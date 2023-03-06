Отрыв «Барсы» от «Реала» вырос до 9 очков. «Мадрид» не побеждает 3 матча подряд
«Барселона» еще больше оторвалась от «Реала» по итогам 24-го тура Ла Лиги.
«Мадрид» не смог обыграть «Бетис» на выезде – 0:0. В этот же игровой день «блауграна» в меньшинстве победила «Валенсию» – 1:0.
После 24 туров «Барселона» лидирует с 62 очками, «Реал» идет вторым с 53 очками.
Команда Карло Анчелотти не может победить три матча подряд во всех турнирах.
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В Европе же не просто уважают , не просто авторитет , а порой и страх . Ну и кубковость Реала нельзя не отнять