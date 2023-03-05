Шоу про 0:7 с «Ливерпулем»: «Стыдно перед фанатами и всеми, кто это видел. Будет тяжело пересматривать, но надо извлечь урок из этого позора»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Люк Шоу Эрик тен Хаг Футбол

Люк Шоу прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

Матч 26-го тура АПЛ завершился поражением «МЮ» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение клуба за последние 92 года.

«Такое трудно объяснить. Я думаю, что это было далеко от нашего обычного уровня.

Мне стыдно перед фанатами и перед всеми, кто смотрел на нас. Я могу только извиниться. Будет тяжело пересматривать это, но [тен Хаг] покажет это нам еще раз, чтобы мы извлекли урок из этого позора», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Viaplay.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
посмелел?) так сказал будто это я прятался когда мою любимую команду 7хаг выкидывал из еврокубков)) или когда она отлетала от очередной жироны)
Какой Жироны?:) Ты с риалом чет попутал:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
ну это уже твоя придумки:) Смотрю после 1-0 над великим Лидсом ты посмелел:))
посмелел?) так сказал будто это я прятался когда мою любимую команду 7хаг выкидывал из еврокубков)) или когда она отлетала от очередной жироны)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
заврался ты совсем) пеп в этих кубках даже не чурался помощи судей)
ну это уже твоя придумки:) Смотрю после 1-0 над великим Лидсом ты посмелел:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Ну Пеп же брал их, для коллекции выпуская полурезерв:) А не как главный турнир жизни:)
заврался ты совсем) пеп в этих кубках даже не чурался помощи судей)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Надо было играть в футбол, а не грубить по-скотски)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Черешинский
Шоу ,а тебе только за результат стыдно? Завалив Дарвина ещё и сидячего на газоне пнул коленом. Козэл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
воу, оригинальный пеп осуждает
Ну Пеп же брал их, для коллекции выпуская полурезерв:) А не как главный турнир жизни:)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Побеждает во второсортных турнирах которые не нужны топовым клубам:)
воу, оригинальный пеп осуждает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
получается пеп с алиэкспрес побеждает физруков и проигрывает топам или побеждает топов и проигрывает физрукам? помоги разобраться)
Побеждает во второсортных турнирах которые не нужны топовым клубам:)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
мюмю унизили и это прекрасно
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Шоу-скаузеры устроили шоу ,а мы смотрели)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Согласен, даже Таня Гроттер столько вероломных унижений с челси не испытал, сколько мю с лысым шарлатаном. Брентфорд 4-0, Ман Сити 6-3, Ливерпуль 7-0:))
получается пеп с алиэкспрес побеждает физруков и проигрывает топам или побеждает топов и проигрывает физрукам? помоги разобраться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Так я и говорю, что его жалко:) Ты читать разучился:))
аааа, плюс за внимательность! ты прав, почему-то увидел там "и".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
оу, оу, я думал он твой бро. неожиданный поворот нашего сюжета)
Так я и говорю, что его жалко:) Ты читать разучился:))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
оу, оу, я думал он твой бро. неожиданный поворот нашего сюжета)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Надо смотреть, а что делать. Это как домашних животных, которые в обувь нагадили, наказывать их вонючими результатами, так и здесь. А что делать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
старый-добрый мю
Согласен, даже Таня Гроттер столько вероломных унижений с челси не испытал, сколько мю с лысым шарлатаном. Брентфорд 4-0, Ман Сити 6-3, Ливерпуль 7-0:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Шурик Шурик
этот "старый добрый мю" просрал со свистом, но возьмет себя в руки и выиграет матчей 5-6 подряд, пока челси, купивший игроков на лярд евро, будет вымучивать один гол с лидсом:)
ну конечно тебя челси больше волнует) как и любого другого сочувствующего мю) недавно на спортсе конференция по поводу мю была и знаешь какой вопрос победил в народном голосовании? про то, как там челси)
такие вы ребята бдительные - ну просто молодцы!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Royal Watcher
В этой ситуации жалко только болельщиков…
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
В этой ситуации жалко только болельщиков…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Штрафануть бы тебя и всю команду на месячную зарплату имело бы смысл. А вот эти никчемные извинения в прессе вообще по барабану, потому что все знают, что ты после матча выйдешь, умоешься, сядешь в свой лексус и поедешь отжираться в ресторан, а то похудеешь еще. И пофиг тебе на простых болельщиков
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Это должен быть мощнейший hairdryer ( фен ) за 92 года 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Ты пересмотришь это шоу, ещё и сочинение напишешь!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Максимюк
Деньги за билеты людям верните, как в Football Manager))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
therealgreenman
Ответ DolJun
старый-добрый мю
Ещё забыл сказать, что пропустили больше чем челси за февраль
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий