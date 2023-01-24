Николсон о драке в Кубке России: «Забыл о ней в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня лично»

высказался о драке в кубковом матче между « » и « ».

Матч Фонбет Кубка России прошел 27 ноября. «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти. После окончания основного времени матча между игроками команд завязалась драка, в результате которой с поля были удалены 6 игроков, включая Николсона. Нападающий «Спартака» получил 6 матчей дисквалификации в турнире.

«Это не очень хорошая ситуация для обеих команд. Я забыл об этом в тот же день, потому что это не красит ни команды, ни меня лично.

Грущу ли, что пропущу из-за дисквалификации кубковый матч с « »? Это очень важная игра. Конечно, я грущу из-за этого. Все хотят играть, никто не хочет пропускать игру. Одно дело пропускать матч из-за решения тренера, другое – из-за дисквалификации. Но это решение федерации, с которым я ничего не могу поделать», – сказал Николсон.