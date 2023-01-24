Николсон о драке в Кубке России: «Забыл о ней в тот же день. Это не красит ни команды, ни меня лично»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Спорт-Экспресс Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон высказался о драке в кубковом матче между «Спартаком» и «Зенитом».

Матч Фонбет Кубка России прошел 27 ноября. «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти. После окончания основного времени матча между игроками команд завязалась драка, в результате которой с поля были удалены 6 игроков, включая Николсона. Нападающий «Спартака» получил 6 матчей дисквалификации в турнире.

«Это не очень хорошая ситуация для обеих команд. Я забыл об этом в тот же день, потому что это не красит ни команды, ни меня лично.

Грущу ли, что пропущу из-за дисквалификации кубковый матч с «Локомотивом»? Это очень важная игра. Конечно, я грущу из-за этого. Все хотят играть, никто не хочет пропускать игру. Одно дело пропускать матч из-за решения тренера, другое – из-за дисквалификации. Но это решение федерации, с которым я ничего не могу поделать», – сказал Николсон.

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30 комментариев

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Slavnov
не ну николсон нормально так избил зинит
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-2
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superbro
Ответ ЛексЛютый
Которых зачем-то (в том числе московские журналисты) спрашивают об этой драке.
Ну вот видишь людей из Спартака тоже спрашивают зачем-то, но отвечают они почему-то иначе, суть в этом
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Ну и правильно.Еще бы журналисты перестали лезть с этим.
Ещё бы питерские перестали ныть
+4
-5
-1
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schwein
Ответ Spartakus1984
Человек признал свою ошибку а Питерские Круговой и Сантос продолжают обелять своих и винить вов сем Спартаковских.В общем честь не купишь,хотя какая там честь у газпром-зенита и его болельщиков.
Ой, да успокойтесь вы, все мы видели как ваш Джикия радостно улюлюкал при просмотре повтора лучших моментов драки, и буквально через 20 минут в микст зоне рассказывал как же это было недостойно и ему стыдно.
Говорить красивые фразы в интервью - первое что учат в Спартаке, вот только правды в них днем с огнем не сыскать.
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-5
-1
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Valentin Kompaneytsev
Ответ KOTOV71
Ага! За них Зарема вещает!
Сантос, Мостовой, Круговой - кто следующий. Очередь организованна.
+2
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-1
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Алексей Ненахов
Ответ ЗЕНИТ65
В Питере - 7.
Похолодало , у нас -4
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-1
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$trik3r77
Николсон молодец. Вот сразу видно просто адекват. Что после драки кулаками махать!? Пар выпустили, наказание получили и пошли дальше. А пите.рcкиe как обычно: накажите, они виноваты, мы не такие и ТД.

Что с вами не так? Самим не стыдно?
+4
-3
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Вася Васильков
Ответ ЗЕНИТ65
В Питере - 7.
В Питере 8 сезонов в первой лиге и вылет во ВТОРУЮ!!!))))
+15
-4
+11
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ЛексЛютый
Ответ superbro
Любо дорого смотреть в сравнение с питерскими Д’Артаньянами
Которых зачем-то (в том числе московские журналисты) спрашивают об этой драке.
+3
-4
-1
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Рашпель793
Если не ошибаюсь, это первый человек из обеих команд, кто признал, что он себя повёл не очень красиво. Остальные только друг на друга вину перекладывают.
+1
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Человек признал свою ошибку а Питерские Круговой и Сантос продолжают обелять своих и винить вов сем Спартаковских.В общем честь не купишь,хотя какая там честь у газпром-зенита и его болельщиков.
Удушающий приём, после которого его должны были удалить он тоже признал?
+4
-3
+1
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ЗЕНИТ65
Ответ Алексей Ненахов
В Питере ныть , в Питере тире ныть !
В Питере - 7.
+7
-9
-2
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Геннадий Арутюнян
Самый одекватный комментарий от игрока Спартака, респект ему
+3
-1
+2
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Павел Ермаков
Готовься к новой игре с зенитом.Там опять провоцировать будут.))
+4
-4
0
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KOTOV71
Ответ Valentin Kompaneytsev
В Спартаке о потасовке вообще не вспоминают. Мужики!.
Ага! За них Зарема вещает!
+8
-8
0
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Иван Тасминский
Ага, конечно, только сначала посмотрели всей командой её на экране, весело посмеялись, а потом вдруг вспомнили, что это так-то не красит ни команду, ни Николсона лично и быстро забыли.
+6
-7
-1
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Александр Иванов
Медийка сработала
0
-1
-1
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superbro
Ответ Геннадий Тимченко
Адекватный ответ взрослого человека👏
Любо дорого смотреть в сравнение с питерскими Д’Артаньянами
+28
-11
+17
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Valentin Kompaneytsev
В Спартаке о потасовке вообще не вспоминают. Мужики!.
+9
-6
+3
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Пользователь Huawei
Шамар адекват, молодец, что забыл, но вот к сожалению журналюги не забыли и подбивают раз за разом поднимать эту тему.
+5
-2
+3
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Илья Банюк
Ответ Spartakus1984
Человек признал свою ошибку а Питерские Круговой и Сантос продолжают обелять своих и винить вов сем Спартаковских.В общем честь не купишь,хотя какая там честь у газпром-зенита и его болельщиков.
Самому то не смешно от своего комментария? Болельщик спортачка что то про честь говорит. Вы свою честь и достоинство уже давным давно потеряли.
Жа сто взять то с детей заремы?(
+7
-12
-5
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Алексей Ненахов
В Питере ныть , в Питере тире ныть !
+21
-15
+6
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Spartakus1984
Человек признал свою ошибку а Питерские Круговой и Сантос продолжают обелять своих и винить вов сем Спартаковских.В общем честь не купишь,хотя какая там честь у газпром-зенита и его болельщиков.
И Андрей Мостовой.
+8
-3
+5
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Владимир Молявин
Молодец, Шамар!!! Правильно всё сказал.
+13
-2
+11
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Ебздрогыч
Молодец! А некоторые продолжают ныть
+21
-10
+11
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