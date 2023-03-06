Гендиректор «Динамо» о Fan ID: «Бойкотом ничего не решить. Что сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?»

Гендиректор « » высказался о снижении посещаемости после введения Fan ID.

– Что касается посещаемости, это первые игры после введения Fan ID. Матчи зимние, когда еще люди подстраиваются под новую систему. Я думаю, что со временем количество болельщиков на матчах будет увеличиваться. Клуб будет работать над этим.

– Нет ли ощущения, что фанаты никогда не вернутся?

– Сегодня же были зрители на трибунах? Были. Мы очень надеемся, что болельщики, которые принципиально пропускают матчи, пересмотрят свое решение и придут поддержать свою команду. Нашей команде нужна поддержка болельщиков.

Я поддерживаю позицию Алаева, что бойкотом ничего не решить. Что нужно сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?

Я не знаю ни одного случая, что кому-то было отказано в получении карты болельщика. Перед матчам с «Крыльями Советов» проверял – в наш клуб не поступало никаких запросов. Я предполагаю, что причина, по которой болельщики пропускают игры, она скорее связана с их принципами.

Мы сейчас работаем по действующему законодательству. Большое спасибо надо сказать службам стадиона, которые подготовили стадион – это было сложно. Ситуация потребовала дополнительных инвестиций. Сейчас на стадионе все сделано, – сказал Павел Пивоваров.

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