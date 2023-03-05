«Бетис» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига онлайны Футбол

«Реал Мадрид» в гостях сыграет с «Бетисом» в 24-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Бетис – Реал Мадрид
Дата проведения
5 марта, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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8 комментариев

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serozh
Надеюсь все таки голы будут со стороны Мадрида, а то в новом году с взятием ворот большие проблемы (не считая игру с Ливером). Бетис команда сильная а в Бенито Вильямарине играть еще труднее. За Мадрид!
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Cruel Snake
Реально глор никнейм Barca! bolshe chem klub именно klub а не club то кто сидит на ветках «ПСЖ» топит за них и вечно плачет на ветках «Реала». Где тут мат, просто реально... за кого ты
clup 🤭😄
0
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Cruel Snake
Ответ Barsa! bolshe chem klub
типичный глор... у вас даже с ID паспортом на стадион пускать нельзя. мат на мате и матом погоняет. Я бы на вашем месте постеснялся так себя вести
Реально глор

никнейм Barca! bolshe chem klub именно klub а не club то кто сидит на ветках «ПСЖ» топит за них и вечно плачет на ветках «Реала». Где тут мат, просто реально... за кого ты
+1
0
+1
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Бухгалтер2021
очередная победа лучшего клуба в мире
0
-1
-1
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fellx
Надеюсь проблемы в атаке быстро решатся, и Вини не будет вестись на провакации сопернтков и тихо будет забивать. Удачи Реал Мадрид
+2
-1
+1
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Cruel Snake
##### за кого ты. А вот Мадриду успехов!
типичный глор...

у вас даже с ID паспортом на стадион пускать нельзя.
мат на мате и матом погоняет.
Я бы на вашем месте постеснялся так себя вести
0
-3
-3
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Cruel Snake
Ответ Barsa! bolshe chem klub
тут я конечно за Реал
##### за кого ты.

А вот Мадриду успехов!
0
-4
-4
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Barsa! bolshe chem klub
тут я конечно за Реал
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-3
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