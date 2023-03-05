Шоу про 0:7 с «Ливерпулем»: «Стыдно перед фанатами и всеми, кто это видел. Будет тяжело пересматривать, но надо извлечь урок из этого позора»
Люк Шоу прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».
Матч 26-го тура АПЛ завершился поражением «МЮ» со счетом 0:7. Это самое крупное поражение клуба за последние 92 года.
«Такое трудно объяснить. Я думаю, что это было далеко от нашего обычного уровня.
Мне стыдно перед фанатами и перед всеми, кто смотрел на нас. Я могу только извиниться. Будет тяжело пересматривать это, но [тен Хаг] покажет это нам еще раз, чтобы мы извлекли урок из этого позора», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Viaplay.
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такие вы ребята бдительные - ну просто молодцы!