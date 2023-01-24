Николсон о драке в Кубке России: «Забыл о ней в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня лично»
Шамар Николсон высказался о драке в кубковом матче между «Спартаком» и «Зенитом».
Матч Фонбет Кубка России прошел 27 ноября. «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти. После окончания основного времени матча между игроками команд завязалась драка, в результате которой с поля были удалены 6 игроков, включая Николсона. Нападающий «Спартака» получил 6 матчей дисквалификации в турнире.
«Это не очень хорошая ситуация для обеих команд. Я забыл об этом в тот же день, потому что это не красит ни команды, ни меня лично.
Грущу ли, что пропущу из-за дисквалификации кубковый матч с «Локомотивом»? Это очень важная игра. Конечно, я грущу из-за этого. Все хотят играть, никто не хочет пропускать игру. Одно дело пропускать матч из-за решения тренера, другое – из-за дисквалификации. Но это решение федерации, с которым я ничего не могу поделать», – сказал Николсон.
Говорить красивые фразы в интервью - первое что учат в Спартаке, вот только правды в них днем с огнем не сыскать.
Что с вами не так? Самим не стыдно?
Жа сто взять то с детей заремы?(