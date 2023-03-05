Медведева провела автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Крылья», Хабиб спел на стадионе

Теги Крылья Советов ВТБ Арена премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва стадионы Евгения Медведева Fan ID музыка Футбол

«Динамо» провело развлекательные мероприятия для болельщиков перед матчем с «Крыльями».

Фигуристка Евгения Медведева провела автограф-сессию на трибуне С.

Фото: t.me/fcdynamo

Также на стадионе «ВТБ Арена» перед игрой спел Хабиб – он известен благодаря песне «Ягода Малинка».

«Динамо» при предъявлении карты болельщика дарит клубный шарф всем детям, которые пришли на игру.

Напомним, сегодня «Динамо» проводит первый матч после начала работы системы Fan ID на всех стадионах Мир РПЛ.

Матч «Динамо» и «Крыльев Советов» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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52 комментария

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arsenal.ave
Медведева к Захаряну вроде подкатывает, вот и трется вокруг Динамо
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горбатый видеосудья
ужоснах
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brig_Mercury
Российский спорт на разогреве перед рядовыми матчами российского футбольного чемпионата. Есть ещё вопросы про вид спорта номер один в России?
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Холден Колфилд
Ответ несахар
У Медведевой нос всегда картошкой был, а тут картошка не видна. Чудеса, да и только.
Потому что картошка в мундире
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Илья Егоров
Ответ несахар
У Медведевой нос всегда картошкой был, а тут картошка не видна. Чудеса, да и только.
Вот что Динамо животворящее делает!
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Gemma157
женя классно выглядит)
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Romeo
Там пустой стадион. Для кого он поёт?
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spboksana
Безотносительно отношения к Жене, мне вот интересно, кому в голову придет идти на футбольный матч, чтобы взять автограф у любимой фигуристки?
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Relt
Заряжает ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ трибуны! Спасибо fan id
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Убегай и Забивай!
а пришло в итоге один черт 3 тыс...
славафануйди!
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EnzO
Ответ Ярик01
Шайтан аджан, их что, несколько? )
Знаю только Хабиба Диалло из Страсбура
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Екатерина Казарина
Ответ Маргарита Михайловна
Динамо досталась самая страшная.
Вы?
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Виктор Ш.
Кликбейт такой ненавязчивый
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MatZo
Хабиб уже не тот👎🏻
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rusichi
Не тот Хабиб и не та песня!
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Arty K.
Так, не тот Хабиб... не интересно
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Pb-SE
Ответ несахар
У Медведевой нос всегда картошкой был, а тут картошка не видна. Чудеса, да и только.
Картошку запретили как товар, ввезенный из Америки.
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Серый
всегда путаюсь в Хабибах
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karlsson27
Какой следующий шаг для популяризации Fan ID и попыткок вернуть зрителей на стадионы?
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fellx
"Па рестараннам, поэа рестараннам..."
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Sat397
Это сироты!
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avAngard
Я так понимаю что все эти фигуристки для привлечения домохозяек на футбол?
+14
-1
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Оригинальный Ник
Ответ maryat
На зенит вроде туктвмышева ходит
Извините за ошибку, я в лоре нашего фк плохо разбираюсь
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Усатый КозлоБык ©
Новость байт
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Михаил1970
участников культурно-развлекательной программы больше чем болельщиков на матче.
+5
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