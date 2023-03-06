Все игроки «МЮ» и тен Хаг получили 1 из 10 от Manchester Evening News за 0:7 с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Эрик тен Хаг Диогу Далот Аарон Уан-Биссака Футбол

Manchester Evening News оценил игру «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля».

Манкунианцы были разгромлены соперником со счетом 0:7.

Газета из Манчестера поставила 1 балл из 10 всем игрокам команды, вышедшим на поле.

Такую же оценку получил тренер «МЮ» Эрик тен Хаг. В комментарии к оценке отмечено: «Он выбрал логичный состав, хотя Уан-Биссака мог сыграть бдительнее, чем Далот. Игроки подвели тренера».

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59 комментариев

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А.В. Бубнов
Ответ Qotik
Бруно Фернандеш дуойка ☝🏻
Дуойка горчичников только если)
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А.В. Бубнов
Ответ Роман
По игре было похоже что перед матчем они приняли 0.7
Чего мерзавчика то не выпили...
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Арман Мартиросян
Ответ Alexander Yavriantz
Антони и Шо -10
Мне кажется Антони был лучшим игроком МЮ на поле.
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Arthur Alexeev
Ответ Ivanessense
Андре Виллаш-Боаш?
Армин ван бюрен
+1
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Ivanessense
Ответ Любезный Коссутий
тоже согласен, что против Ливера АВБ был бы лучше.
Андре Виллаш-Боаш?
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Qazan
Ответ Роман
По игре было похоже что перед матчем они приняли 0.7
Да нормально они играли, просто у Ливерпуля залетело почти всё. Были у МЮ и штанга и гол из офсайда, да и выходов 1 на1 было немало.
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kos.vohrt
Ответ Роман
По игре было похоже что перед матчем они приняли 0.7
В перерыве.
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Любезный Коссутий
Ответ AA MM
Даже в инсте после первого тайма каждый первый коммент был с просьбой снять португальское чучело и выпустить Биссаку. Но Тен Хаг как всегда, замены держит до последнего...
не ошибается тот, кто ничего не делает. я надеюсь, он извлечет уроки из собственных ошибок
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Adilet Abdyramanov
Ответ ZamoRano
Я вот как фан реала скажу, что 2-6 от барсы для меня не позор, ибо команда с очень слабым составом и тренером играла в атаку против лучшей команды в истории футбола, а не как Челси в большинстве ставила автобус, для меня позор мауринья и Анчелотти с их трусливой недоигрой, но сегодняшний матч это просто нонсенс, ты якобы построил игру, от всех игроков маню было высокомерие, что Ливерпуль мертвый, что мы его пешком обыграем, и вы выходите играть против действительно кризисного Ливерпуля и получаете ШЕСТЬ за тайм, куда смотрел тренер, игроки? Это же абсолютно несмываемый позор, вас вынес клуб, которого недавно уничтожил Реал на этом же стадионе, причем пешком. Вы вопили, что матч барса мю уровня четвертьфинала лиги чемпионов, это по вашему лига чемпионов? Это в лучшем случае кубок Интертото.
думаю прямо в этот момент твою жену кто то прёт,но ты не парься,лучше напиши что то токсичное
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mr kovalsky
Ответ AA MM
Даже в инсте после первого тайма каждый первый коммент был с просьбой снять португальское чучело и выпустить Биссаку. Но Тен Хаг как всегда, замены держит до последнего...
Тен хаг же во время перерыва заходит в комменты инсты и читает, что пишут, чтобы знать кого заменить
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AA MM
Ответ Любезный Коссутий
тоже согласен, что против Ливера АВБ был бы лучше.
Даже в инсте после первого тайма каждый первый коммент был с просьбой снять португальское чучело и выпустить Биссаку. Но Тен Хаг как всегда, замены держит до последнего...
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Valery Fan
интересно,мю подешевел на этом результате? ну у них же сейчас решается судьба как бы
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Дима Зезуль
Где радуется один siuuuuuu
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Александр Шафир
у Роналду lucky day)))
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OSHO - ऊर्जा
Игроки подвели тренера.

Это логично, и очень удобно найти козла отпущения таким образом.

Но по факту всё тело в физике и психологии, и проблема на настрой и заряженность на игру была более глубокой.

Такие матчи были и у САФа, имею ввиду разгромные матчи не в его пользу.

Любой тренер с этим сталкивается, никто не застрахован.

Думаю что такие матчи, игроки и тренера просто "забывают". Невозможно, да и нет времени разбираться в глубинах психологии в подобных ситуациях.

Это просто случилось, нужно забыть, и двигаться дальше к следующему сопернику.
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#SharkTeam
Ответ DolJun
глянь на результаты ман сити в лч, их сложно интерпретировать иначе.
Ну ну
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Мансур Абдрахимов
Кариока-дуойка!
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Ты точно понимаешь что значит развалиться в футболе?
глянь на результаты ман сити в лч, их сложно интерпретировать иначе.
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Alexander Yavriantz
Антони и Шо -10
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#SharkTeam
Ответ DolJun
оо, это запросто: примерно каждый год в плей-офф лч на протяжении последних лет 6 или сколько там лысый шарлатан у руля)
Ты точно понимаешь что значит развалиться в футболе?
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Чисто факты, просто напомни когда в последний раз Сити разваливался?
оо, это запросто: примерно каждый год в плей-офф лч на протяжении последних лет 6 или сколько там лысый шарлатан у руля)
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Anonymous Baku
Когда-то глоры юнайтед кричали: *Никогда не забивает первыми МЮ, это ловушка*)))
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#SharkTeam
Ответ DolJun
надеюсь этот твой аутотренинг работает)
Чисто факты, просто напомни когда в последний раз Сити разваливался?
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Qotik
Ответ А.В. Бубнов
Я бы дал им всем по 0.7.
Бруно Фернандеш дуойка ☝🏻
+7
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+7
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хавбек+
не залетел сегодня шальной у бегунов и Уле-второй превратился в первого
0
-1
-1
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