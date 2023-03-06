Гендиректор «Динамо» о Fan ID: «Бойкотом ничего не решить. Что сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва стадионы Чемпионат.com Fan ID Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» высказался о снижении посещаемости после введения Fan ID.

– Что касается посещаемости, это первые игры после введения Fan ID. Матчи зимние, когда еще люди подстраиваются под новую систему. Я думаю, что со временем количество болельщиков на матчах будет увеличиваться. Клуб будет работать над этим.

– Нет ли ощущения, что фанаты никогда не вернутся?

– Сегодня же были зрители на трибунах? Были. Мы очень надеемся, что болельщики, которые принципиально пропускают матчи, пересмотрят свое решение и придут поддержать свою команду. Нашей команде нужна поддержка болельщиков.

Я поддерживаю позицию Алаева, что бойкотом ничего не решить. Что нужно сделать, чтобы мнение фанатов поменялось?

Я не знаю ни одного случая, что кому-то было отказано в получении карты болельщика. Перед матчам с «Крыльями Советов» проверял – в наш клуб не поступало никаких запросов. Я предполагаю, что причина, по которой болельщики пропускают игры, она скорее связана с их принципами.

Мы сейчас работаем по действующему законодательству. Большое спасибо надо сказать службам стадиона, которые подготовили стадион – это было сложно. Ситуация потребовала дополнительных инвестиций. Сейчас на стадионе все сделано, – сказал Павел Пивоваров.

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63 комментария

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igor.igorev
Ответ verhowen
Это твоя команда вчера сопли жевала, а Динамо вчера выиграло. В отличии от твоей команды.
Выиграло Динамо вопреки ходу матча. Но молодцы. что до конца бились. Но игра Динамо не менее ужасна чем у ЦСКА, можно сказать, что ни какой игры нет. Что в ЦСКА работает физрук, что в Динамо. Ждать чего-то от них, это напрасные ожидания. Они только щёки надувать научились.
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Ройтер
Ответ zhukas58
А, то есть из прогнувшихся? Не нормально в здоровом обществе для покупки билета на футбол идти в мфц.
Еще раз повторяю, все это у нас уже было. Фото, анкетные данные и потом только абик. 10 лет такой абик в Химки давали.В чем разница, раз в год в МФЦ сходить илив клуб? Мне в мфц всяко ближе.
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zhukas58
Ответ Ройтер
У меня абик лет 20. я вообще не в курсе что там у вас с билетами. Да и сейчас, на пару минут туда зашел в МФЦ, пропуск сам пришел на гос. услуги. В чем вопрос,что я один раз за абиком и с фоткой приходил в клуб, что сейчас один раз надо прийти в мфц.
А, то есть из прогнувшихся?
Не нормально в здоровом обществе для покупки билета на футбол идти в мфц.
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МТБ
Что делать, чтобы мнение поменялось? Начать слушать людей. Именно это они и хотят решить бойкотом.
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Катя Фонфрыгина
убрать фан айди
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catcher69
директор завода о низких зарплатах: Забастовками ничего не решить...!!!!!!!!!!!!!!
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Bleffinho
Хватит врать, в законодательстве не написано, что пускать на футбольные матчи можно только по Fanid, сами себе проблем придумали, сами и разгребайте, болельщики проголосовали ногами за решение проблемы
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Ройтер
Ответ zhukas58
Тебя для того, что бы билет купить в мфц гоняли?
У меня абик лет 20. я вообще не в курсе что там у вас с билетами. Да и сейчас, на пару минут туда зашел в МФЦ, пропуск сам пришел на гос. услуги. В чем вопрос,что я один раз за абиком и с фоткой приходил в клуб, что сейчас один раз надо прийти в мфц.
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zhukas58
Ответ Ройтер
Да о том, что у Динамо было и так фан-айди этот. Фото все данные были 10 лет в базе клуба. Так что на не привыкать)
Тебя для того, что бы билет купить в мфц гоняли?
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Ройтер
Ответ zhukas58
Ты о чем вообще?
Да о том, что у Динамо было и так фан-айди этот. Фото все данные были 10 лет в базе клуба.
Так что на не привыкать)
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Камбоджа Иванов
Ответ Xameleon1992
Провинившихся и так по суду СБ не пустит
Какому суду? У вас все до судебных инстанций доходит?
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Ветер
Предлагаю "Соломоново решение": Тех болельщиков, которые оформили fan id - пускать по нему на матчи, а тех кто против - в обычном, человеческом.
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verhowen
Ответ igor.igorev
Что надо сделать, чтобы привлечь болельщиков? Да элементарно, Ватсон. Надо всего лишь красиво играть и побеждать. А не так как вчера сопли жевали с Крыльями.
Это твоя команда вчера сопли жевала, а Динамо вчера выиграло. В отличии от твоей команды.
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ОЛЛС1911
Ответ samarskij-kuzmich
"Мы сейчас работаем по действующему законодательству" Вот тут о его позиции. Он может быть лично тоже против фан айди. Но сделать ничего не может. Вот и несёт всякую ахинею, как и другие функционеры.
Законодательство это не божья заповедь. Он мог бы сказать - "работаем с депутатами и правительством для изменения или отмены этого закона".
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zhukas58
Ответ Ройтер
У вас в Химки абик был? Чего бубните?
Ты о чем вообще?
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Ёха
если бы к этому бойкоту присоединились клубы и футбольные функционеры... но им же против силовых ведомств и правительства выступать низя, а то деньгов не дадут. потому имеем пустые трибуны и никому не нужный чемпионат. так победим: и футбол, и зрелище, и здравый смысл!))

"пприказ Господина ПЖ: всем пацакам надеть намордники и радоваться!"(с)Эцилопп из кф "Кин-дза-дза"
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Corde Fidelium
Вот как раз бойкотом и можно это решить. Больше никак не решишь. Вы уже заднюю включаете, но не знаете как красивей из этой ситуации выйти.
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Shikari
ахахахах
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Xameleon1992
Ответ Камбоджа Иванов
Затем, чтобы потом провинившиеся больше не попадали на матчи. Изначально все заведомо невиновны.
Провинившихся и так по суду СБ не пустит
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verhowen
Пивоваров займись лучше делами Динамо. Купи в команду лучше 2 опытных хороших цз., а не этот детский сад, который почти каждую игру, устраивает проходной двор в защите Динамо. И из за которых Динамо теряет очки. Бувача можешь выгнать из за не профнегодности.
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Ройтер
Ответ zhukas58
Имея такое руководство, Динамо и врагов не надо
У вас в Химки абик был? Чего бубните?
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Ройтер
Ответ Ебздрогыч
Ну у Динамо вообще не должно быть проблем: обязать силовиков и членов их семей получать фанайди, составить расписание посещения матчей и все - полный стадион!
Вы видимо не в курсе, что у Динамо все это было в Химках. Абик с фоткой, твои данные по анкете в базе клуба.
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Самозанятый
Ответ Илья Савчук
так может мы чего то не знаем про субботний матч в СПБ и вот почему там 19к было.
То есть выделили 19 000 голых женщин на весь тур, но всех отправили в Питер?) Это многое объясняет.
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igor.igorev
Что надо сделать, чтобы привлечь болельщиков? Да элементарно, Ватсон. Надо всего лишь красиво играть и побеждать. А не так как вчера сопли жевали с Крыльями.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ And-Rover
Гендиректор Динамо, вы же будете бить тревогу что деньги теряете. К чему этот бред? Совсем с ума сошли, привлекают квартирами, автомобилями. А че не голыми женщинами?
да они на болельщиках никогда не зарабатыаали. это капля в море. они по другому деньги пилят
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