Отрыв «Барсы» от «Реала» вырос до 9 очков. «Мадрид» не побеждает 3 матча подряд

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

«Барселона» еще больше оторвалась от «Реала» по итогам 24-го тура Ла Лиги.

«Мадрид» не смог обыграть «Бетис» на выезде – 0:0. В этот же игровой день «блауграна» в меньшинстве победила «Валенсию» – 1:0.

После 24 туров «Барселона» лидирует с 62 очками, «Реал» идет вторым с 53 очками.

Команда Карло Анчелотти не может победить три матча подряд во всех турнирах.

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81 комментарий

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madrilenos
Ответ wodziegg
Даже на твиттер подписались, какие верные, молодцы!
открое тебе ОГРОМНУЮ тайну, но на любой аккаунт в твитере можно зайти не подписываясь. понимаю для тебя сейчас это шок конечно, но прями это спокойно.
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кто-то
Карма! Как фаны мадрида угарали на Барсой, когда она проиграла МЮ и Альмерии, а что сейчас? 3 матча подряд нет побед! Всё возвращается
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Wild91688
Ответ Алексей Ильин
Ливерпуль вышвырнет это недоразумение из ЛЧ, это любой понимающий за футбол человек подтвердит.
Утешай себя
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Berekella 999
Ответ Wild91688
Надо выкинуть Анчи,опять на те же грабли,тупые замены,никакой тактики,пусть едит тренировать бразилов
Ты прав
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Wild91688
Ответ madrilenos
мой лучший друг, очень рьяно болеет за Барселону и всегла спор у нас с ним по поводу судейских решений, но даже он мне первый написал что это пенальти 100%. вот реально не могу понять как можно говорить про такой очевидный пенальти что его не было, болезнь наверное
БЧК голов-ного мозга
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Berekella 999
Ответ Алексей Ильин
Ливерпуль вышвырнет это недоразумение из ЛЧ, это любой понимающий за футбол человек подтвердит.
Согласен
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vill maren
Ответ артмаст
щас будут ныть про пенку на кесье,которой не было, забыв при этом как их тащат судейки в лч и в лл
Я уверен, если бы возник такой же эпизод против реала в этом матче, уже бы весь сми об этом бы говорил, но когда у барсы такие эпизоды что то никто не открывает свой рот
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Алексей Ильин
Ливерпуль вышвырнет это недоразумение из ЛЧ, это любой понимающий за футбол человек подтвердит.
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madrilenos
Ответ артмаст
щас будут ныть про пенку на кесье,которой не было, забыв при этом как их тащат судейки в лч и в лл
мой лучший друг, очень рьяно болеет за Барселону и всегла спор у нас с ним по поводу судейских решений, но даже он мне первый написал что это пенальти 100%. вот реально не могу понять как можно говорить про такой очевидный пенальти что его не было, болезнь наверное
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wodziegg
Ответ madrilenos
игроки Мадрид в своем приватном чате что хотят могут писать. и я вот сейчас зашёл специально посмотреть на официальный профиль Барселоны в твитере и что я вижу? аккурат после окончания матча, фото где бежит Рафинья и улубается. вот и вся суть провинции.
Даже на твиттер подписались, какие верные, молодцы!
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Wild91688
Надо выкинуть Анчи,опять на те же грабли,тупые замены,никакой тактики,пусть едит тренировать бразилов
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну хотя бы КЧМ выиграли. На этом спасибо уже
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rigobersong
МЧК такой МЧК!:))
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rigobersong
Ответ Игорь Климов
Бетис с боевой ничьей!
должны были брать 3 очка, но судейка подсадил Бетис быстро на ЖК, и не удалил винисилеса:))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Kyancey
Лига проиграна, товарищи
Сезон потерян. Это ужасно
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wodziegg
Ответ Ислам Базгиев
Чего вы хотите от атаки , которая еле держится на трёх фронтах. В прошлом сезоне с такой атакой никто не на что не рассчитывал , но тем не менее трофеи вырвали. Скамейки нет от слова совсем . Перес доиграется . Прошлогодний кубок чемпионов сыграл в злую шутку с Мадридом . К самой атаке вопросов нет , но усилят или ротировать некем вот чем загвоздка!
Азар и Диас почему не выходят?
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Men77
Ответ Raul14
Значит у тебя зрение не очень))
а ты пересмотри момент, когда они толкаются и камера отъезжает, мяч лежит в поле за спиной винисиуса, а не за воротами
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вор в законе
Каждую потерю очков буду считать виной Винисиуса, пока его не посадят на скамейку
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Kyancey
Лига проиграна, товарищи
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felixdyadya
Ответ Artem Piatkov
Увы, но Мадрид сегодня проворонил Чемпионство Осталось ещё слить Кубок и ЛЧ и сезон можно заканчивать. А ведь всё так неплохо начиналось... Всё, что нужно было - нормальные усиления зимой и адекватная замена Бензема, но и с этим не справились, полностью переложив всю ответственность на тренера Переса ничему жизнь не учит, ведь уже было так в 2017/2018 когда продали скамейку оставив Зидана без ротации, в итоге завалили Чемп (🥉бронза) и еле-еле вытащили ЛЧ благодаря КР7 П. С.: Надо было всё таки вернуть Криша в декабре, пока была возможность, а так надеемся на Винисиуса, который конкретно заднарился последнее время
Да Криш бы пригодился,Вини уже все схавали,и встречают по 3
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МенопаузаСашиГрей
Ответ Artem Piatkov
Увы, но Мадрид сегодня проворонил Чемпионство Осталось ещё слить Кубок и ЛЧ и сезон можно заканчивать. А ведь всё так неплохо начиналось... Всё, что нужно было - нормальные усиления зимой и адекватная замена Бензема, но и с этим не справились, полностью переложив всю ответственность на тренера Переса ничему жизнь не учит, ведь уже было так в 2017/2018 когда продали скамейку оставив Зидана без ротации, в итоге завалили Чемп (🥉бронза) и еле-еле вытащили ЛЧ благодаря КР7 П. С.: Надо было всё таки вернуть Криша в декабре, пока была возможность, а так надеемся на Винисиуса, который конкретно заднарился последнее время
Ты будешь Переса учить ?:) Самого успешного руководителя клубов за всю историю.
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melmi
Ответ Altim
Не могу понять Реал Мадрид. Вроде хреново играют, но в ЛЧ продолжают выигрывать, в частности у Ливерпуля, который обыгрывает потом МЮ 7:0, которые обыгрывают Барсу по делу... странный круг.
Манера игра в Ла Лиге их изучена вдоль и поперек , да и в целом даже взять игру сегодня от Бетиса( да и большинством команд ) -их не боятся , да знают силу но не боятся .
В Европе же не просто уважают , не просто авторитет , а порой и страх . Ну и кубковость Реала нельзя не отнять
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Игорь Климов
Бетис с боевой ничьей!
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Rustam Japbarov
Ответ Zidan GOAT
Однозначно, их игроки срубают в штрафной соперников, а судья даже к вару не обращается )
А то что, Винисиус шею ломает Де Йонгу как в ММА это нормально, когда за меньшее удаляли недавно Феррана, или что вымагает крича весь матч на судью, когда Левандовски за 1 жест дискву словил,... Внимательнее смотри футбол
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Nika13
у барсы нет никакого права проигрывать чемпионат, реал столько очков раздарил, уже остаётся только завернуть золотые медали в подарочную упаковку и отправить по почте
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