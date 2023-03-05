Медведева провела автограф-сессию перед матчем «Динамо» – «Крылья», Хабиб спел на стадионе
«Динамо» провело развлекательные мероприятия для болельщиков перед матчем с «Крыльями».
Фигуристка Евгения Медведева провела автограф-сессию на трибуне С.
Фото: t.me/fcdynamo
Также на стадионе «ВТБ Арена» перед игрой спел Хабиб – он известен благодаря песне «Ягода Малинка».
«Динамо» при предъявлении карты болельщика дарит клубный шарф всем детям, которые пришли на игру.
Напомним, сегодня «Динамо» проводит первый матч после начала работы системы Fan ID на всех стадионах Мир РПЛ.
Матч «Динамо» и «Крыльев Советов» начнется в 14:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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