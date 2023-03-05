У «Реала» нет ударов в створ соперника три тайма подряд – в матчах с «Бетисом» и «Барселоной»

«Реал» второй матч подряд не может пробить в створ ворот соперника.

Команда Карло Анчелотти нанесла 5 ударов по воротам « » в первом тайме матча , но ни один из них не пришелся в створ.

В предыдущем матче, с «Барселоной» в Кубке Испании (0:1), «Мадрид» также ни разу не пробил в створ ворот соперника. Таким образом, у « » нет точных ударов три тайма подряд.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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