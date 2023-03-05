У «Реала» нет ударов в створ соперника три тайма подряд – в матчах с «Бетисом» и «Барселоной»

Теги Барселона Реал Мадрид Бетис Ла Лига Футбол

«Реал» второй матч подряд не может пробить в створ ворот соперника.

Команда Карло Анчелотти нанесла 5 ударов по воротам «Бетиса» в первом тайме матча Ла Лиги, но ни один из них не пришелся в створ.

В предыдущем матче, с «Барселоной» в Кубке Испании (0:1), «Мадрид» также ни разу не пробил в створ ворот соперника. Таким образом, у «Реала» нет точных ударов три тайма подряд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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37 комментариев

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Алланур
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как бы Ливер не закамбечил
Болелам Барсы таким не удивишь
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andr d
Ответ Низом Хурсанов
Рад проигрышу ибо шансы на увольнение Карло увеличиваются. На такой футбол тошно смотреть
Багаж Зидана закончился
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Игорь Климов
Ответ AAgha
Ну в следующем туре у Мадрида снова будет шанс сократить отставание. Они играют дома против Эспаньола, а Барса будет играть на Сан Мамесе без Араухо точно + Педри, Левандовски, Дембеле еще под вопросом
Гави точно будет играть, а это огромный плюс для Барселоны!
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Игорь Климов
Реал в этом сезоне будет бороться только за 2-е место в Ла Лиге.
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Бускетс это позиция
Ответ AAgha
Ну в следующем туре у Мадрида снова будет шанс сократить отставание. Они играют дома против Эспаньола, а Барса будет играть на Сан Мамесе без Араухо точно + Педри, Левандовски, Дембеле еще под вопросом
Дембеле скорее пропустит,участие даже в матче с Реалом под большим вопросом
А вот Педри если и выйдет, то скорее на замену
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AAgha
Ответ Верховный Лорд
Да Барса выиграет примерно 1:0 и с Педри и с Дембеле и без них
Я буду только рад
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Эльдар Сулейманов
Мертвая игра у Реала как и 2-5 лет назад как не умели позиционно играть так и не научились, не приятная игра дебильная, все поперек все назад впереди не кому играть, просто два Бразила и старик Бенз, винисяус вообще отвратительный игрок что характер не приятный что игра, на игру вообще смотреть не возможно, из 40 попыток с мячом он 38 раз мяч потерял, один навес в никуда и один угловой заработал, его надо сплавлять он не станет лучше, это его потолок запомните просто и не думайте что ливеру залетел удар и он топ игрок, он игрок уровня бразильского чемпионата, близко не тянет основу Реала, вот был бы не его месте хвича тысячу раз интереснее было бы смотреть матч
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Верховный Лорд
Ответ AAgha
Ну в следующем туре у Мадрида снова будет шанс сократить отставание. Они играют дома против Эспаньола, а Барса будет играть на Сан Мамесе без Араухо точно + Педри, Левандовски, Дембеле еще под вопросом
Да Барса выиграет примерно 1:0 и с Педри и с Дембеле и без них
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Жаргал Шадапов
Ответ Низом Хурсанов
Рад проигрышу ибо шансы на увольнение Карло увеличиваются. На такой футбол тошно смотреть
Ещё недавно он для вас выиграл ЛЧ и примеру а теперь вот как вы неблагодарные высказывайтесь. П.С нейтральный болельщик
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Иван Булкин
Ответ Низом Хурсанов
Рад проигрышу ибо шансы на увольнение Карло увеличиваются. На такой футбол тошно смотреть
Ты игроков купи ему и будет не тошно
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AAgha
Ну в следующем туре у Мадрида снова будет шанс сократить отставание. Они играют дома против Эспаньола, а Барса будет играть на Сан Мамесе без Араухо точно + Педри, Левандовски, Дембеле еще под вопросом
0
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Кабулов Zavqiddin
Мадрид доминировал.
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wodziegg
Пенальти не дают уже 3 тайма подряд, несправедливо, блин
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Max Payne
Главное что были удары в корпус Вини
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Низом Хурсанов
Рад проигрышу ибо шансы на увольнение Карло увеличиваются. На такой футбол тошно смотреть
+6
-1
+5
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Pamir88
Они все еще Мбаппе ждут )
+2
0
+2
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Экочёрт 4000
спасать игру выходят такие мощные атакующие игроки как Начо, Карвахаль и Себальос
ну и школьник на 2 минуты

спасибо маэстро пересу за роскошный состав
+14
-1
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Низом Хурсанов
Винисиус просто тупица слепой!
+8
0
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Илья Банюк
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как бы Ливер не закамбечил
Твой мозг закамбечил, на фоне вечных позоров твоего клубишки на евро арене
+3
-3
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Артак Симонян
В окко кто смотрит ? У меня голос на 1-2сек впереди картинки, ест такое у кого-то? Или у меня проблема?
0
-2
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Ansu Fati
Все на Никольскую! Там Реал в створ попал!
+1
-3
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Давид Agabekyan
Ответ Эмиль3979
Видимо ливерпуль совсем дохлый
Да, сегодня было видно. Просто у Реала залетело всё + куча ошибок на ровном месте
+3
-5
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777-mego
бгг, халва
+2
-3
-1
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Тен мать его Хаг
Негоже королям в створ бить
+16
-4
+12
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Эмиль3979
Видимо ливерпуль совсем дохлый
+2
-4
-2
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