«Бетис» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал Мадрид» в гостях сыграет с «Бетисом» в 24-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
- Дата проведения
- 5 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
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никнейм Barca! bolshe chem klub именно klub а не club то кто сидит на ветках «ПСЖ» топит за них и вечно плачет на ветках «Реала». Где тут мат, просто реально... за кого ты
у вас даже с ID паспортом на стадион пускать нельзя.
мат на мате и матом погоняет.
Я бы на вашем месте постеснялся так себя вести
А вот Мадриду успехов!