не застрахован.
Думаю что такие матчи, игроки и тренера просто "забывают". Невозможно, да и нет времени разбираться в глубинах психологии в подобных ситуациях.
Это просто случилось, нужно забыть, и двигаться дальше к следующему сопернику.