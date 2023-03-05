«Бетис» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

« » в гостях сыграет с « » в 24-м туре .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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